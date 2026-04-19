smartphones:-Αλλάζουν-τις-ισορροπίες-στα-foldables-τα-σχέδια-της-apple

Ανοδικά αναμένεται να κινηθεί η υποκατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones το 2026 – Προ των πυλών φέρεται να είναι το foldable iPhone.

Την τιμητική τους στην αγορά αναμένεται να έχουν φέτος τα foldable smartphones, μια κατηγορία έξυπνων κινητών τηλεφώνων που παρά την υψηλή τιμή της έχει κατακτήσει το κοινό της τα τελευταία χρόνια. Σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές αναταράξεις γεννούν πρόσθετους φόβους ανατιμήσεων και που η διεύρυνση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει στο προσκήνιο ενδεχόμενες ελλείψεις ημιαγωγών, η αγορά αναμένεται να λάβει ώθηση από το σχετικό μοντέλο που φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει η Apple εντός του τρέχοντος έτους.

Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγει έρευνα της Counterpoint βάσει της οποίας οι αποστολές των αναδιπλούμενων κινητών τηλεφώνων αναμένεται να αυξηθούν κατά 20% το τρέχον έτος, όταν η αγορά στο σύνολο της θα μπορούσε ακόμα και να επιβραδυνθεί. Αρωγός σε αυτό θα είναι αφενός η στροφή των καταναλωτών στις premium συσκευές, τάση που εντείνεται τα τελευταία χρόνια αλλά και η είσοδος της Apple στην εν λόγω κατηγορία συσκευών.

Ανεβάζει ταχύτητα το 5G SA στην Ελλάδα – Οι επιδόσεις

Το foldable που ετοιμάζει η Apple

Να θυμίσουμε ότι η προοπτική ενός foldable iPhone έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, με τα πιο πρόσφατα διεθνή δημοσιεύματα να συγκλίνουν στο ότι η στιγμή εισόδου του κολοσσού του Κουπερτίνο στην συγκεκριμένη κατηγορία πλησιάζει –αν και με μεγάλη καθυστέρηση. Βάσει των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων μάλιστα το πρώτο αναδιπλούμενο μοντέλο της Apple, το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί το τρέχον έτος, θα είναι κάτι διαφορετικό από τα υφιστάμενα, υιοθετώντας έναν σχεδιασμό που προσομοιάζει περισσότερο με tablet που διπλώνει.

Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, η Apple φέρεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήσης, με λειτουργίες multitasking που θυμίζουν iPad, επιχειρώντας να γεφυρώσει ουσιαστικά τις δύο κατηγορίες συσκευών. Παρά την πρόοδο που φημολογείται ότι έχει επιτευχθεί βέβαια, η εταιρεία φημολογείται ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει τεχνικές προκλήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα της οθόνης και την εξάλειψη της χαρακτηριστικής «δίπλωσης» στο σημείο κάμψης.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η Apple έχει αργήσει σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, να παρουσιάσει το δικό της foldable. Πολλοί αναλυτές μάλιστα υποστηρίζουν ότι η Apple είναι πρόθυμη να κάνει συμβιβασμούς σε επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως το Face ID ή οι κάμερες – κάποιοι υποστηρίζουν ότο το foldable iPhone θα έχει δύο κάμερες αντί για τρεις – προκειμένου να πετύχει ένα πιο ανθεκτικό μηχανισμό χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά λεπτό γυαλί (ultra-thin glass).

Όπως και να έχει βέβαια και δεδομένου ότι το brand έχει τους πιστούς του, η είσοδός της Apple στο foldable segment σίγουρα θα αναδιαμορφώσει τις υφιστάμενες ισορροπίες και τα μερίδια αγοράς.

Βάσει των αναλυτών της Counterpoint το μερίδιο της στην συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών θα μπορούσε να φτάσει και το 28%, προσεγγίζοντας τον για χρόνια κυρίαρχο παίκτη της αγοράς (Samsung) τάχιστα. Το ενδιαφέρον θα προκύψει αρχικά από τους υφιστάμενους χρήστες iPhones, ωστόσο θα μπορούσε να προσελκύσει και χρήστες Android που αρέσκονται σε συσκευές τύπου «book».

Οι κινήσεις των ανταγωνιστών

Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο οι ανταγωνιστές κατασκευαστές εστιάζουν όλο και περισσότερο σε συσκευές τύπου «book», οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερες οθόνες κατάλληλες για multitasking, κατανάλωση περιεχομένου και παραγωγικότητα.

Η Samsung για παράδειγμα, ετοιμάζει την επόμενη γενιά των Galaxy Z Fold και Z Flip, η οποία αναμένεται να λανσαριστεί το τρίτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα φέρεται να σχεδιάζει αλλαγές στη σειρά της, αντικαθιστώντας το Flip FE με μια έκδοση Fold με πιο φαρδιά αναλογία οθόνης.

Από πλευράς της η Motorola, που ενισχύει το αποτύπωμά της στην εν λόγω κατηγορία χάρη στην επιθετική τιμολογιακή πολιτική της σειράς Razr, ετοιμάζει το πρώτο της μοντέλο τύπου «book», το Razr Fold, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Όσο για την Google οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζει να ανανεώσει τη σειρά της με το επόμενο Pixel Fold που θα παρουσιαστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Το μοντέλο λέγεται ότι θα διαθέτει πιο λεπτό σχεδιασμό και βελτιωμένο μηχανισμό αναδίπλωσης, τοποθετώντας το ξεκάθαρα στην ultra-premium κατηγορία.

Η Apple όμως, όπως επισημαίνει η Counterpoint, έχει το πλεονέκτημα σε τέτοιου τύπου συσκευές χάρη στο iPadOS και τη βελτιστοποίηση λογισμικού για μεγάλες οθόνες.