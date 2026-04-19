Ρίσκα-για-στασιμοπληθωρισμό-στην-παγκόσμια-οικονομία-εγείρει-ο-πόλεμος-στη-Μ.-Ανατολή

Τα data για την παγκόσμια οικονομία που παρουσιάζονται αυτή την εβδομάδα θα αποκαλύψουν το βάθος του πλήγματος από τον πόλεμο των επτά εβδομάδων πολέμου στη Μέση Ανατολή με δείκτες PMI, κατανάλωση και ΔΤΚ θα κρίνουν αν εντείνεται ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού σύμφωνα με το -. Tο βασικό θέμα είναι αν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, που παρατηρήθηκαν στους δείκτες μετά τον πρώτο μήνα της σύγκρουσης με το Ιράν, έχουν πλέον επιδεινωθεί.

Τα στοιχεία για τον Απρίλιο σε οικονομίες από την Αυστραλία έως τις ΗΠΑ θα δημοσιευθούν την Πέμπτη. «Ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η ανάκαμψη», ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στo -. «Ο αντίκτυπος έχει ήδη ενσωματωθεί» πρόσθεσε. Παρά την απαισιόδοξη εικόνα, πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τον τρόπο αντίδρασης.

Όπως προειδοποίησε η Γκεοργκίεβα, ακόμη και η πιο ολιστική ανάλυση της παγκόσμιας οικονομίας από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής έχει τα όριά της προς το παρόν. «Όλοι πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον υψηλής και μόνιμης αβεβαιότητας», ανέφερε. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θα λάβουν επίσης τα στοιχεία για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γαλλία την Πέμπτη και τον πολυαναμενόμενο δείκτη επιχειρηματικού κλίματος Ifo της Γερμανίας την Παρασκευή.

Μια σειρά από στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει μια εικόνα της κατάστασης της οικονομίας, σε μια περίοδο που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραμένει βυθισμένος στην κρίση. Τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν την Τρίτη ενδέχεται να αποκαλύψουν εξασθένιση των μισθολογικών πιέσεων κατά το τρίμηνο που έληξε τον Φεβρουάριο, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να έχει σημειώσει άνοδο στο 3,3% τον Μάρτιο από 3%, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν οδήγησε σε αύξηση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, επιμένοντας στο μέτωπο της Ευρωζώνης, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ συγκαταλέγεται μεταξύ των ομιλητών που έχουν προγραμματιστεί να μιλήσουν πριν από τη λήψη αποφάσεων.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, περιέγραψε πώς αυτός και οι συνάδελφοί του ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εκθέσεις όπως αυτές του PMI όταν καθορίσουν τα επιτόκια αργότερα αυτόν τον μήνα. «Θα έχουμε ένα πλούσιο σύνολο δεδομένων από έρευνες», υπογράμμισε ο Λέιν στην Ουάσιγκτον. «Φυσικά, οι άνθρωποι που απαντούν σε αυτές τις έρευνες βλέπουν τον ίδιο κόσμο που βλέπουμε και εμείς». Και προς το παρόν, δεν υπάρχουν πολλοί που να έχουν μια σαφή εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί, συμπλήρωσε.