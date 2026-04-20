Άνοδο-σημειώνουν-οι-τιμές-του-πετρελαίου-με-τα-Στενά-του-Ορμούζ-να-παραμένουν-κλειστά

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου καταγράφουν νέα άνοδο, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν διακοπεί. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την απόφαση του Ιράν να κλείσει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, σε απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ιρανικό φορτηγό πλοίο κατασχέθηκε την ώρα που προσπαθούσε να περάσει.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβιάζουν την ήδη εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αυξάνοντας περαιτέρω την ένταση. Παράλληλα, η αβεβαιότητα σχετικά με το αν θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών εντείνει τους φόβους για το εύρος των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει η σύγκρουση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Στις αγορές, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 5,15%, φτάνοντας τα 88,21 δολάρια το βαρέλι. Το Brent κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 4,96%, αγγίζοντας τα 94,86 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά.