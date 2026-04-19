Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τα 300.000 voucher στο gov.gr

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη της διαδικασίας για τη χορήγηση των 300.000 επιταγών (voucher) του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026 της ΔΥΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα αναμένεται να υποδεχθεί τους ενδιαφερόμενους μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες δικαιούχους να οργανώσουν τις διακοπές τους σε προσιτές τιμές.

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Πιο συγκεκριμένα, η πύλη για την υποβολή των αιτήσεων κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, 21 Απριλίου 2026. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα θα πραγματοποιείται κλιμακωτά, με βάση το καταληκτικό ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κυλήσει ομαλά η διαδικασία.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι αιτήσεις θα παραμείνουν ενεργές μέχρι και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2026. Εκείνη την ημέρα η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως του λήγοντος ψηφίου στο ΑΦΜ τους. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δεν συντρέχει λόγος βιασύνης, καθώς τα συστήματα είναι προετοιμασμένα, ενώ, εάν χρειαστεί, δεν αποκλείεται να δοθεί και παράταση.

Βασικός στόχος του φορέα είναι να ολοκληρωθεί ταχύτατα ολόκληρος ο κύκλος των σταδίων, από την αξιολόγηση και τις ενστάσεις έως την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Έτσι, τα voucher θα είναι διαθέσιμα προς χρήση ήδη από τον Μάιο, φέρνοντας την εκκίνηση του προγράμματος νωρίτερα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος και οι διανυκτερεύσεις

Κάθε μία από τις 300.000 επιταγές αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό. Μία σημαντική προσθήκη σε σχέση με το πρόγραμμα του 2025 είναι ότι πλέον οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), ενώ παράλληλα στο πρόγραμμα εντάσσονται πλήρως και οι ανάδοχες μητέρες.

Αναφορικά με τη διάρκεια διαμονής, ορίζεται από μία έως έξι διανυκτερεύσεις για την πλειονότητα των προορισμών στην Ελλάδα.

Ωστόσο, ισχύουν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες περιοχές:

Έως 10 διανυκτερεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Έως 12 διανυκτερεύσεις επιτρέπονται στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Εύβοιας, καθώς και στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που είναι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σχετικά με τα εισοδηματικά όρια, για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό και τεκμαρτό, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του) δεν πρέπει να ξεπερνά τα κριτήρια που ισχύουν για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Ωφελούμενοι μέσω του voucher της ΔΥΠΑ ορίζονται:

Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας από 5 έως 18 ετών.

Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα, ή είναι άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως.

Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν αποτελούν έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους.

Οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελούμενων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία (67% και άνω), μόνο εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές επιδότησης των καταλυμάτων προσαυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Ειδικά στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, η αυξημένη επιδότηση παραμένει σε ισχύ για όλο τον χρόνο.

Η διαδικασία για την κράτηση καταλύματος

Τα βήματα που ακολουθούν οι δικαιούχοι για την εύρεση και κράτηση δωματίου είναι απλά και ψηφιοποιημένα. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εισέρχονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ για να συμβουλευτούν το «Μητρώο Παρόχων». Εκεί μπορούν να φιλτράρουν τις επιλογές τους ανά περιοχή και τύπο καταλύματος (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ).

Αφού εντοπίσουν το κατάλυμα που επιθυμούν, έρχονται σε απευθείας επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη ή τον ξενοδόχο για να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα και να κλείσουν τη διαμονή τους. Κατά την άφιξή τους στον προορισμό, οι ωφελούμενοι επιδεικνύουν τον μοναδικό αριθμό της επιταγής τους.