Ράλι-17%-με-ai-καύσιμο

Ο Nasdaq 100 εισέρχεται σε περίοδο έντονης επιτάχυνσης που δύσκολα καταγράφεται με τέτοια ένταση και διάρκεια. Οκτώ συνεχόμενα ανοδικά διήμερα συνθέτουν μια αλληλουχία κινήσεων που είχε να εμφανιστεί από τον Νοέμβριο του 2021. ενώ στο ίδιο διάστημα ο δείκτης ενισχύεται κατά +17,3%, σημειώνοντας μία από τις πιο ισχυρές αντιδράσεις από το 2009.

Στα παράγωγα, η δραστηριότητα ανεβαίνει επίπεδο, με τα Nasdaq call options να φτάνουν τα 3,9 εκατ. συμβόλαια ημερησίως, τη δεύτερη υψηλότερη καταγραφή στην ιστορία, ενώ ο όγκος έχει υπερτετραπλασιαστεί από το 2021. Η τοποθέτηση αυτή μεταφράζεται σε αυξημένη διάθεση ανάληψης ρίσκου, με τα ανοδικά στοιχήματα να αποκτούν βάθος και διάρκεια.

Την ίδια στιγμή, ο βασικός μοχλός κεφαλαίων εντοπίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι παγκόσμιες επενδύσεις σε startups εκτινάχθηκαν κατά 153% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα 300 δισ. δολάρια, ποσό που ήδη αντιστοιχεί περίπου στο 70% του συνόλου του 2025.

Το βάρος πέφτει στα ώριμα επενδυτικά στάδια, με τα late-stage deals να αυξάνονται κατά 281% και να αγγίζουν τα 243 δισ. δολάρια, ενώ περίπου το 80% των συνολικών κεφαλαίων κατευθύνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, έναντι 55% έναν χρόνο πριν.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που μόλις 4 αμερικανικές εταιρείες εξασφάλισαν 188 δισ. δολάρια, δηλαδή περίπου το 65% του παγκόσμιου συνόλου.

Η OpenAI προηγείται με 122 δισ. δολάρια, ακολουθεί η Anthropic με 30 δισ. δολάρια, η xAI με 20 δισ. δολάρια και η Waymo με 16 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για ανακατανομή κεφαλαίων με ένταση που αναδιαμορφώνει την κατανομή ρίσκου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε διαγραμματικό επίπεδο, η κίνηση αποκτά ξεκάθαρη κατεύθυνση. Η ανοδική διάσπαση της διπλής κορυφής στις 26.280 μονάδες ενεργοποιεί νέο κύκλο ανόδου, με την αγορά να στρέφει την προσοχή της προς την περιοχή των 27.200 μονάδων. Η συμπεριφορά των τιμών συνοδεύεται από αυξημένη συμμετοχή κεφαλαίων και έντονη δραστηριότητα στα παράγωγα, δημιουργώντας συνθήκες συνέχειας.

Η ουσία συγκεντρώνεται στη ροή κεφαλαίων και στη διάρκεια των τοποθετήσεων. Όσο τα flows, τα options και η τεχνολογία κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, η αγορά διατηρεί τον ρυθμό της ανόδου, με την ένταση των κινήσεων να παραπέμπει σε περιόδους ισχυρής επέκτασης όπως εκείνες που καταγράφηκαν το 2019.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

April 19, 2026