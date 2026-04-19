Φρίκη-με-λείψανα-από-αδήλωτες-σορούς-βρεφών-που-βρέθηκαν-σε-νεκροταφείο-στο-Τρινιντάντ-και-Τομπάγκο

Μακάβριο εύρημα ήρθε στο φως το Σάββατο στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, όπου εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 50 βρεφών και έξι ενηλίκων σε νεκροταφείο, υπό συνθήκες που εξετάζονται από τις αρχές.

Η ανακάλυψη έγινε στο κοιμητήριο Cumuto, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Πορτ οφ Σπέιν, προκαλώντας σοκ και έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι ενδέχεται να πρόκειται για υπόθεση παράνομης διάθεσης αζήτητων σορών.

Από τα έξι σώματα ενηλίκων που εντοπίστηκαν, τέσσερα ανήκαν σε άνδρες και δύο σε γυναίκες, ενώ στους περισσότερους άνδρες βρέθηκαν ετικέτες ταυτοποίησης. Παράλληλα, σε δύο από τις σορούς – έναν άνδρα και μία γυναίκα – διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε νεκροψία.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει εάν έχει ταυτοποιηθεί κάποια από τις σορούς, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με περαιτέρω ιατροδικαστικές εξετάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των λειψάνων και τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας ή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Άλιστερ Γκεβάρο, χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», τονίζοντας ότι οι αρχές χειρίζονται την υπόθεση «με επείγοντα χαρακτήρα, ευαισθησία και αταλάντευτη δέσμευση για την αποκάλυψη της αλήθειας».

Όπως ανέφερε, «κάθε ανθρώπινο σώμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τον νόμο», προειδοποιώντας ότι όποιος αποδειχθεί ότι παραβίασε αυτή την υποχρέωση θα λογοδοτήσει πλήρως.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Τρινιντάντ και Τομπάγκο αντιμετωπίζει αυξημένα επίπεδα εγκληματικότητας. Η χώρα, με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, κατέγραψε 623 ανθρωποκτονίες το 2024.

Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το 2023 η χώρα είχε έναν από τους υψηλότερους δείκτες ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, με 37 δολοφονίες ανά 100.000 κατοίκους, κατατάσσοντάς την στην έκτη θέση διεθνώς.

Παρότι το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά 42% την επόμενη χρονιά, η πρωθυπουργός Καμλά Περσάντ-Μπισεσάρ κήρυξε τον Μάρτιο κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω νέας αύξησης της βίας.

Η υπόθεση με τα λείψανα στο κοιμητήριο Cumuto αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες για τη λειτουργία των θεσμών και την τήρηση των διαδικασιών στη χώρα.