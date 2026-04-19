Δύο εκατομμύρια Έλληνες ανοίγουν κάθε πρωί ένα μαγαζί: Τι πρέπει να κάνει το κράτος για αυτούς

Η ραχοκοκαλιά
Το 99,9% της αγοράς: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αριθμούς
Αν αφαιρούσατε αύριο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από την ελληνική οικονομία, δεν θα έμενε σχεδόν τίποτα όρθιο. Αριθμοί, κλάδοι, θέσεις εργασίας — μια αποτίμηση της βαρύτητας που η πολιτική συζήτηση αδυνατεί να συλλάβει.
Υπάρχουν αριθμοί που από μόνοι τους αρκούν για να αντιστρέψουν μια ολόκληρη αντίληψη. Στην Ελλάδα, το 99,9% όλων των επιχειρήσεων στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα είναι μικρές, πολύ μικρές ή μεσαίες. Το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, λειτουργούσαν συνολικά 731.829 ΜμΕ, απασχολούσαν 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους — δηλαδή το 83,5% του συνόλου της απασχόλησης στις επιχειρήσεις — και παρήγαγαν €34,8 δισεκ. ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, δηλαδή το 57% του συνόλου.
Αν τα νούμερα φαίνονται εντυπωσιακά στο κενό, η σύγκριση με την Ευρώπη κάνει ακόμα πιο εμφανή την ελληνική ιδιαιτερότητα. Η χώρα μας διαθέτει 75 ΜμΕ ανά 1.000 κατοίκους — πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 57. Είναι, κυριολεκτικά, μια κοινωνία ανθρώπων που ανοίγουν επιχειρήσεις. Και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μερίδιο των ΜμΕ στην απασχόληση: 84,7%, ακολουθούμενη από Κύπρο (81,8%) και Εσθονία (81,2%).
|Κατηγορία
|Εργαζόμενοι
|Αριθμός επιχ.
|Ποσοστό επί συνόλου
|Απασχόληση
|ΑΠΑ (εκατ. €)
|Πολύ μικρές (micro)
|0 – 9
|695.238
|94,9%
|1.310.000
|14.200
|Μικρές (small)
|10 – 49
|31.840
|4,3%
|590.000
|10.800
|Μεσαίες (medium)
|50 – 249
|4.751
|0,6%
|302.000
|9.800
|Σύνολο ΜμΕ
|0 – 249
|731.829
|99,9%
|2.202.000
|34.800
|Μεγάλες επιχ.
|250+
|561
|0,1%
|390.000
|26.300
Η κυρίαρχη δραστηριότητα των ελληνικών ΜμΕ παραμένει το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων. Ακολουθούν οι επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες, η παροχή καταλύματος και εστίαση, οι κατασκευές και η μεταφορά. Η ποικιλομορφία αυτή είναι ταυτόχρονα ισχύς — γεωγραφική και κλαδική διασπορά κινδύνου — και αδυναμία: αποτρέπει την κλίμακα που μεγεθύνει την παραγωγικότητα.
Ο φόρος που δεν ακούγεται: πόσα πληρώνουν πραγματικά οι μικρές επιχειρήσεις
Οι ΜμΕ αποτελούν τον κύριο μηχανισμό διοχέτευσης φορολογικών εσόδων στο κράτος — ΦΠΑ, εισοδηματικός φόρος, εισφορές, ΕΝΦΙΑ. Ο λογαριασμός τους είναι δυσανάλογα μεγάλος.
Το φορολογικό βάρος των μικρών επιχειρήσεων δεν εξαντλείται στον εταιρικό φόρο εισοδήματος. Είναι ένα πολύστρωτο σύστημα στο οποίο η κάθε επιχείρηση λειτουργεί ταυτόχρονα ως εισπράκτορας ΦΠΑ για λογαριασμό του κράτους, ως καταβολέας ασφαλιστικών εισφορών, ως υπόχρεος αντικειμενικής αξίας για ακίνητα (ΕΝΦΙΑ), και ως φορολογούμενος για το εισόδημά του. Ο συνδυασμός αυτών των υποχρεώσεων διαμορφώνει ένα πραγματικό φορολογικό βάρος που για πολλές μικρές επιχειρήσεις ξεπερνά το 40%–50% των καθαρών κερδών τους.
Αξιοσημείωτο είναι το φαινόμενο που καταγράφεται στα φορολογικά έσοδα. Τα έσοδα από φορολογία νομικών προσώπων μειώθηκαν κατά −22,8% στο δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με πέρυσι (ΙΟΒΕ/Υπ. Οικονομικών), ενώ ταυτόχρονα τα έσοδα από φορολογία φυσικών προσώπων αυξήθηκαν κατά +3,7%. Η διαφορά αυτή αντικατοπτρίζει ακριβώς τη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας: οι περισσότεροι επιχειρηματίες φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα — ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, ομόρρυθμες εταιρείες — και όχι ως νομικά.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ζητήματα είναι η μείωση του λεγόμενου «κενού ΦΠΑ»: το ποσοστό των οφειλόμενων αλλά μη εισπραττόμενων εσόδων ΦΠΑ μειώθηκε από 24% το 2019 σε 11,4% το 2023, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή — η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ιστορικά αποτελούσαν τον χώρο όπου ανθούσε η φοροδιαφυγή, πλέον συμμορφώνονται πολύ περισσότερο. Το αποτέλεσμα; Τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά +13,6% στους δύο πρώτους μήνες του 2026.
|Κατηγορία φόρου/εισφοράς
|Βάση υπολογισμού
|Ενδεικτικός συντελεστής
|Παρατηρήσεις
|ΦΠΑ (εισπρακτήρας κράτους)
|Τζίρος
|24% / 13% / 6%
|Έμμεση επιβάρυνση — εισπράττεται και αποδίδεται
|Φόρος εισοδήματος (φυσικό πρόσωπο)
|Καθαρό κέρδος
|9%–44% (κλίμακα)
|Πρώτη κλίμακα 9% έως €10.000, στη συνέχεια εκτοκίζεται
|Εισφορά αλληλεγγύης
|Εισόδημα
|2,2%–10%
|Ισχύει για εισοδήματα άνω των €12.000
|ΕΦΚΑ (ελεύθερος επαγγελματίας)
|Κατώφλι εισοδήματος
|~€218–414/μήνα
|Ανεξάρτητος από το πραγματικό εισόδημα
|Εισφορά ΜΜΕ / παρακράτηση
|Εισόδημα νομικών
|22% (εταιρικός)
|Για ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ
|ΕΝΦΙΑ
|Αντικ. αξία ακινήτων
|Κλίμακα
|Ισχύει και για επαγγελματικά ακίνητα
|Εκτιμώμενο συνολικό φορολογικό βάρος (πραγματικός συντελεστής)
|40%–55% καθαρών κερδών
Το παράδοξο της συμμόρφωσης
Καθώς οι μικρές επιχειρήσεις συμμορφώνονται περισσότερο με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους — εξ ανάγκης, λόγω της επέκτασης της κάρτας εργασίας και των ψηφιακών ελέγχων — μεταφέρουν το αυξημένο κόστος στις τελικές τιμές. Αυτό εξηγεί εν μέρει τον επίμονο πληθωρισμό στους κλάδους εστίασης και λιανικού εμπορίου την τελευταία τριετία, αντίθετα από ό,τι συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
* 2026: εκτίμηση βάσει προϋπολογισμού. - Μηνιαίο Δελτίο Κρατικού Προϋπολογισμού, Υπ. Οικονομικών / ΙΟΒΕ.
Η ώρα της κρίσης: εμπορικός πόλεμος, αβεβαιότητα και η μικρή επιχείρηση στο μάτι του κυκλώνα
Οι δασμοί Τραμπ, η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής ζήτησης και η αύξηση του κόστους ενέργειας πλήττουν δυσανάλογα όσους δεν έχουν μαξιλάρι. Οι ΜμΕ είναι πάντα η πρώτη γραμμή των παγκόσμιων κλονισμών.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ανατροπές στο κενό. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, τα αποτελέσματα των ερευνών οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ αποκαλύπτουν σαφή επιδείνωση: οι επιχειρηματικές προσδοκίες στις υπηρεσίες μειώθηκαν κατά −2,7 μονάδες σε σχέση με πέρυσι, με τον Τουρισμό να καταγράφει πτώση −12,4 μονάδων. Και αυτό χωρίς ακόμα να ενσωματώσει πλήρως τις συνέπειες της νέας αμερικανικής εμπορικής πολιτικής.
Οι εμπορικοί δασμοί που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ ασκούν πίεση στις εξαγωγικά προσανατολισμένες ΜμΕ — ιδίως στη μεταποίηση, τα τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά και τον κλάδο μαρμάρου–λιθοδομής. Παράλληλα, η επιβράδυνση της Ευρωζώνης πλήττει τη ζήτηση από βασικούς εμπορικούς εταίρους, ενώ η αστάθεια της ισοτιμίας και του ενεργειακού κόστους αυξάνει τη μεταβλητότητα στα λειτουργικά έξοδα — ακριβώς εκεί που η μικρή επιχείρηση δεν έχει διαχειριστικά εργαλεία αντιστάθμισης.
Το ζήτημα της χρηματοδότησης παραμένει κρίσιμο. Ενώ η συνολική πιστωτική επέκταση στις επιχειρήσεις διατηρείται σε ρυθμό 10,3% (12μηνη βάση, Φεβρουάριος 2026), η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η πιστωτική επέκταση για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις καταγράφει οριακή συρρίκνωση — ακριβώς στο πεδίο που αντιστοιχεί στο πιο ευάλωτο τμήμα του κλάδου.
Αχίλλειος πτέρνα: η παραγωγικότητα
Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ στη συνολική παραγωγικότητα των ΜμΕ: κάθε Έλληνας εργαζόμενος σε ΜμΕ παράγει κατά μέσο όρο €17.000 ΑΠΑ ετησίως — έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου που υπερβαίνει τα €40.000. Το χάσμα παραγωγικότητας ΜμΕ/μεγάλων επιχειρήσεων έχει επίσης ευρυνθεί: από 68% το 2008, η σχέση έπεσε στο 60% το 2024. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μικρές επιχειρήσεις «αποτυγχάνουν» — σημαίνει ότι λειτουργούν χωρίς τις υποδομές, τη χρηματοδότηση και τα κίνητρα που αξιοποιούνται αλλού.
Ρεκόρ ίδρυσης, ρεκόρ ελπίδας: η αναρρίχηση των νέων επιχειρήσεων
Το 2025 καταγράφηκαν 140.229 νέες εγγραφές επιχειρήσεων — πενταετές υψηλό. Ποιοι κλάδοι σπρώχνουν την ανάπτυξη και ποια σημεία δείχνουν κόπωση;
Παρά τη δυσκολία του κλίματος, η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να ανοίγει επιχειρήσεις με αδαμάστευτη επιμονή. Το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Φεβρουάριος 2026), εγγράφηκαν 140.229 νέες επιχειρήσεις — αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2024 (132.507) και ιστορικό υψηλό πενταετίας. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβάζονται ουδέτερα: καθρεπτίζουν μια κοινωνία που, ακόμα και χωρίς θεσμική προστασία, επιλέγει την επιχειρηματικότητα ως στρατηγική επιβίωσης και ανόδου.
Ο κλάδος που ξεχωρίζει ξεκάθαρα είναι η Μεταφορά και Αποθήκευση, με άνοδο +33,7% στις νέες εγγραφές για το 2025 — αντανακλώντας την έκρηξη του e-commerce και της logistics υποδομής. Στον αντίποδα, οι Δραστηριότητες Εστίασης και Καταλύματος μειώθηκαν κατά −7,1%, σηματοδοτώντας πιθανή κορύφωση μετά τα «χρόνια της τουριστικής ευφορίας». Ανοδικά κινούνται επίσης οι Επαγγελματικές και Επιστημονικές Δραστηριότητες (+17,6%) — δείκτης αναβάθμισης της ποιότητας της επιχειρηματικής βάσης.
|Τομέας οικονομικής δραστηριότητας
|Μεταβολή 2025/2024
|Μεταβολή 2024/2023
|Τάση
|Μεταφορά και αποθήκευση
|+33,7%
|−4,0%
|↑↑ Επιτάχυνση
|Χρηματοπιστ. και ασφαλιστικές δραστ.
|+17,6%
|−26,0%
|↑ Ανάκαμψη
|Επαγγελματικές, επιστημ. και τεχν. δραστ.
|+17,6%
|+5,8%
|↑ Σταθερή άνοδος
|Κατασκευές
|+11,1%
|+1,2%
|↑ Επιτάχυνση
|Χονδρ. & λιανικό εμπόριο / επισκ. οχημάτων
|+6,8%
|−0,5%
|↑ Ανάκαμψη
|Μεταποίηση
|+0,3%
|+1,1%
|→ Στασιμότητα
|Παροχή ηλεκτρισμού / φυσικού αερίου
|−4,0%
|−26,0%
|↓ Συρρίκνωση
|Εστίαση και κατάλυμα
|−7,1%
|+12,9%
|↓↓ Απότομη στροφή
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή. Η Αττική αποτελεί την περιοχή με τις περισσότερες εγγραφές (15.612 νέες επιχειρήσεις το Δ΄ τρίμηνο 2025), με κυρίαρχο τομέα τις Επαγγελματικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (2.537 εγγραφές). Στην υπόλοιπη χώρα, κυριαρχεί παντού η Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία — αντανακλώντας τόσο μια πραγματική στροφή προς τον πρωτογενή τομέα όσο και τη διαδικασία ένταξης αγροτών στο φορολογικό μητρώο.
Γιατί πρέπει να στηριχθούν τώρα: οκτώ μέτρα που κάνουν τη διαφορά
Στην πιο κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία από την πανδημία, η Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίσει τον θεμέλιο λίθο της οικονομίας της με σοβαρότητα. Το μέσο εργαλείο δεν αρκεί.
Η ανάλυση των στοιχείων δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Ταυτόχρονα με το ρεκόρ ίδρυσης επιχειρήσεων το 2025, οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 83,2%, το κόστος χρηματοδότησης παραμένει δυσβάσταχτο για τις πιο μικρές μονάδες, και η παγκόσμια συγκυρία ενισχύει κάθε εσωτερική αδυναμία. Το ερώτημα δεν είναι «αν» χρειάζεται η στήριξη, αλλά «ποιες» πολιτικές έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Στη βάση των ευρημάτων, ξεχωρίζουν οκτώ άξονες δράσης:
|#
|Μέτρο
|Στόχος
|Προτεραιότητα
|1
|Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ΜμΕ – εκκίνηση
|Μείωση σταθερού κόστους πρώτων ετών
|Κρίσιμη
|2
|Αύξηση αφορολόγητου ορίου ελεύθερων επαγγελματιών
|Ρευστότητα σε χαμηλά εισοδήματα
|Κρίσιμη
|3
|Επέκταση προγραμμάτων ΕΑΤ/ΕΣΠΑ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις
|Πρόσβαση σε χαμηλότοκη χρηματοδότηση
|Κρίσιμη
|4
|Φορολογικές ελαφρύνσεις για επανεπένδυση κερδών
|Αύξηση παραγωγικής επένδυσης
|Υψηλή
|5
|Επιδότηση ψηφιακής αναβάθμισης ΜμΕ
|Παραγωγικότητα, εξαγωγές
|Υψηλή
|6
|Ταχύτερη αδειοδότηση και μείωση γραφειοκρατίας
|Μείωση κόστους έναρξης / επέκτασης
|Υψηλή
|7
|Εξαγωγικά προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις
|Διεθνοποίηση, αντιστάθμιση εσωτερικής ζήτησης
|Μέτρια
|8
|Κίνητρα συγχώνευσης / συνεργασίας ΜμΕ
|Ενίσχυση κλίμακας, παραγωγικότητας
|Μέτρια
Η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών — Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Εσθονίας — δείχνει ότι η στοχευμένη μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης στα πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης. Η Ελλάδα, αντίθετα, ακολουθεί ένα σύστημα στο οποίο η εισφορά στον ΕΦΚΑ είναι κλιμακούμενη βάσει εισοδήματος για τους νεοεισερχόμενους ελεύθερους επαγγελματίες — πλην όμως ακόμα η βάση παραμένει υψηλή για όσους αρχίζουν από μηδενική πελατεία.
Η ανάπτυξη έρχεται από τα μικρά
Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας σε 800 ΜμΕ, σχεδόν το 70% του τομέα αναζητά σταθερά προσωπικό — δείκτης αναπτυξιακής βούλησης, όχι επιβολής. Κύριο κίνητρο είναι η αύξηση πωλήσεων, όχι η αναπλήρωση αποχωρούντων. Παρόλα αυτά, το 71% των ΜμΕ αδυνατεί να καλύψει τις θέσεις που αναζητά. Το εργατικό δυναμικό υπάρχει — αλλά η αναντιστοιχία δεξιοτήτων παραμένει η σιωπηλή πληγή της ελληνικής παραγωγικής βάσης.
Η αδυναμία στη ψηφιακή υιοθέτηση είναι από τις πιο εύγλωττες: μόνο το 39% των ελληνικών ΜμΕ διαθέτει έστω βασικό επίπεδο ψηφιακής λειτουργίας, έναντι 55% στη μέση της ΕΕ. Η χρήση cloud είναι 17% έναντι 34%. Αυτό δεν είναι απλώς διαχειριστική υστέρηση — είναι το κύριο εμπόδιο για εξαγωγικό προσανατολισμό, οικονομίες κλίμακας και ανταγωνιστικότητα στην ενιαία ψηφιακή αγορά.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο η κρατική πολιτική μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όχι με επιδόματα που διανέμονται ανεξάρτητα από αποτέλεσμα, αλλά με στοχευμένα προγράμματα ψηφιακής μετατροπής, εκπαίδευσης στελεχών, και κίνητρα για συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που σήμερα ανταγωνίζονται χωρίς να μπορούν να κλιμακωθούν. Το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει πόρους — αλλά έχει κριθεί επανειλημμένως ότι κατευθύνεται κυρίως σε μεγάλα έργα και μεγάλες εταιρείες. Η ώρα για αναδιανομή της πρόσβασης είναι τώρα.