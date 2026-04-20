Έλαστρον: Αύξηση 78% στα EBITDA το 2025 – Στα 12,6 εκατ. ευρώ

Ισχυρή αύξηση EBITDA κατά 78% σε 12,6 εκατ. ευρώ από 7 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2025 η Έλαστρον με υψηλή ρευστότητα 41,5 εκατ. ευρώ και περαιτέρω μείωση καθαρού δανεισμού κατά 8% σε 22,7 εκατ. ευρώ από 24,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατέγραψε ισχυρή καθαρή θέση ύψους 87 εκατ. ευρώ με μείωση των συνολικών καθαρών υποχρεώσεων κατά 16% ή 12,4 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2025 σημείωσε πτώση 5% αντικατοπτρίζοντας κυρίως την υποχώρηση της ζήτησης από την Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και μη επαναλαμβανόμενες πωλήσεις εξωτερικού της προηγούμενης χρήσης οι οποίες σχετίζονταν με συγκεκριμένα έργα. Παράλληλα, η μείωση αυτή αντανακλά την επιλογή του να δώσει περαιτέρω έμφαση στην ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας περιορίζοντας, όταν κρίνεται αναγκαίο, τη δραστηριότητά του σε αγορές του εξωτερικού με μη αποδεκτά περιθώρια κέρδους.

Αντιθέτως, ο κύκλος εργασιών στην Ελληνική αγορά σημείωσε αύξηση για 3ο συνεχόμενο έτος υποδεικνύοντας την ικανότητα του ομίλου να επεκτείνει το μερίδιο του στην εσωτερική αγορά ενάντια σε συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού. Σημειώνεται, ότι η πολιτική γεωγραφικής διασποράς των πωλήσεων και διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων, προσδίδει στον Όμιλο την απαραίτητη ευελιξία, επιτρέποντάς του να προσαρμόζει ανάλογα τη στρατηγική του επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση υπό τις εκάστοτε επικρατούσες.

Στο πλαίσιο αυτό ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε € 167,6 εκ. έναντι € 176,8 εκ. πέρυσι, συνέπεια κυρίως της μείωσης των εξαγωγών οι οποίες ανήλθαν σε 20% έναντι 25% του κύκλου εργασιών το 2024, καθώς και της μικρής κάμψης των τιμών πώλησης σε ορισμένα είδη, ως αποτέλεσμα της κάμψης της δραστηριότητας συγκεκριμένων κλάδων απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων της ευρωπαϊκής αγοράς.

Αντιθέτως, παρά την πτώση των πωλήσεων, το μικτό κέρδος ενισχύθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε € 22,5 εκ. ή 13,5 % επί των πωλήσεων, έναντι € 18,1 εκ. ή 10,2 % επί των πωλήσεων το 2024. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής, όσο και στην αποδοτική διαχείριση αποθεμάτων και στοχευμένου χρονισμού των αγορών τα οποία επέτρεψαν στον Όμιλο να κεφαλαιοποιήσει τη μεταγενέστερη ανοδική κίνηση των τιμών, προσαρμόζοντας παράλληλα την τιμολογιακή του πολιτική.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 9,7 εκ. έναντι € 4,2 εκ. πέρυσι. Παρά τις προκλήσεις, η πορεία του ομίλου το 2025 σημείωσε ισχυρή βελτίωση έναντι του 2024 με τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων να συνοψίζονται στους ακόλουθους:

Πτώση του κύκλου εργασιών κατά 5% ως αποτέλεσμα μειωμένης ζήτησης από τις αγορές του εξωτερικού.

Βελτίωση περιθωρίων κερδοφορίας μέσω αποδοτικής διαχείρισης αποθεμάτων, μείωσης κόστους παραγωγής και λειτουργικού κόστους.

Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω περαιτέρω μείωσης spread δανεισμού, μέσου υπολοίπου δανεισμού και euribor.

