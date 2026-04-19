Γκαλιμπάφ:-Οι-ΗΠΑ-μπορεί-να-έχουν-περισσότερα-χρήματα-αλλά-κάνουν-στρατηγικά-λάθη

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παραδέχθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατιωτικά πολύ ισχυρότερες, αλλά προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ισχυρά αντίποινα εάν οι εχθροπραξίες κλιμακωθούν.

Ενώ παρουσίασε τις πρόσφατες εξελίξεις του πολέμου, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης το Ιράν έχει ενισχύσει τη στρατιωτική του ετοιμότητα και τις στρατηγικές του ικανότητες.

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Αν κάνουν έστω και το παραμικρό λάθος, θα απαντήσουμε με ισχύ», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας εν μέσω εύθραυστων διαπραγματεύσεων για εκεχειρία. Υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με παλαιότερες συγκρούσεις.

«Είμαστε σίγουρα πολύ ανώτεροι από το παρελθόν στις επιθετικές ικανότητες και στον σχεδιασμό στον τρίτο επιβεβλημένο πόλεμο, και το είδαμε αυτό στο πεδίο της μάχης», είπε.

Ο Γκαλιμπάφ παραδέχθηκε ότι η Ουάσινγκτον υπερέχει στρατιωτικά σε πόρους, αλλά υποστήριξε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ιράν του επέτρεψε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους αντιπάλους του.

«Δεν είμαστε στρατιωτικά ισχυρότεροι από την Αμερική. Είναι σαφές ότι έχουν περισσότερα χρήματα, εξοπλισμό και πόρους και, επειδή έχουν πραγματοποιήσει τόσες επιθετικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο, έχουν επίσης περισσότερη εμπειρία από εμάς», δήλωσε.

Iran's Ghalibaf: We are not militarily stronger than America. It is clear that they have more money, equipment, and resources, and because they have carried out so many aggressions around the world, they also have more experience than us. The Zionist regime, which is America's…

«Το Ισραήλ είναι υπηρέτης της Αμερικής»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου αναφέρθηκε επίσης στο Ισραήλ ως «υπηρέτη και πράκτορα της Αμερικής στην περιοχή». Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έκαναν λάθη στους στρατηγικούς τους υπολογισμούς.

«Πολεμήσαμε έναν ασύμμετρο πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε, με τον δικό μας σχεδιασμό και προετοιμασία, να απωθήσουμε τον εχθρό. Ο εχθρός είχε χρήματα και πόρους, αλλά δεν τους χρησιμοποίησε σωστά στον σχεδιασμό του. Κάνουν λάθη στις στρατηγικές αποφάσεις. Κάνουν λάθος για τον λαό μας, όπως κάνουν λάθος και στον στρατιωτικό τους σχεδιασμό», είπε.

Ο Γκαλιμπάφ επέκρινε την προσέγγιση της Ουάσινγκτον στη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική λήψη αποφάσεων επηρεάζεται από το Ισραήλ, παρά το δόγμα «Η Αμερική Πρώτα». «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι το “Η Αμερική Πρώτα” είναι σημαντικό για αυτήν, αλλά στην πράξη έχει δείξει ότι το Ισραήλ είναι πρώτο για αυτήν, επειδή λαμβάνει αποφάσεις με βάση λανθασμένες πληροφορίες από το Ισραήλ», είπε.

Ο Γκαλιμπάφ κατηγόρησε επίσης τους αντιπάλους του Ιράν ότι επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν την οικονομία της χώρας, συγκρίνοντας την κατάσταση με εκείνη της Βενεζουέλας. «Ο εχθρός επιδίωξε αλλαγή καθεστώτος όπως στη Βενεζουέλα ώστε να εκποιήσει το πετρέλαιό μας, αλλά απέτυχε», είπε.

Οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώθηκαν αφού η Τεχεράνη μπλόκαρε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.