Γιώργος-Μυλωνάκης:-Στον-«Ευαγγελισμό»-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-το-πρωί-της-Κυριακής

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετέβη για μια ακόμη ημέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με το πρακτορείο Orange Press.

Όπως επιβεβαιώθηκε χθες, στο νοσοκομείο βρίσκεται η σύζυγός του, κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία εισήχθη με έντονο κοιλιακό άλγος, την Παρασκευή (17/04) και υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού. Ο πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Κυριακής, παρέμεινε για τέσσερις ώρες και κατά τις 12:30 αναχώρησε.

Υπενθυμίζεται ότι στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Ο κ. Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ανέφερε σχετικά ότι «ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει αυτήν τη στιγμή μια πολύ μεγάλη μάχη. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.