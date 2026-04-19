Τράπεζες:-Στρατηγική-προσέλκυσης-των-30άρηδων

Οι τράπεζες επικεντρώνονται πλέον στο νεανικό κοινό ηλικίας 20-40 ετών, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, καθώς οι σχέσεις τους με τον τραπεζικό τομέα δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα εδραιωμένες. Οι νέοι, με την ψηφιακή τους εξοικείωση, κατέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας και διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς τους.

Για τον λόγο αυτό, οι τράπεζες επιθυμούν να διαχειριστούν την περιουσία αυτών των νέων, προσφέροντας ανταγωνιστικές αποδόσεις εν μέσω πληθωρισμού, ενώ παράλληλα στοχεύουν στην πιστωτική τους επέκταση. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός από fintech εταιρείες, κυρίως επενδυτικές πλατφόρμες και ψηφιακές τράπεζες (neobanks), είναι έντονος για αυτή την κατηγορία πελατών.

Η ψηφιακή τράπεζα Revolut, με έδρα το Λονδίνο, αριθμεί περίπου 2 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα, με την πλειονότητα να είναι νέοι, και φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση ελληνικού IBAN. Παρόλο που οι λογαριασμοί στη Revolut χρησιμοποιούνται συχνά επικουρικά και δεν φιλοξενούν μεγάλα κεφάλαια, η δυνατότητα απόκτησης ελληνικού IBAN ενδέχεται να μεταβάλει αυτή την πραγματικότητα, επιτρέποντας τη λήψη μισθοδοσίας απευθείας στη neobank.