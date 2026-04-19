Ακίνητα: Ο κύκλος ανόδου/πτώσης/ανάκαμψης τα τελευταία 25 έτη – Επανήλθαν ψηλότερα οι τιμές

Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα συμπληρώνει έναν κύκλο ανόδου-πτώσης-ανάκαμψης τα τελευταία 25 έτη, με τις τιμές πώλησης να ξεπερνούν κατά 13% τα επίπεδα του 2007. Στην ΕΕ-27, το 2025 οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5%. Οι τιμές αγοράς κατοικιών στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Αθήνα, έχουν πλέον ξεπεράσει τα προ κρίσης επίπεδα, μετά από πολύ ταχεία ανάκαμψη από το 2017 και μετά. Οι τιμές αγοράς κατοικιών στην Ελλάδα ακολούθησαν μια έντονη πορεία: σχεδόν διπλασιασμός 2000–2008, βαθιά πτώση 2008– 2017 (–43% στην Αθήνα), και ταχεία ανάκαμψη 2017-2025 (+86% στην Αθήνα), ξεπερνώντας το 2025 τα επίπεδα του 2008.

Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε ανάλυση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) με τίτλο «Τιμές κατοικιών και ενοίκια στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», τμήμα της οποίας (για τα ενοίκια) παρουσίασε προ ημερών το -. Όπως αναφέρεται, η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η αυξημένη ζήτηση λόγω τουρισμού και βραχυχρόνιων μισθώσεων, η περιορισμένη προσφορά κατοικιών και η εισροή ξένων επενδύσεων. Η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί πολιτικές που ενισχύουν την προσφορά κατοικιών και στηρίζουν ευάλωτα νοικοκυριά, αποφεύγοντας αναποτελεσματικά μέτρα όπως ο καθορισμός ανώτατων ενοικίων.

Η εξέλιξη των τιμών αγοράς κατοικιών στην Ελλάδα

Όπως αναφέρεται, η Ελλάδα δεν διαθέτει δεδομένα τιμών αγοράς κατοικιών βασισμένα σε συναλλαγές στη βάση δεδομένων της Eurostat. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει δείκτη τιμών κατοικιών βασισμένο σε στοιχεία πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα δεδομένα αυτά, που καλύπτουν πλέον ένα τέταρτο αιώνα (2000–2025), αποτυπώνουν πλήρως τον κύκλο ανόδου-πτώσης-ανάκαμψης της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Κατά την περίοδο 2000–2007, οι τιμές αγοράς κατοικιών σχεδόν διπλασιάστηκαν τόσο στην Αθήνα (από 57 σε 104, δείκτης 2009=100) όσο και στις αστικές περιοχές (από 55 σε 103), τροφοδοτούμενες από την πιστωτική επέκταση, τα χαμηλά επιτόκια μετά την ένταξη στη ζώνη του ευρώ και τις Ολυμπιακές επενδύσεις. Ακολούθησε η μεγαλύτερη πτώση τιμών ακινήτων στην ΕΕ: από το 2007 έως το 2017, οι τιμές στην Αθήνα υποχώρησαν κατά σχεδόν 44% (από 104 σε 58,4), αντανακλώντας τη βαθιά δημοσιονομική κρίση, τα τρία μνημόνια, τα capital controls και τη δραματική συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Αντίστοιχη ήταν η πτώση στο σύνολο των αστικών περιοχών (από 103 σε 59,9). Από το 2018 και μετά, οι τιμές ακολούθησαν έντονη ανοδική πορεία, τροφοδοτούμενη από τη ζήτηση ξένων επενδυτών, το πρόγραμμα Golden Visa, την ανάπτυξη βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) και την περιορισμένη προσφορά νέων κατοικιών λόγω της σχεδόν πλήρους παύσης οικοδομικής δραστηριότητας κατά τη δεκαετία της κρίσης.

Στην Αθήνα, ο δείκτης ανέκαμψε από 60,1 το 2018 σε 117,5 το 2025 – αύξηση 95,5% σε μια επταετία – ξεπερνώντας πλέον τα επίπεδα του 2007 κατά 13%. Στις αστικές περιοχές συνολικά, η ανάκαμψη είναι ταχεία αλλά οι τιμές μόλις ξεπέρασαν το επίπεδο του 2007 (δείκτης 111,2 το 2025). Η ταχύτητα αυτής της ανόδου είναι ιδιαίτερα ανησυχητική Η προηγούμενη φούσκα χρειάστηκε επτά χρόνια (2000–2007) για να διπλασιάσει τις τιμές, παράλληλα με την αύξηση των εισοδημάτων. Αντίθετα, η τρέχουσα άνοδος πέτυχε παρόμοιο ρυθμό μέσα στην επταετία 2018–2025, αυτή τη φορά όμως χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των εισοδημάτων. Η ταχεία αύξηση των τιμών, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα των μισθών, δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στην οικονομική προσβασιμότητα της κατοικίας, ιδίως στα αστικά κέντρα.

Η κατάσταση στην ΕΕ

Κατά την τελευταία εικοσαετία, οι τιμές αγοράς κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν σημαντικά περισσότερο από τα ενοίκια. Από το 2005 έως το 2025, ο δείκτης τιμών κατοικιών στην ΕΕ-27 σχεδόν διπλασιάστηκε (από 86 σε 162, δείκτης 2009=100), ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά περίπου 43% (από 92 σε 131, δείκτης 2009=100). Η απόκλιση αυτή αντανακλά τη διαρθρωτική πίεση που ασκείται στην αγορά ακινήτων, όπου η ζήτηση για ιδιοκτησία υπερβαίνει διαρκώς την προσφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία δεν ήταν γραμμική: ο δείκτης τιμών αγοράς κατοικιών ανέβηκε ραγδαία μεταξύ 2005 και 2007, υποχώρησε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και παρέμεινε σε στασιμότητα μέχρι το 2015, οπότε ξεκίνησε μια νέα, εντονότερη ανοδική φάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περίοδος 2020–2022 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα έντονες αυξήσεις στις τιμές αγοράς κατοικιών, καθοδηγούμενες από τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια, την αυξημένη ζήτηση λόγω πανδημίας (ανάγκη για μεγαλύτερους χώρους) και τους περιορισμούς στην προσφορά. Από το 2023 και μετά, οι αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ επιβράδυναν προσωρινά τον ρυθμό αύξησης, αλλά η τάση παραμένει ανοδική.

Μεταβολές ανά χώρα: Έντονες αποκλίσεις εντός της ΕΕ

Η σύγκριση των μεταβολών ανά χώρα αναδεικνύει έντονες αποκλίσεις εντός της ΕΕ. Από το 2015 έως το 2025, οι τιμές αγοράς κατοικιών υπερτριπλασιάστηκαν στην Ουγγαρία (+267%) και υπερδιπλασιάστηκαν σε 12 χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στην Πορτογαλία (+164%), τη Λιθουανία (+158%) και τη Βουλγαρία (+149%). Η Φινλανδία ήταν η μόνη χώρα όπου οι τιμές μειώθηκαν (-1%). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές αγοράς κατοικιών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 79,2% στις αστικές περιοχές και κατά 95,5% στην Αθήνα την ίδια περίοδο – αυξήσεις που τοποθετούν τη χώρα στο πάνω ήμισυ της ευρωπαϊκής κατάταξης. Στον τομέα των ενοικίων, οι αυξήσεις καταγράφηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με την υψηλότερη άνοδο στην Ουγγαρία (+105%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (+83%), την Ιρλανδία και την Πολωνία. Η Ελλάδα καταγράφει μεταβολή +13% από το 2015, αντανακλώντας το γεγονός ότι τα ενοίκια είχαν μειωθεί σημαντικά κατά την περίοδο της κρίσης και μόλις πρόσφατα επέστρεψαν σε επίπεδα άνω του 2015.

Τα συμπεράσματα

Η ανάλυση των στοιχείων της Eurostat αναδεικνύει μια συνεχιζόμενη ανοδική τάση στις τιμές αγοράς κατοικιών και τα ενοίκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερα έντονες επιπτώσεις για την Ελλάδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δεδομένα αποτυπώνουν μια μακροχρόνια τάση: από το 2005 έως το 2025, οι τιμές αγοράς κατοικιών στην ΕΕ σχεδόν διπλασιάστηκαν, με ιδιαίτερα έντονες αυξήσεις στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τα ενοίκια, αν και αυξήθηκαν πιο ομαλά (+43% την εικοσαετία), παρουσιάζουν σαφή επιτάχυνση τα τελευταία χρόνια, επιβαρύνοντας ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά που ενοικιάζουν

Για την Ελλάδα, η ανάλυση μιας εικοσιπενταετίας δεδομένων αναδεικνύει έναν πλήρη κύκλο: ραγδαία άνοδος ενοικίων και τιμών αγοράς κατοικιών πριν το 2008, βαθιά πτώση κατά τη δεκαετία της κρίσης, και πρόσφατη επαναφορά σε ανοδική τροχιά. Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι η τρέχουσα ανοδική πορεία (+10,1% το 2025, δεύτερη υψηλότερη στην ΕΕ) λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον όπου τα εισοδήματα δεν έχουν ανακάμψει αναλόγως, καθιστώντας τη στέγαση δυσανάλογα ακριβή σε σχέση με τη δεκαετία του 2000.

Η ανάλυση της προσβασιμότητας αναδεικνύει μια ιδιαίτερα οξεία κατάσταση. Το 2024, ένα νοικοκυριό που ενοικιάζει διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα δαπανά γι› αυτό το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ ο μέσος όρος στις πρωτεύουσες της ΕΕ αντιστοιχεί στο 33,8%. Για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, η επιβάρυνση στην Αθήνα ανέρχεται στο 93,6% — πρακτικά ισοδύναμο με έναν ολόκληρο μισθό — έναντι 45,6% στον μέσο όρο ΕΕ. Η δραματική αυτή διαφορά οφείλεται στη συμπίεση των εισοδημάτων στην Ελλάδα τη στιγμή που τα ενοίκια βρίσκονται σε επίπεδα αντίστοιχα με την ΕΕ. Το πρόβλημα έγκειται κυρίως στην αδυναμία της προσφοράς κατοικιών να ακολουθήσει την ταχεία άνοδο της ζήτησης τα τελευταία χρόνια — αδυναμία που οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, τόσο εγχώριων όσο και διεθνών.

Η έντονη πιστωτική συρρίκνωση μετά το 2008, η σημαντική μείωση των εισοδημάτων, η πτώση της ζήτησης για κατοικίες (2008–2017), η διαρθρωτική αποδυνάμωση του κατασκευαστικού κλάδου και η αύξηση του κόστους κατασκευής κατέστησαν την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας αργή και ανελαστική. Είναι λογικό, λοιπόν, η αύξηση της προσφοράς να υπολείπεται σημαντικά αυτής της ζήτησης μετά από μια δεκαετία αποεπένδυσης στον κλάδο — και είναι απαραίτητο η όποια δημοσιονομική παρέμβαση να κινηθεί προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.

Παράλληλα, το κτιριακό απόθεμα κατοικιών γηράσκει. Η χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα την περίοδο 2010–2023 δεν αναπλήρωσε τις αποσβέσεις, με αποτέλεσμα το καθαρό απόθεμα να συρρικνώνεται και η μέση ηλικία του να αυξάνεται. Το ζήτημα της οικονομικής προσβασιμότητας της στέγης απαιτεί συνδυασμό πολιτικών: αύξηση της προσφοράς κατοικιών, κίνητρα για διάθεση κενών κατοικιών στην αγορά, ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελεί πλέον προτεραιότητα όχι μόνο κοινωνικής, αλλά και οικονομικής πολιτικής για την Ελλάδα.