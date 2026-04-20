ΑΑΔΕ 2026: Ψηφιακό «δίχτυ» με ΑΙ και 194.000 ελέγχους – Στο μικροσκόπιο περιουσίες, ενισχύσεις και φοροδιαφυγή

Στην ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης μέσω προσυμπλήρωσης δηλώσεων, επικοινωνιακών δράσεων και ψηφιοποίησης διαδικασιών δίνει προτεραιότητα η ΑΑΔΕ για το 2026.

Παράλληλα, εντείνονται οι έλεγχοι, τουλάχιστον 194.000, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.

Σημαντικό έργο αποτελεί η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) εντός του έτους, το οποίο θα καταγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων ενισχύσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού του 2025, φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων με τη λειτουργία του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (my1521), μέσω πολυκαναλικής επικοινωνίας, ψηφιακού βοηθού και εξωτερικού call center. Παράλληλα, δίνεται βαρύτητα στην άμεση, αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση των συναλλασσόμενων μέσω του ιστοτόπου νομοθετικής πληροφόρησης.

Για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις ελεγκτικές δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονα μέσα δίωξης σε όλη την Επικράτεια. Η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος με σύγχρονα μέσα δίωξης, ψηφιακή παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση στο πεδίο.

Η έναρξη λειτουργίας της νέας Γενικής Διεύθυνσης Ενισχύσεων και Πληρωμών σηματοδοτεί τη δέσμευση της ΑΑΔΕ για την έγκαιρη, διαφανή και αποτελεσματική καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους μέσα από πλαίσιο πολυεπίπεδων ελέγχων και διασταυρώσεων.

Οι αναθεωρημένοι Στρατηγικοί Στόχοι και τα έργα της ΑΑΔΕ Διαμόρφωση πλαισίου για εύκολή συμμόρφωση προβλέπουν για φέτος:

· Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%

· Συμμόρφωση των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών

· Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών τουλάχιστον 85% για ΦΠΑ, ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ και ΕΝΦΙΑ

· Πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμόρφωση φορολογουμένων

· 74.000 εργασίες σχετικές με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στον τομέα καυσίμων και στον τομέα αλκοόλης.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ επικεντρώνεται στον πολίτη, τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο με :

· 8,038 δισ. € επιστροφές φόρων

· Εξυπηρέτηση σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των αιτημάτων FAA που εξυπηρετούνται μέσω βιντεοκλήσης και ολοκληρώνονται με επιτυχή χορήγηση ΑΦΜ / Κλειδαρίθμου

· Πανκαναλικό σύστημα my1521

· Chatbot / avatar για άμεσες και έγκαιρες απαντήσεις

· Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και ιστότοπος νομοθετικής πληροφόρησης

· Αναβαθμισμένο σύστημα μητρώου με end-to-end διαδικασίες

· Εκκαθάριση σε μία ώρα των διασαφήσεων σε ποσοστό άνω του 90% για τις εισαγωγές και άνω του 95% για τις εξαγωγές

· Εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 92%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία .

· Έκδοση 5.720 ρητών αποφάσεων από τη ΔΕΔ

· 400 στοχευμένες επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων και 250 επιθεωρήσεις καυσίμων πλοίων.

· Εξέταση του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, καπνικών, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα, χημικών και βιομηχανικών προϊόντων εντός 25 ημερολογιακών ημερών και ενεργειακών προϊόντων εντός 20 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Με στόχο την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου μη συμμόρφωσης, απάτης και οικονομικού εγκλήματος, διασφαλίζοντας τα δημόσια έσοδα, εντός του έτους η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε τουλάχιστον 194.000 ελέγχους. Πιο συγκεκριμένα :

· Διενέργεια τουλάχιστον 53.900 ελέγχων από Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

· Διενέργεια τουλάχιστον 100.800 ελέγχων από Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

· Διενέργεια τουλάχιστον 39.300 ελέγχων και ερευνών από ΔΕΟΣ.

Εντός του έτους θα ολοκληρωθούν :

· Σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης (BI/AI) και ανάλυσης δεδομένων (DA).

· Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα.

Παράλληλα, σχεδιάζονται:

· Ολοκλήρωση 16 έργων Πληροφορικής Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ΕΣΠΑ.

· Τουλάχιστον 92% άμεσες ψηφιακές επιστροφές φόρου εισοδήματος ΦΠ ή κατόπιν κεντρικών συμψηφισμών.

· Τουλάχιστον 95% άμεσες ψηφιακές επιστροφές ΦΠΑ

· Διεξαγωγή τουλάχιστον 34 εκπαιδευτικών προγραμμάτων

· Εκπαίδευση τουλάχιστον του 20% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, βασικοί στόχοι της ΑΑΔΕ είναι, μέσω αποτελεσματικών και στοχευμένων ελέγχων, η ορθή και έγκαιρη καταβολή πληρωμών και ενισχύσεων. Εντός του 2026 θα :

· ολοκληρωθεί η πληρωμή αγροτικών ενισχύσεων και προγραμμάτων που αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών, το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2026.

· Ολοκλήρωση της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης το αργότερο έως τις 15/11/2026 για το σύνολο των αιτήσεων του έτους 2026

· Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προηγούμενων ετών

· Ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών και επιτόπιων ελέγχων ζωικού κεφαλαίου

· Πραγματοποίηση ελέγχων στο 100% του δείγματος για επιχειρήσεις μεταποίησης γάλακτος

· Διενέργεια του συνόλου των προβλεπόμενων ελέγχων του δείγματος έτους 2025.