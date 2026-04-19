Η-μετοχή-που-οδηγεί-το-ai-trade

Η Nvidia (NVDA) βρέθηκε στο επίκεντρο της αγοράς μετά την ολοκλήρωση ενός εντυπωσιακού ανοδικού σερί 11 συνεδριάσεων, το μεγαλύτερο από το 1999. Η μετοχή έχει καταγράψει από τις 30 Μαρτίου μια ισχυρή άνοδο της τάξης του +22% αποτελώντας την αιχμή του δόρατος των Bulls.

Από απόψεως μεγάλη προσοχή χρειάζεται η προσπάθεια ανοδικής διάσπασης της μακροχρόνιας γραμμής αντίστασης “Q” στην περιοχή των $196 περίπου. Πιθανή επιβεβαίωση της ανοδικής τμήσης, κάτι που ξεκίνησε από την Παρασκευή με το πέρασμα στα $201,68, θα θέσει τη μετοχή σε τροχιά καταγραφής νέων ιστορικών υψηλών προσπερνώντας τα προηγούμενα στα $212,20. Πάνω από εκεί ανοίγει ο δρόμος για τα $230.

Σε επίπεδο θεμελιωδών, η Nvidia παραμένει στον πυρήνα της υποδομής της τεχνητής νοημοσύνης, τροφοδοτώντας data centers και εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Η ζήτηση από θεσμικά χαρτοφυλάκια διατηρείται ισχυρή, ακόμη και σε φάσεις βραχυπρόθεσμων διορθώσεων. Τα τελευταία στοιχεία ενισχύουν περαιτέρω αυτή την εικόνα, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο χρήσης που αντιστοιχεί χρονικά στους μήνες Νοέμβριο 2025 – Ιανουάριο 2026 έσοδα-ρεκόρ 68,1 δισ. δολαρίων (+73% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη που αυξήθηκαν κατά 94%, με τον τομέα των data centers να παραμένει η βασική πηγή ανάπτυξης .

Παράλληλα, η δυναμική της ζήτησης επιβεβαιώνεται και από την ευρύτερη αλυσίδα παραγωγής, με εταιρείες όπως η TSMC και η ASML να δίνουν αναβαθμισμένες προβλέψεις λόγω της αυξημένης ζήτησης για AI chips από τους hyperscalers . Το ίδιο momentum ενισχύεται από τις στρατηγικές κινήσεις της Nvidia, όπως η ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας Vera Rubin, που αναμένεται να αποτελέσει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης, καθώς και η στόχευση της αγοράς AI inference που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 1 τρισ. δολάρια έως το 2027 .

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επεκτείνει το οικοσύστημά της πέρα από τα chips, επενδύοντας σε AI υποδομές, software και συνεργασίες, ενισχύοντας τη θέση της ως ολοκληρωμένος πάροχος λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Οι αναλυτές διατηρούν έντονα θετική στάση, με μέση τιμή-στόχο κοντά στα $275, αφήνοντας περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα .

Βεβαίως, η αγορά παρακολουθεί και τις νέες ισορροπίες στον κλάδο, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός από εναλλακτικούς παίκτες και custom λύσεις, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται ζητήματα επάρκειας σε κρίσιμα εξαρτήματα όπως η μνήμη υψηλού εύρους (HBM). Παρά τα σημεία αυτά, η Nvidia διατηρεί ισχυρό προβάδισμα σε τεχνολογία, οικοσύστημα και ζήτηση.

Με αποτίμηση κοντά στα 4,90 τρισ. δολάρια και τα αποτελέσματα να πλησιάζουν στις 20 Μαΐου, η αγορά στρέφει την προσοχή της στο κατά πόσο η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει την ηγετική της θέση σε έναν κλάδο που αναδιατάσσεται διαρκώς, ενώ η πορεία της μετοχής συνεχίζει να λειτουργεί ως βαρόμετρο για ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.

April 19, 2026