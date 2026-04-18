39ο Συνέδριο ΓΣΕΕ: Προς ψηφοφορία με κριτική σε κυβέρνηση – αντιπολίτευση και ένταση για τις ενστάσεις

Με κριτική προς πάντες (κυβέρνηση, αντιπολίτευση, αλλά και προς το προεδρείο της Συνομοσπονδίας) και ένταση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ενστάσεων επί ορισμένων αντιπροσώπων, ολοκληρώθηκε και η 2η μέρα του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ.

Το έναυσμα δόθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος στον απολογισμό της θητείας του, αναφέρθηκε αρχικά στην αντιπολίτευση, επισημαίνοντας με νόημα ότι «αντιπολίτευση κάνει η… ακρίβεια» και προσθέτοντας ότι η έλλειψη στρατηγικής και οι διασπάσεις εμποδίζουν να ασκήσει κριτική στην Κυβέρνηση.

Αναφορικά με το κυβερνητικό έργο, ο κ. Παναγόπουλος στάθηκε στην Κοινωνική Συμφωνία, τονίζοντας ότι αρχικά υπήρχε πρόταση για να επανέλθει στους Κοινωνικούς Εταίρους ο προσδιορισμός του κατώτατου μισθού. Όμως, η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και έτσι, η Κοινωνική Συμφωνία δεν περιλαμβάνει αυτό το βασικό αίτημα των Συνδικάτων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αναφέρθηκε και στην εμπλοκή που έχει το όνομά του, με έρευνα της Δικαιοσύνης για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η υπόθεση σύντομα θα καταρρεύσει καθώς είναι προφανές ότι ως στόχο είχε τα συνδικάτα».

Προχωρώντας ακόμη ένα βήμα ο Γιάννης Παναγόπουλος, επί 20 έτη πρόεδρος της ΓΣΕΕ, απηύθυνε πρόσκληση προς τη νέα γενιά εργαζομένων να αναλάβει συνδικαλιστική δράση λέγοντας χαρακτηριστικά, «δε θα γίνω ο φελλός στο μπουκάλι».

Κόντρες

Από την πλευρά των υπόλοιπων παρατάξεων που βρίσκονται εντός της ΓΣΕΕ, η «Ενότητα», η οποία κινείται στον φιλελεύθερο χώρο, υπογράμμισε ότι κάποιοι θεωρούν ότι έχουν περάσει τα μνημόνια και πιστεύουν ότι τα ψίχουλα που δίνουν είναι αυξήσεις.

Η ΕΑΚ (παράταξη της Αριστεράς), πρόσθεσε ότι η δήθεν ανάπτυξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το μόνο που παράγει είναι «φραπέδες»…

Ο γ.γ. της ΓΣΕΕ και επικεφαλής των προσκείμενων στον ΣΥΡΙΖΑ συνδικαλιστών Νικος Φωτοπουλος, προχώρησε σε περισσότερη αυτοκριτική ως προς τα Συνδικάτα, τονίζοντας με νόημα ότι «είμαστε Στρατηγοί χωρίς Στρατό». Επιτέθηκε προσωπικά στον πρόεδρο Γιάννη Παναγόπουλο και τον κάλεσε να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Σειρά πήρε η ΔΑΚΕ στην αντιπαράθεση, η οποία όμως καταφέρθηκε ενάντια στον κ. Φωτόπουλο, τονίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να διατηρήσει τη θέση του ΓΓ της Συνομοσπονδίας για τρία έτη, αν διαφωνούσε με τις επιλογές του προέδρου της ΓΣΕΕ. Η ΔΑΚΕ έκανε ειδική αναφορά στην ανασφάλεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, αφού στο βωμό του κέρδους, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα.

Η ΔΑΣ (ΚΚΕ) έκανε λόγο για «συμβιβασμένη ηγεσία της Συνομοσπονδίας» και για εργαζόμενους που βρίσκονται σε «δύο αντίθετους κόσμους, εχθρικούς μεταξύ τους, που δεν θα συναντηθούν ποτέ».

Ενστάσεις

Ένταση ωστόσο σημειώθηκε στο κλείσιμο της χθεσινής ημέρας του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν έγινε συζήτηση επί των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί για συγκεκριμένα σωματεία και αντίστοιχους αντιπροσώπους.

Υπήρξαν καταγγελίες για οργανώσεις – σφραγίδες και για φαινόμενα συνδικαλιστικής πυκνότητας, που γεννούν εύλογα ερωτηματικά. Ειδικότερα:

Σε σχέση με το 2023, διαπιστώθηκε αύξηση συνδικαλιστικής πυκνότητας που έφτασε στο 113% στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου, 70% στην Κοζάνη, 51% στην Φλώρινα και το 99,7% στην Βέροια.

Υπάρχει Ομοσπονδία Θυρωρών με 512 μέλη.

Στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας εντοπίστηκαν 6.662 μέλη, από τα οποία βρέθηκαν τουλάχιστον 250 περιπτώσεις με ψήφους σε δύο ή και περισσότερα Σωματεία…

Σε Σωματείο Κονσερβοποιίας βρέθηκε ότι ήταν τα μέλη 3.642 και ψήφισαν όλοι, χωρίς καμία απώλεια.

Σε Σωματείο Εργατών Υπαίθρου στην Ημαθία, καταγράφηκαν 1.723 εγγεγραμμένοι, ήταν όλοι οικονομικά εντάξει και ψήφισαν 1.704, δηλαδή υπήρχαν μόλις 19 απώλειες…

Σε ό,τι αφορά τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει της ψηφοφορίας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 19 Απριλίου, τα δεδομένα που δημιουργούνται θέλουν ότι η ΠΑΣΚΕ, με πρόεδρο τον Γιάννη Παναγόπουλο θα έχει την πρώτη θέση, χωρίς να υπάρξει κάποια διάσπαση. Είναι πιθανό με ενισχυμένη εκλογική δύναμη να βγει και η ΔΑΣ, ενώ ζητούμενο αποτελεί για την ΔΑΚΕ να κρατήσει τις δυνάμεις της ή να έχει περιορισμένες απώλειες. Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει για το ποιο θα είναι το τελικό αποτύπωμα που θα έχουν οι ευρύτερες αριστερές δυνάμεις, μετά την αυριανή ψηφοφορία.

Παρασκηνιακά, ωστόσο, ήδη υπάρχουν πληροφορίες για συζητήσεις που διεξάγονται ανάμεσα σε ΠΑΣΚΕ και σε ΔΑΚΕ, ώστε να συγκροτηθεί νέο προεδρείο, μετά το αποτέλεσμα των αυριανών εκλογών. Η επανεκλογή, πάντως, του Γιάννη Παναγόπουλου στη θέση του προέδρου, πρέπει να θεωρείται δεδομένη, εάν υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ.