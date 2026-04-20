    Ανεργία: Ετήσια μείωση 7% στους εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ

    Σε 861.241 άτομα ανήλθε τον Μάρτιο του 2026 το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

    Αυτό σημαίνει μείωση κατά -64.800 άτομα (-7,0%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση κατά -42.687 άτομα (-4,7%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο  2026.

    Από αυτά 403.847 (46,89%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 457.394 (53,11%) για λιγότερο από 12 μήνες.

    Οι άνδρες ανέρχονται σε 301.973 (35,1%) και οι γυναίκες σε 559.268 (64,9% ).

    Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, συνολικά 252.373 άτομα (29,3%).

    Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, συνολικά 419.375 άτομα (48,7%).

    Μεταξύ των περιφερειών της χώρας η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, συνολικά 255.268 άτομα (29,6%) και 160.910 (18,7%) αντίστοιχα.

    Οι επιδοτούμενοι

    Την ίδια ώρα, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον Μάρτιο του 2026 ανέρχεται σε 176.306 άτομα.

    Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 8.359 άτομα (5,0%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση κατά -82.378 άτομα (-31,8%)  σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2026.

    Από αυτά 121.528 (68,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και 54.778 (31,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

    Οι άνδρες ανέρχονται σε 78.720 (44,6%) και οι γυναίκες σε 97.586 (55,4%).

    Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 113.828 (64,6%) είναι κοινοί, 2.375 (1,3%) είναι οικοδόμοι, 54.778 (31,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 4.769 (2,7%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 504 (0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 52 είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

