Η-ΠΑΣΚΕ-του-Παναγόπουλου-η-μεγάλη-νικήτρια-των-εκλογών-στην-ΓΣΕΕ

Μεγάλη νίκη κατέγραψε η ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου, στις εκλογές της ΓΣΕΕ που πραγματοποιήθηκαν με τη λήξη του 39ου Συνεδρίου της Συνομοσπονδίας, που διεξήχθη στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Φαίνεται πως η υπόθεση που εξετάζει η Δικαιοσύνη, σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή του κ. Παναγόπουλου σε υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ, από ευρωπαϊκά κονδύλια για προγράμματα κατάρτισης, όχι μόνο δεν αποδυνάμωσε την παράταξη της οποίας ηγείται, αλλά λειτούργησε θετικά, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη συσπείρωση.

Έτσι, η Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές) έλαβε 184 ψήφους (42,89%), με συνέπεια να κερδίσει 20 έδρες, μία περισσότερη από τις 19 που κατείχε προ τριετίας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε και πάλι η ΔΑΣ (ΚΚΕ – ΠΑΜΕ) που επίσης αύξησε τις δυνάμεις της. Έλαβε 114 ψήφους (26,57%, από 22,98% το 2023) που αντιστοιχούν σε 12 έδρες, αντί για 11 που είχε κερδίσει πριν από τρία χρόνια.

Την τρίτη θέση, με μειωμένες δυνάμεις κατέλαβε η ΔΑΚΕ (ΝΔ), 16,31% και 70 ψήφους. Ως αποτέλεσμα, η παράταξη έχασε μία έδρα, υποχωρώντας στις οκτώ, από εννέα που είχε.

Πτωτική ήταν η πορεία και των παρατάξεων ΕΜΕΙΣ ΑΡΚΙ και ΕΑΚ (ΣΥΡΙΖΑ – Αριστερές Δυνάμεις), που επίσης απώλεσαν από μία έδρα. Ακριβέστερα η παράταξη ΕΜΕΙΣ ΑΡΚΙ του έως τώρα Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΕ, Νίκου Φωτόπουλου, πήρε μόλις 24 ψήφους, που αντιστοιχούν στο 5,59% του συνόλου και κατέλαβε δύο έδρες, από τρεις που είχε προ τριετίας. Αντίστοιχα, η ΕΑΚ περιορίστηκε στις 10 ψήφους που της έδωσαν ποσοστό 2,33% και μία έδρα, από δύο που κατείχε.

Νέα είσοδος για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ, συνιστά η μία έδρα που έλαβαν οι νεοσύστατοι «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου, μέχρι πρότινος εκπρόσωπου τύπου της ΓΣΕΕ, που επέλεξε αυτόνομη πορεία. Έλαβαν 11 ψήφους (ποσοστό 2,56%) στην πρώτη τους συμμετοχή στις εκλογές της Συνομοσπονίας.

Στην ίδια θέση, με μία έδρα και 14 ψήφους, διατηρήθηκε η παράταξη «Ενότητα».

Σε κάθε περίπτωση, στο Συνέδριο καταγράφηκαν περισσότεροι από 60 ομιλητές, από όλες τις παρατάξεις, με την παρουσία και τη συμμετοχή των αντιπροσώπων να είναι πολύ μεγάλη. Δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες αντιπαλότητες, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν σε άλλες περιοχές (πχ Καλαμάτα, Ρόδος), παρά το γεγονός ότι εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις και υπήρξαν στιγμές έντασης.

Η επόμενη μέρα του Συνεδρίου, βρίσκει τη ΓΣΕΕ σε αναζήτηση εκείνων των συμμαχιών που θα μπορούν να δημιουργήσουν πλειοψηφικό προεδρείο. Σε πρώτη φάση, μοιάζει εφικτό να συμφωνήσουν σε συνεργασία, η ΠΑΣΚΕ με τη ΔΑΚΕ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα παραμείνει πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, μετά από 20 συναπτά έτη στον ίδιο θώκο, ο Γιάννης Παναγόπουλος. Όμως, θα προκύψει νέος Γενικός Γραμματέας που θα είναι ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ, Αντώνης Καρράς, παίρνοντας τη θέση από τον Νίκο Φωτόπουλο.

Συνολικά, ψήφισαν 430 αντιπρόσωποι.

Τα αποτελέσματα για το νέο, 45μελές Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν ως εξής: