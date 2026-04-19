Δύο εκατομμύρια Έλληνες ανοίγουν κάθε πρωί ένα μαγαζί: Τι πρέπει να κάνει το κράτος για αυτούς

01 Ανάλυση Το 99,9% της αγοράς: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αριθμούς Αν αφαιρούσατε αύριο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από την ελληνική οικονομία, δεν θα έμενε σχεδόν τίποτα όρθιο. Αριθμοί, κλάδοι, θέσεις εργασίας — μια αποτίμηση της βαρύτητας που η πολιτική συζήτηση αδυνατεί να συλλάβει. 99,9% Των επιχειρήσεων είναι ΜμΕ 731.829 Ενεργές ΜμΕ (2022) 83,5% Της συνολικής απασχόλησης 57% Της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας «Στην Ελλάδα λειτουργούν 75 επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους — έναντι 57 στον μέσο όρο της ΕΕ» Υπάρχουν αριθμοί που από μόνοι τους αρκούν για να αντιστρέψουν μια ολόκληρη αντίληψη. Στην Ελλάδα, το 99,9% όλων των επιχειρήσεων στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα είναι μικρές, πολύ μικρές ή μεσαίες. Το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, λειτουργούσαν συνολικά 731.829 ΜμΕ, απασχολούσαν 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους — δηλαδή το 83,5% του συνόλου της απασχόλησης στις επιχειρήσεις — και παρήγαγαν €34,8 δισεκ. ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, δηλαδή το 57% του συνόλου. Αν τα νούμερα φαίνονται εντυπωσιακά στο κενό, η σύγκριση με την Ευρώπη κάνει ακόμα πιο εμφανή την ελληνική ιδιαιτερότητα. Η χώρα μας διαθέτει 75 ΜμΕ ανά 1.000 κατοίκους — πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 57. Είναι, κυριολεκτικά, μια κοινωνία ανθρώπων που ανοίγουν επιχειρήσεις. Και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μερίδιο των ΜμΕ στην απασχόληση: 84,7%, ακολουθούμενη από Κύπρο (81,8%) και Εσθονία (81,2%). Πίνακας 1 · Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα — διάρθρωση ανά μέγεθος (2022) Κατηγορία Εργαζόμενοι Αριθμός επιχ. Ποσοστό επί συνόλου Απασχόληση ΑΠΑ (εκατ. €) Πολύ μικρές (micro) 0 – 9 695.238 94,9% 1.310.000 14.200 Μικρές (small) 10 – 49 31.840 4,3% 590.000 10.800 Μεσαίες (medium) 50 – 249 4.751 0,6% 302.000 9.800 Σύνολο ΜμΕ 0 – 249 731.829 99,9% 2.202.000 34.800 Μεγάλες επιχ. 250+ 561 0,1% 390.000 26.300 Η κυρίαρχη δραστηριότητα των ελληνικών ΜμΕ παραμένει το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων. Ακολουθούν οι επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες, η παροχή καταλύματος και εστίαση, οι κατασκευές και η μεταφορά. Η ποικιλομορφία αυτή είναι ταυτόχρονα ισχύς — γεωγραφική και κλαδική διασπορά κινδύνου — και αδυναμία: αποτρέπει την κλίμακα που μεγεθύνει την παραγωγικότητα. Μερίδιο ΜμΕ στην απασχόληση — Ελλάδα έναντι επιλεγμένων χωρών ΕΕ (%)

02 Φορολογία Ο φόρος που δεν ακούγεται: πόσα πληρώνουν πραγματικά οι μικρές επιχειρήσεις Οι ΜμΕ αποτελούν τον κύριο μηχανισμό διοχέτευσης φορολογικών εσόδων στο κράτος — ΦΠΑ, εισοδηματικός φόρος, εισφορές, ΕΝΦΙΑ. Ο λογαριασμός τους είναι δυσανάλογα μεγάλος. — ✦ — «Το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε από 24% το 2019 σε 11,4% το 2023 — η μεγαλύτερη βελτίωση στην ΕΕ» Το φορολογικό βάρος των μικρών επιχειρήσεων δεν εξαντλείται στον εταιρικό φόρο εισοδήματος. Είναι ένα πολύστρωτο σύστημα στο οποίο η κάθε επιχείρηση λειτουργεί ταυτόχρονα ως εισπράκτορας ΦΠΑ για λογαριασμό του κράτους, ως καταβολέας ασφαλιστικών εισφορών, ως υπόχρεος αντικειμενικής αξίας για ακίνητα (ΕΝΦΙΑ), και ως φορολογούμενος για το εισόδημά του. Ο συνδυασμός αυτών των υποχρεώσεων διαμορφώνει ένα πραγματικό φορολογικό βάρος που για πολλές μικρές επιχειρήσεις ξεπερνά το 40%–50% των καθαρών κερδών τους. Αξιοσημείωτο είναι το φαινόμενο που καταγράφεται στα φορολογικά έσοδα. Τα έσοδα από φορολογία νομικών προσώπων μειώθηκαν κατά −22,8% στο δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με πέρυσι (ΙΟΒΕ/Υπ. Οικονομικών), ενώ ταυτόχρονα τα έσοδα από φορολογία φυσικών προσώπων αυξήθηκαν κατά +3,7%. Η διαφορά αυτή αντικατοπτρίζει ακριβώς τη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας: οι περισσότεροι επιχειρηματίες φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα — ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, ομόρρυθμες εταιρείες — και όχι ως νομικά. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ζητήματα είναι η μείωση του λεγόμενου «κενού ΦΠΑ»: το ποσοστό των οφειλόμενων αλλά μη εισπραττόμενων εσόδων ΦΠΑ μειώθηκε από 24% το 2019 σε 11,4% το 2023, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή — η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ιστορικά αποτελούσαν τον χώρο όπου ανθούσε η φοροδιαφυγή, πλέον συμμορφώνονται πολύ περισσότερο. Το αποτέλεσμα; Τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά +13,6% στους δύο πρώτους μήνες του 2026. Πίνακας 2 · Φορολογική επιβάρυνση μικρής επιχείρησης — ενδεικτική ανάλυση (ατομική/ΕΠΕ) Κατηγορία φόρου/εισφοράς Βάση υπολογισμού Ενδεικτικός συντελεστής Παρατηρήσεις ΦΠΑ (εισπρακτήρας κράτους) Τζίρος 24% / 13% / 6% Έμμεση επιβάρυνση — εισπράττεται και αποδίδεται Φόρος εισοδήματος (φυσικό πρόσωπο) Καθαρό κέρδος 9%–44% (κλίμακα) Πρώτη κλίμακα 9% έως €10.000, στη συνέχεια εκτοκίζεται Εισφορά αλληλεγγύης Εισόδημα 2,2%–10% Ισχύει για εισοδήματα άνω των €12.000 ΕΦΚΑ (ελεύθερος επαγγελματίας) Κατώφλι εισοδήματος ~€218–414/μήνα Ανεξάρτητος από το πραγματικό εισόδημα Εισφορά ΜΜΕ / παρακράτηση Εισόδημα νομικών 22% (εταιρικός) Για ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ ΕΝΦΙΑ Αντικ. αξία ακινήτων Κλίμακα Ισχύει και για επαγγελματικά ακίνητα Εκτιμώμενο συνολικό φορολογικό βάρος (πραγματικός συντελεστής) 40%–55% καθαρών κερδών Το παράδοξο της συμμόρφωσης Καθώς οι μικρές επιχειρήσεις συμμορφώνονται περισσότερο με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους — εξ ανάγκης, λόγω της επέκτασης της κάρτας εργασίας και των ψηφιακών ελέγχων — μεταφέρουν το αυξημένο κόστος στις τελικές τιμές. Αυτό εξηγεί εν μέρει τον επίμονο πληθωρισμό στους κλάδους εστίασης και λιανικού εμπορίου την τελευταία τριετία, αντίθετα από ό,τι συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έσοδα ΦΠΑ & φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων — εξέλιξη (δισ. €), 2019–2026* * 2026: εκτίμηση βάσει προϋπολογισμού. - Μηνιαίο Δελτίο Κρατικού Προϋπολογισμού, Υπ. Οικονομικών / ΙΟΒΕ.

03 Παγκόσμια Συγκυρία Η ώρα της κρίσης: εμπορικός πόλεμος, αβεβαιότητα και η μικρή επιχείρηση στο μάτι του κυκλώνα Οι δασμοί Τραμπ, η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής ζήτησης και η αύξηση του κόστους ενέργειας πλήττουν δυσανάλογα όσους δεν έχουν μαξιλάρι. Οι ΜμΕ είναι πάντα η πρώτη γραμμή των παγκόσμιων κλονισμών. 43,9% Επιχειρήσεων βλέπουν το μέλλον δύσκολα προβλέψιμο (ΙΟΒΕ, Μάρτ. 2026) 56% Κατασκευαστικών εταιρειών αναφέρουν έλλειψη εργατικού δυναμικού ως κύριο εμπόδιο 10,3% Ρυθμός 12μηνης πιστωτικής επέκτασης σε επιχειρήσεις (Φεβρ. 2026) 140.229 Νέες εγγραφές επιχειρήσεων στο 2025 — ιστορικό υψηλό 5ετίας «Η παγκόσμια αβεβαιότητα χτυπά πάντα πρώτα στην πόρτα της μικρής επιχείρησης — αυτής που δεν έχει χρηματοοικονομικό μαξιλάρι» Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ανατροπές στο κενό. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, τα αποτελέσματα των ερευνών οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ αποκαλύπτουν σαφή επιδείνωση: οι επιχειρηματικές προσδοκίες στις υπηρεσίες μειώθηκαν κατά −2,7 μονάδες σε σχέση με πέρυσι, με τον Τουρισμό να καταγράφει πτώση −12,4 μονάδων. Και αυτό χωρίς ακόμα να ενσωματώσει πλήρως τις συνέπειες της νέας αμερικανικής εμπορικής πολιτικής. Οι εμπορικοί δασμοί που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ ασκούν πίεση στις εξαγωγικά προσανατολισμένες ΜμΕ — ιδίως στη μεταποίηση, τα τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά και τον κλάδο μαρμάρου–λιθοδομής. Παράλληλα, η επιβράδυνση της Ευρωζώνης πλήττει τη ζήτηση από βασικούς εμπορικούς εταίρους, ενώ η αστάθεια της ισοτιμίας και του ενεργειακού κόστους αυξάνει τη μεταβλητότητα στα λειτουργικά έξοδα — ακριβώς εκεί που η μικρή επιχείρηση δεν έχει διαχειριστικά εργαλεία αντιστάθμισης. Το ζήτημα της χρηματοδότησης παραμένει κρίσιμο. Ενώ η συνολική πιστωτική επέκταση στις επιχειρήσεις διατηρείται σε ρυθμό 10,3% (12μηνη βάση, Φεβρουάριος 2026), η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η πιστωτική επέκταση για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις καταγράφει οριακή συρρίκνωση — ακριβώς στο πεδίο που αντιστοιχεί στο πιο ευάλωτο τμήμα του κλάδου. Αχίλλειος πτέρνα: η παραγωγικότητα Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ στη συνολική παραγωγικότητα των ΜμΕ: κάθε Έλληνας εργαζόμενος σε ΜμΕ παράγει κατά μέσο όρο €17.000 ΑΠΑ ετησίως — έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου που υπερβαίνει τα €40.000. Το χάσμα παραγωγικότητας ΜμΕ/μεγάλων επιχειρήσεων έχει επίσης ευρυνθεί: από 68% το 2008, η σχέση έπεσε στο 60% το 2024. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μικρές επιχειρήσεις «αποτυγχάνουν» — σημαίνει ότι λειτουργούν χωρίς τις υποδομές, τη χρηματοδότηση και τα κίνητρα που αξιοποιούνται αλλού. Παραγωγικότητα ΜμΕ (ΑΠΑ ανά εργαζόμενο, χιλ. €) — Ελλάδα έναντι ΕΕ, επιλεγμένες χώρες

04 Δυναμική Ρεκόρ ίδρυσης, ρεκόρ ελπίδας: η αναρρίχηση των νέων επιχειρήσεων Το 2025 καταγράφηκαν 140.229 νέες εγγραφές επιχειρήσεων — πενταετές υψηλό. Ποιοι κλάδοι σπρώχνουν την ανάπτυξη και ποια σημεία δείχνουν κόπωση; — ✦ — Παρά τη δυσκολία του κλίματος, η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να ανοίγει επιχειρήσεις με αδαμάστευτη επιμονή. Το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Φεβρουάριος 2026), εγγράφηκαν 140.229 νέες επιχειρήσεις — αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2024 (132.507) και ιστορικό υψηλό πενταετίας. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβάζονται ουδέτερα: καθρεπτίζουν μια κοινωνία που, ακόμα και χωρίς θεσμική προστασία, επιλέγει την επιχειρηματικότητα ως στρατηγική επιβίωσης και ανόδου. Ο κλάδος που ξεχωρίζει ξεκάθαρα είναι η Μεταφορά και Αποθήκευση, με άνοδο +33,7% στις νέες εγγραφές για το 2025 — αντανακλώντας την έκρηξη του e-commerce και της logistics υποδομής. Στον αντίποδα, οι Δραστηριότητες Εστίασης και Καταλύματος μειώθηκαν κατά −7,1%, σηματοδοτώντας πιθανή κορύφωση μετά τα «χρόνια της τουριστικής ευφορίας». Ανοδικά κινούνται επίσης οι Επαγγελματικές και Επιστημονικές Δραστηριότητες (+17,6%) — δείκτης αναβάθμισης της ποιότητας της επιχειρηματικής βάσης. Πίνακας 3 · Νέες εγγραφές επιχειρήσεων ανά τομέα — Μεταβολή 2025 / 2024 Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Μεταβολή 2025/2024 Μεταβολή 2024/2023 Τάση Μεταφορά και αποθήκευση +33,7% −4,0% ↑↑ Επιτάχυνση Χρηματοπιστ. και ασφαλιστικές δραστ. +17,6% −26,0% ↑ Ανάκαμψη Επαγγελματικές, επιστημ. και τεχν. δραστ. +17,6% +5,8% ↑ Σταθερή άνοδος Κατασκευές +11,1% +1,2% ↑ Επιτάχυνση Χονδρ. & λιανικό εμπόριο / επισκ. οχημάτων +6,8% −0,5% ↑ Ανάκαμψη Μεταποίηση +0,3% +1,1% → Στασιμότητα Παροχή ηλεκτρισμού / φυσικού αερίου −4,0% −26,0% ↓ Συρρίκνωση Εστίαση και κατάλυμα −7,1% +12,9% ↓↓ Απότομη στροφή Νέες εγγραφές επιχειρήσεων — Ετήσια εξέλιξη 2021–2025 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή. Η Αττική αποτελεί την περιοχή με τις περισσότερες εγγραφές (15.612 νέες επιχειρήσεις το Δ΄ τρίμηνο 2025), με κυρίαρχο τομέα τις Επαγγελματικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (2.537 εγγραφές). Στην υπόλοιπη χώρα, κυριαρχεί παντού η Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία — αντανακλώντας τόσο μια πραγματική στροφή προς τον πρωτογενή τομέα όσο και τη διαδικασία ένταξης αγροτών στο φορολογικό μητρώο.