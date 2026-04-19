Επιστροφές φόρου με ταχύτητες εξπρές για χιλιάδες πολίτες – Τι να προσέξετε

Με περισσότερες από 1,28 εκατ. φορολογικές δηλώσεις να έχουν ήδη υποβληθεί, ήδη χιλιάδες πολίτες έχουν δει στον τραπεζικό τους λογαριασμό την επιστροφή φόρου που δικαιούνται.

Όπως και πέρυσι, η ΑΑΔΕ προχωρά στην πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε εβδομαδιαία βάση υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν έχουν άλλες οφειλές ή το ποσό της επιστροφής θα πρέπει να συμψηφιστεί με άλλες υφιστάμενες φορολογικές υποχρεώσεις.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 15 Απριλίου είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 446.568 επιστροφές και συμψηφισμοί, με το ποσό να φτάνει τα 94.633.257 ευρώ.

Από αυτούς, οι 319.592 φορολογούμενοι –δηλαδή το 67,45%– πληρώθηκαν άμεσα, λαμβάνοντας 65.813.669 ευρώ, καθώς δεν είχαν χρέη. Αντίθετα, 125.671 περιπτώσεις (26,52%) οδηγήθηκαν σε συμψηφισμούς, ενώ οι επιστροφές μέσω ΔΟΥ παρέμειναν περιορισμένες, μόλις στο 0,28% (1.305 περιπτώσεις).

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Τι χρειάζεται να ελέγξετε

Όσοι από τους φορολογούμενους έχουν πιστωτικά εκκαθαριστικά καλό θα είναι να:

· ελέγχουν στο προσωπικό τους προφίλ στο myAADE προκειμένου να δουν αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ή μικροοφειλές οι οποίες μπορούν να μπλοκάρουν την αυτόματη επιστροφή.

· επιβεβαιώσουν ότι είναι σωστός ο IBAN που έχουν δηλώσει, ενεργός και αντιστοιχεί σε λογαριασμό με τον ίδιο ΑΦΜ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που επιστροφές φόρου απορρίπτονται λόγω λαθών στον αριθμό λογαριασμού ή αλλαγής τραπεζικού ιδρύματος.

· θυμούνται ότι η επιστροφή ξεκινά με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και όχι της φορολογικής δήλωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις κοινές δηλώσεις συζύγων, όπου η εκκαθάριση γίνεται ξεχωριστά για κάθε έναν. Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή φόρου του ενός δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του άλλου καθώς εκδίδονται δύο διαφορετικά εκκαθαριστικά.

Επίσης, εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», οι οποίοι υπό προϋποθέσεις φορολογούνται ως μισθωτοί σε ορισμένες περιπτώσεις οι παρακρατήσεις φόρου που έγιναν μέσα στο έτος ήταν υψηλότερες από τον φόρο που θα πρέπει να πληρώσουν με αποτέλεσμα να έχουν επιστροφή.