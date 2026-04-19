Τα-flows-που-δύσκολα-γυρνάνε-πίσω-και-το-short-squeeze-που-άναψε-φωτιά

Το Σαββατοκύριακο επανέφερε το γεωπολιτικό ρίσκο στο προσκήνιο, με τα Στενά του Ορμούζ να κλείνουν εκ νέου και τις αναμενόμενες εξελίξεις στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν να μετατίθενται σιωπηλά. Παρά τον θόρυβο, η αγορά μπαίνει στη νέα εβδομάδα έχοντας ήδη χτίσει ισχυρή ανοδική ορμή.

Το positioning της Παρασκευής, τα flows και η συμπεριφορά των παραγώγων διαμορφώνουν μια βάση που δεν ανατρέπεται από ειδήσεις 48 ωρών, μόνο δέχεται δοκιμασία πάνω τους.

Σε συνέχεια αυτής της ροής, ο S&P 500 περνά σε ζώνη επιτάχυνσης μετά από 55 συνεδριάσεις συσσώρευσης, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά και άνοδο περίπου +13% από τα χαμηλά της 30ής Μαρτίου, σε μια κίνηση που πρόσθεσε πάνω από 7 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μέσα σε μόλις 12 συνεδριάσεις.

Η ώθηση έχει συνένοχο: τα παράγωγα. Οι ημερήσιοι όγκοι στα call options έχουν εκτιναχθεί στα 47 εκατ. συμβόλαια (+75% από την αρχή του μήνα), ενώ η υποχώρηση των puts έχει συμπιέσει τον δείκτη put/call στο 0,68. Η ροή αυτή τροφοδοτείται από συστηματικό κλείσιμο short θέσεων. Τα hedge funds μείωσαν δραστικά την καθαρή αρνητική έκθεση μέσα σε λίγες συνεδριάσεις, ενισχύοντας την κίνηση μέσω έντονου short covering που λειτούργησε σαν πολλαπλασιαστής.

Στο ίδιο χρονικό παράθυρο ενεργοποιείται και το sidelined χρήμα. Κεφάλαια που είχαν παρκάρει λόγω γεωπολιτικών εντάσεων επανέρχονται, με κατεύθυνση τον πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia και η Apple επανέρχονται δυναμικά στο επίκεντρο, αξιοποιώντας τις αποτιμησιακές διορθώσεις που προηγήθηκαν και επαναπροσελκύοντας flows με όρους forward P/E που κρίνονται ελκυστικοί για μεγάλα χαρτοφυλάκια.

Το momentum περνά πλέον σε ακραίες μετρήσεις. Ο δείκτης έχει κλείσει ανοδικά στις 12 από τις τελευταίες 13 συνεδριάσεις, ενώ καταγράφει τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα με άνοδο άνω του +3% — σερί που συναντάται ξανά στο 2020, με πιο βαθιές ιστορικές αναφορές να οδηγούν στο 1982 και το 1940. Παράλληλα, ο δείκτης των “Magnificent 7” συμπληρώνει 15 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις με συνολικά κέρδη +19%, επιβεβαιώνοντας ότι η ηγεσία της αγοράς είναι συγκεντρωμένη και με καθαρή κατεύθυνση.

Με τον πληθωρισμό κοντά στο 4%, η αναζήτηση αποδόσεων ωθεί τα κεφάλαια προς το equity risk. Η αγορά ανεβάζει επίπεδο αποτίμησης, τιμολογώντας υψηλότερη τροχιά κερδοφορίας για τα επόμενα τρίμηνα. Διαγραμματικά, η διάσπαση των 7.000 μονάδων αλλάζει τα δεδομένα και φέρνει στο προσκήνιο την περιοχή 7.200–7.250 μονάδων ως επόμενο σημείο στόχευσης, με τους αγοραστές να διατηρούν τον έλεγχο της τάσης.

Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι η διατήρηση της ροής. Όσο τα παράγωγα, τα covering flows και η τεχνολογία κινούνται συγχρονισμένα, η αγορά λειτουργεί με όρους συνέχειας και όχι εξάντλησης. Η ταχύτητα έχει ήδη ανέβει επίπεδο και αυτό συνήθως δεν τελειώνει σε ευθεία γραμμή.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

April 19, 2026