Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν παραμένει ο Τραμπ – Είναι παγίδα θα μας χτυπήσουν, λέει η Τεχεράνη

Την εκτίμηση ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή, υποστηρίζοντας ότι η βασική δομή της συμφωνίας έχει οριστικοποιηθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι αισιόδοξος σχετικά με τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν και για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, από την πλευρά της Τεχεράνης καταγράφεται μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα, καθώς Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς τις προοπτικές συμφωνίας και εκφράζουν ανησυχίες ότι οι δηλώσεις περί προόδου ενδέχεται να λειτουργούν ως κάλυψη για ενδεχόμενη αιφνιδιαστική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, οι ιρανικές Αρχές δεν είχαν επιβεβαιώσει εάν θα αποστείλουν διαπραγματευτική ομάδα στο Ισλαμαμπάντ, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί αξιωματούχοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η πραγματική πρόθεση της Ουάσιγκτον να είναι η επανέναρξη της σύγκρουσης.

«Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τη συμμετοχή του στις συνομιλίες»

Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την επίτευξη ενός οριστικού τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν ως προϋπόθεση την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, το Ιράν δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση.

Νωρίτερα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, από την πλευρά του, διέψευσε πληροφορίες περί νέου γύρου συνομιλιών και τόνισε ότι «δεν υπάρχει σαφής προοπτική καρποφόρων διαπραγματεύσεων», επικαλούμενο, εκτός από τον αποκλεισμό, και τις «παράλογες απαιτήσεις» της Ουάσιγκτον.

Νετανιάχου: Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει

Την ίδια ώρα, προειδοποίηση ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει λήξει, απηύθυνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, παρά την ισχύ της εκεχειρίας που έχει επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ισραήλ και Ιράν τηρούν επί του παρόντος εκεχειρία στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον, ενώ το Ισραήλ έχει συμφωνήσει και σε δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ιερουσαλήμ με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η χώρα του παραμένει σε εγρήγορση για τυχόν αλλαγές στην τρέχουσα συμφωνία.

«Έχουμε εμπλακεί μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια μάχη ενάντια στη μεγάλη τυραννία του Ιράν, η οποία τρομοκρατεί τον κόσμο, επιδιώκει την καταστροφή μας και επιδιώκει να καταστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκει να καταστρέψει τον δυτικό πολιτισμό όπως τον γνωρίζουμε. Έχουμε επιτύχει τεράστια πράγματα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας φέρει νέες εξελίξεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.