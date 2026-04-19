ft:-tηλεργασία-και-επιδοτήσεις-στα-ΜΜΜ-προκρίνει-η-Κομισιόν-για-την-ενεργειακή-κρίση

Η Κομισιόν εξέδωσε παρόμοιες συστάσεις το 2022, όταν ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να μειώσουν τους θερμοστάτες κατά έναν βαθμό.

Τηλεργασία και επιδοτήσεις για τις δημόσιες συγκοινωνίες, με στόχο τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, θα προωθήσει η Κομισιόν καθώς οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν το σοκ των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με έγγραφο των Financial Times, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στα κράτη-μέλη την επόμενη εβδομάδα μια σειρά μέτρων για τη μείωση της ζήτησης, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην παροχή «άμεσης ανακούφισης» από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Οι συστάσεις βασίζονται σε μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αποτελούν μέρος των προσπαθειών για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την ενθάρρυνση της χρήσης πράσινης ενέργειας, όπως αναφέρουν οι FT.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξασφαλίζουν τουλάχιστον μία μέρα υποχρεωτικής τηλεργασίας, όπου αυτό είναι δυνατό, αναφέρει η Επιτροπή σε παραρτήματα ενός σχεδίου ανακοίνωσης. Συνιστά επίσης την επιδότηση των δημόσιων μεταφορών και τη μείωση του ΦΠΑ σε αντλίες θερμότητας, λέβητες και ηλιακά πάνελ ενώ οι Βρυξέλλες θα θέσουν επίσης «φιλόδοξους» στόχους για την ηλεκτροκίνηση.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι ηλεκτροκίνησης, η Φρανκφούρτη θα βοηθήσει τους 27 να αναπτύξουν «προγράμματα κοινωνικού leasing για καθαρές και αποδοτικές τεχνολογίες», όπως αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μπαταρίες μικρής κλίμακας. «Αν αντιμετωπίσουμε ενεργειακή έλλειψη, είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν για να μειώσουν την κατανάλωση», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. «Δεν κάνουμε micromanagement στη ζωή των ανθρώπων» πρόσθεσε.