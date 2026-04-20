Ήπιες απώλειες στη Wall Street – Ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας στο Ιράν

Οι μετοχές της Wall Street σημείωσαν ήπιες ζημιές τη Δευτέρα (20/4), καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ και Ιράν τελικά θα καταλήξουν σε κάποιον συμβιβασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,01% στις 49.442,69 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,22% στις 7.110,22 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με ζημιές 0,26% στις 24.404,39 μονάδες.

Οι επενδυτές δυσκολεύονται να τιμολογήσουν ένα ακραίο σενάριο πολέμου, δεδομένης της ανάκαμψης των αγορών από επίπεδα κοντά σε διόρθωση έως νέα ιστορικά υψηλά.

«Ο πόλεμος με το Ιράν έχει πλέον περάσει στο παρελθόν για την αγορά», δήλωσε ο David Wagner, επικεφαλής μετοχών και διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Aptus Capital Advisors, στο CNBC.

Οι μετοχές λογισμικού κατέγραψαν άνοδο, με το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) να ενισχύεται πάνω από 1%.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει επαναλάβει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποδεχτεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, παρά τις αντίθετες δηλώσεις της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (20/4), ο Τραμπ προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, όπου υποστήριξε ότι κερδίζει τον πόλεμο, κατηγόρησε τους NYT, WSJ και WP για διασπορά fake news και δήλωσε ότι η συμφωνία που θα διαπραγματευτεί με το Ιράν για τα πυρηνικά θα είναι καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα το 2015.

Ο Wagner εκτιμά ότι το ράλι της αγοράς έχει προοπτικές συνέχισης.

«Πολλοί προβλέπουν μια επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων, θεωρώντας ότι η αγορά ήταν υπερτιμημένη τα τελευταία χρόνια. Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό», ανέφερε. «Τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 προσφέρουν στήριξη και δυναμική για περαιτέρω άνοδο. Υπάρχει ένα αρκετά ευνοϊκό περιβάλλον για τις μετοχές βραχυπρόθεσμα, χάρη στην επέκταση των αποτιμήσεων και την αύξηση των κερδών».

Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Τα συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκαν κατά 5,28%, κλείνοντας στα 86,95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent σημείωσε άνοδο 5,22%, φτάνοντας τα 95,10δολάρια.