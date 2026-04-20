Από-δανειστές-σε-ασφαλιστές:-Η-σιωπηλή-επανάσταση-που-αλλάζει-το-dna-των-ελληνικών-τραπεζών

Πώς η αγορά bancassurance των 1,2 δισ. ευρώ μετατρέπει τις τράπεζες σε χρηματοοικονομικούς ομίλους – και τι σημαίνει αυτό για τους πελάτες

Τον Οκτώβριο του 2025, η Eurobank ανακοίνωσε μια συναλλαγή που πέρασε σχετικά απαρατήρητη από το ευρύ κοινό, αλλά που μαρτυρά μια θεμελιώδη μεταλλαγή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος: την εξαγορά του 80% της Eurolife Life έναντι 813 εκατ. ευρώ από τη Fairfax Financial Holdings.

Δεν ήταν απλώς μια ακόμα εξαγορά. Ήταν η πιο εμβληματική κίνηση μιας ευρύτερης στρατηγικής μετασχηματισμού που εξελίσσεται σε όλες τις συστημικές τράπεζες της χώρας: η στροφή από τα παραδοσιακά τραπεζικά έσοδα (δάνεια, καταθέσεις, προμήθειες) προς το bancassurance – τη συγχώνευση τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών σε έναν ενιαίο όμιλο.

Σε μια εποχή όπου η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ πλήττει τα έσοδα από τόκους και η ολιγοπωλιακή δομή του κλάδου βρίσκεται υπό έλεγχο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι ελληνικές τράπεζες ανακαλύπτουν ξανά τις ασφαλιστικές εταιρείες – όχι ως θυγατρικές περιφερειακής σημασίας, αλλά ως τον πυρήνα μιας νέας επιχειρηματικής ταυτότητας.

Η επιστροφή στα “ασημικά” που πούλησαν την κρίση

Η ιστορία έχει ειρωνεία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας της κρίσης (2010-2020), οι ελληνικές τράπεζες αναγκάστηκαν από τις ευρωπαϊκές αρχές να πουλήσουν τις ασφαλιστικές τους θυγατρικές – τα λεγόμενα “ασημικά” – για να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους μετά τις κρατικές ενισχύσεις που έλαβαν. Η Eurobank πούλησε το 80% της Eurolife στη Fairfax. Η Εθνική Τράπεζα πούλησε την Εθνική Ασφαλιστική στο CVC (που στη συνέχεια την μεταπώλησε στην Πειραιώς το 2025). Οι τράπεζες αποδυναμώθηκαν, περιορίστηκαν σε αμιγώς τραπεζικές εργασίες, έχασαν ροές εσόδων.

Μια δεκαπενταετία αργότερα, οι ίδιες αυτές τράπεζες επανα αγοράζουν τις ασφαλιστικές – και μάλιστα πληρώνοντας σημαντικά υψηλότερα ποσά από όσα τις είχαν πουλήσει.

Γιατί; Διότι η αγορά άλλαξε ριζικά. Το bancassurance από περιφερειακή δραστηριότητα έχει εξελιχθεί σε αγορά 1,2 δισ. ευρώ που αναπτύσσεται με ρυθμούς 50-60% ετησίως. Και οι τράπεζες το ανακάλυψαν: όταν μειώνονται τα έσοδα από τόκους, τα ασφαλιστικά προϊόντα είναι η νέα χρυσή φλέβα.

Ο χάρτης του πεδίου μάχης: ποιος με ποιον

Σήμερα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν οικοδομήσει ισχυρές συμμαχίες με κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους, μετατρέποντας το bancassurance σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού:

1. Eurobank – Eurolife: Ο Πλήρης Έλεγχος

Η Eurobank επαναπέκτησε το 100% της Eurolife Life (κλάδος ζωής) με την πρόσφατη συμφωνία των 813 εκατ. ευρώ, ενώ διατηρεί 20% στη δραστηριότητα γενικών ασφαλίσεων της Eurolife. Η Eurolife είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 21% και ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (GWP) 600 εκατ. ευρώ το 2024.

Η εξαγορά θα αυξήσει τα έσοδα από προμήθειες της Eurobank κατά 12% σε ενοποιημένο επίπεδο, ενώ η συμβολή των εσόδων από διαχείριση κεφαλαίων και ασφαλιστικές δραστηριότητες θα ξεπεράσει το 30% επί των συνολικών προμηθειών.

Στρατηγική: Δημιουργία “Χρηματοοικονομικού Ομίλου” (Financial Conglomerate – FICO) με αίτημα για εφαρμογή του εποπτικού μηχανισμού “Danish Compromise” που προσφέρει κεφαλαιακά οφέλη.

2. Alpha Bank – Generali: Η 20ετής Συμφωνία

Η Alpha Bank συνεργάζεται με τον ιταλικό ασφαλιστικό κολοσσό Generali από το 2020, όταν η Generali εξαγόρασε την AXA Ελλάδος και ανανέωσε τη συμφωνία διανομής μέχρι το 2040. Η Generali διανέμει προϊόντα γενικών ασφαλίσεων και υγείας μέσω του δικτύου των 347 καταστημάτων της Alpha Bank, που εξυπηρετεί 3,1 εκατ. πελάτες.

Προϊόντα: Alpha Credit Protection (ασφάλιση πιστωτικών καρτών), Alpha Cyber Security (ασφάλιση ηλεκτρονικών συναλλαγών), Alpha Home (ασφάλιση κατοικίας), Alpha Global Medical Care (ιδιωτική υγεία).

3. Πειραιώς – NN Hellas, ERGO & Εθνική Ασφαλιστική: Το Τριπλό Χτύπημα

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει το ισχυρότερο bancassurance οικοσύστημα στην Ελλάδα, καθώς συνεργάζεται με τρεις ασφαλιστικούς ομίλους: την NN Hellas για προϊόντα ζωής και επενδυτικά συνδεδεμένα με ασφάλιση (unit-linked), την ERGO για γενικές ασφάλειες (αυτοκίνητο, κατοικία, αστική ευθύνη), και από τον Νοέμβριο 2025 κατέχει το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής, την κορυφαία και μακροβιότερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας.

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής (Νοέμβριος 2025):

Τίμημα : 600 εκατ. ευρώ από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα

: 600 εκατ. ευρώ από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα Μερίδιο αγοράς : 14,6% (18,3% στον κλάδο ζωής, 11,3% στον κλάδο ζημιών)

: 14,6% (18,3% στον κλάδο ζωής, 11,3% στον κλάδο ζημιών) Πελάτες : 1,8 εκατ. ενεργοί

: 1,8 εκατ. ενεργοί Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα : 850 εκατ. ευρώ (2024)

: 850 εκατ. ευρώ (2024) Ενεργητικό : 4,1 δισ. ευρώ

: 4,1 δισ. ευρώ Κέρδη: 14,8 εκατ. ευρώ το 2024, >30 εκατ. ευρώ στο δεκάμηνο 2025

Με αυτή την εξαγορά, η Πειραιώς δημιουργεί το μεγαλύτερο bancassurance οικοσύστημα στη χώρα με δυνατότητα πλήρους καθετοποίησης: από ασφάλειες ζωής και υγείας, έως επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα, και από ασφάλειες κατοικίας έως λύσεις για επιχειρήσεις.

Προϊόντα: Λύσεις Υγείας Gold (νοσοκομειακή περίθαλψη), ERGO My Auto (ασφάλιση αυτοκινήτου με τηλεματική), unit-linked προγράμματα συστηματικής αποταμίευσης, πλήρη γκάμα Εθνικής Ασφαλιστικής.

4. Εθνική Τράπεζα – BNP Paribas Cardif

Μετά την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής της στην Εθνική Ασφαλιστική (9,99%) στην Πειραιώς τον Νοέμβριο 2025, η Εθνική Τράπεζα διατηρεί κυρίως συνεργασία με τη BNP Paribas Cardif για επενδυτικά προϊόντα.

Γιατί τώρα; τρεις λόγοι για την έκρηξη του bancassurance

1. Η Μείωση των Επιτοκίων Πλήττει τα Έσοδα από Τόκους

Το 2024-2025, η ΕΚΤ προχώρησε σε μειώσεις επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, πιέζοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) των τραπεζών. Στο εννεάμηνο 2025, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχασαν περίπου 300 εκατ. ευρώ από μειωμένα έσοδα τόκων συγκριτικά με το 2024.

Παράλληλα, το επιτοκιακό περιθώριο (spread) μεταξύ δανείων και καταθέσεων – που είχε διευρυνθεί κατά τη διάρκεια των αυξήσεων επιτοκίων – αρχίζει να συρρικνώνεται. Οι τράπεζες πρέπει να βρουν νέες πηγές εσόδων για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους.

Η λύση: Έσοδα από προμήθειες bancassurance που δεν εξαρτώνται από επιτόκια.

2. Η Ελλάδα είναι “Υπο-Ασφαλισμένη” – Τεράστιο Περιθώριο Ανάπτυξης

Η Ελλάδα παρουσιάζει χρόνια υπο-ασφάλιση σε όλους τους κλάδους. Κάθε φορά που συμβαίνουν φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί), το κράτος – δηλαδή οι φορολογούμενοι – καλύπτει τις αποζημιώσεις αντί ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα υγείας αυξήθηκαν κατά 8,5% το 2023 λόγω της κατάρρευσης του ΕΣΥ και της αυξημένης ζήτησης για ιδιωτική περίθαλψη. Παρόλα αυτά, η διείσδυση παραμένει πολύ χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ευκαιρία: Μια αγορά δισεκατομμυρίων που μόλις αρχίζει να αναπτύσσεται.

3. Η ΕΚΤ Πιέζει για Διαφοροποίηση Εσόδων

Μετά την κρίση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν διαφοροποιημένες πηγές εσόδων για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Το μοντέλο όπου μια τράπεζα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τα έσοδα τόκων θεωρείται πλέον επικίνδυνο.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες στρέφονται όλο και περισσότερο στο bancassurance, το wealth management, και το asset management. Το παράδειγμα είναι η BNP Paribas Cardif, που ολοκλήρωσε το 2024 την εξαγορά της AXA Investment Managers.

Το μοντέλο: πώς λειτουργεί το bancassurance

Το bancassurance δεν είναι απλώς η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων από τραπεζικά καταστήματα. Είναι μια βαθιά ενσωμάτωση δύο επιχειρηματικών μοντέλων σε μία ενιαία εμπειρία πελάτη.

Cross-Selling: “Παίρνεις Δάνειο; Πάρε και Ασφάλεια”

Όταν ένας πελάτης παίρνει στεγαστικό δάνειο, η τράπεζα του προσφέρει ασφάλιση κατοικίας και ζωής για να καλύψει την αποπληρωμή σε περίπτωση θανάτου ή ανεργίας. Όταν αγοράζει αυτοκίνητο με δάνειο, η τράπεζα προσφέρει ασφάλιση οχήματος. Όταν κάνει αγορές με πιστωτική κάρτα, η τράπεζα προσφέρει ασφάλιση απώλειας ή κλοπής κάρτας.

Αυτό μειώνει τον κίνδυνο για την τράπεζα (ο δανειολήπτης δεν θα σταματήσει να πληρώνει αν πεθάνει ή χάσει τη δουλειά του), αλλά και δημιουργεί έσοδα από προμήθειες.

Unit-Linked: Επένδυση + Ασφάλιση σε Ένα Πακέτο

Τα unit-linked προϊόντα συνδυάζουν επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια με ασφαλιστική κάλυψη ζωής. Ο πελάτης καταβάλλει περιοδικά ασφάλιστρα που επενδύονται σε μετοχές, ομόλογα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ παράλληλα έχει κάλυψη ζωής.

Για την τράπεζα: Προμήθειες από την πώληση του προϊόντος + προμήθειες από τη διαχείριση των κεφαλαίων μέσω των Ανώνυμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) του ομίλου.

Διαχείριση Περιουσίας Ασφαλιστικών: Τα Παχυλά Κέρδη

Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαχειρίζονται τεράστια χαρτοφυλάκια – στην Ελλάδα περίπου 20 δισ. ευρώ. Αυτά τα κεφάλαια επενδύονται σε ομόλογα, μετοχές, ακίνητα. Η διαχείρισή τους αποφέρει προμήθειες στις χρηματιστηριακές εταιρείες (ΑΧΕΠΕΥ) και στις ΑΕΔΑΚ του τραπεζικού ομίλου.

Αυτός είναι ο λόγος που η Eurobank δεν ήθελε απλώς να πουλάει προϊόντα Eurolife – ήθελε να κατέχει την Eurolife για να ενοποιεί και τα έσοδα από τη διαχείριση αυτών των κεφαλαίων.

Τα νούμερα: πόσα βγάζουν οι τράπεζες από το bancassurance;

Παρόλο που οι τράπεζες δεν δημοσιοποιούν αναλυτικά τα έσοδα από bancassurance, υπάρχουν ενδείξεις:

Eurobank : Με την ενοποίηση της Eurolife, τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν κατά 12% . Τα έσοδα προμηθειών του εννεαμήνου 2025 ήταν περίπου 550-600 εκατ. ευρώ – άρα το bancassurance συνεισφέρει ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια.

: Με την ενοποίηση της Eurolife, τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν κατά . Τα έσοδα προμηθειών του εννεαμήνου 2025 ήταν περίπου – άρα το bancassurance συνεισφέρει ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια. Συνολική αγορά : Το 1,2 δισ. ευρώ της αγοράς bancassurance κατανέμεται μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών. Οι τράπεζες παίρνουν προμήθειες διανομής (συνήθως 10-30% των ασφαλίστρων ανάλογα με το προϊόν) + προμήθειες διαχείρισης για unit-linked.

: Το 1,2 δισ. ευρώ της αγοράς bancassurance κατανέμεται μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών. Οι τράπεζες παίρνουν (συνήθως 10-30% των ασφαλίστρων ανάλογα με το προϊόν) + προμήθειες διαχείρισης για unit-linked. Στόχος: Οι τράπεζες θέλουν το bancassurance να φτάσει στο 30-40% των συνολικών εσόδων από προμήθειες τα επόμενα χρόνια, από περίπου 15-20% σήμερα.

Ο ρόλος των πλεοναζόντων κεφαλαίων

Ένα βασικό ερώτημα: Από πού βρήκαν οι τράπεζες 813 εκατ. ευρώ (Eurobank) ή εκατοντάδες εκατομμύρια για άλλες εξαγορές;

Η απάντηση είναι τα πλεονάζοντα κεφάλαια. Μετά από χρόνια συρρίκνωσης δικτύου, μείωσης προσωπικού, απορρόφησης κόκκινων δανείων και αύξησης κερδοφορίας, οι ελληνικές τράπεζες έχουν σωρεύσει 1,4-1,5 δισ. ευρώ πλεονάζοντα κεφάλαια η καθεμία.

Αντί να τα διανείμουν όλα ως μερίσματα στους μετόχους, αποφάσισαν να τα επενδύσουν σε στρατηγικές εξαγορές που θα τους επιτρέψουν να μετασχηματιστούν από “τράπεζες” σε “χρηματοοικονομικούς ομίλους”.

Η ιταλική τράπεζα Mediobanca είχε προβλέψει από τον Φεβρουάριο του 2025 ότι η Eurobank θα χρησιμοποιήσει τα πλεονάζοντα κεφάλαιά της για την εξαγορά της Eurolife – και ακριβώς αυτό έγινε.

Η “υπο-ασφάλιση” ως επιχειρηματική ευκαιρία

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της στρατηγικής bancassurance είναι πώς οι τράπεζες κεφαλαιοποιούν την έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης.

Η Ελλάδα έχει:

Κατάρρευση του ΕΣΥ : Αναμονή μηνών για εξετάσεις, υποχρηματοδότηση, έλλειψη προσωπικού.

: Αναμονή μηνών για εξετάσεις, υποχρηματοδότηση, έλλειψη προσωπικού. Φυσικές καταστροφές χωρίς ασφαλίσεις : Πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί – οι πολίτες βασίζονται στις αποζημιώσεις του κράτους.

: Πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί – οι πολίτες βασίζονται στις αποζημιώσεις του κράτους. Χαμηλές δημόσιες συντάξεις: Ανάγκη για επενδυτικά προϊόντα συμπληρωματικής ασφάλισης.

Οι τράπεζες – μέσω του bancassurance – προσφέρουν ιδιωτικές λύσεις για προβλήματα που θα έπρεπε να λύνει το κράτος. Από τη μία, αυτό είναι καλό: οι πολίτες παίρνουν πρόσβαση σε καλύτερη υγεία, ασφαλίσεις κατοικίας, επενδυτικά προϊόντα. Από την άλλη, είναι επικερδές για τις τράπεζες που βγάζουν προμήθειες από την αποτυχία του δημόσιου συστήματος.

Ο πελάτης: κερδισμένος ή χαμένος;

Το ερώτημα που ελάχιστοι θέτουν: Ωφελούνται οι πελάτες από το bancassurance;

Θετικά

Ευκολία: Ο πελάτης παίρνει τραπεζικά και ασφαλιστικά προϊόντα από ένα σημείο. Πακέτα: Συνδυασμοί δανείων + ασφαλίσεων με εκπτώσεις. Ψηφιακά κανάλια: Ασφαλίσεις μέσω e-banking, γρήγορες διαδικασίες. Νέα προϊόντα: Unit-linked, cyber security insurance, health plans που δεν υπήρχαν πριν.

Αρνητικά

Κόστος: Είναι τα ασφαλιστικά προϊόντα bancassurance φθηνότερα ή ακριβότερα από τα αντίστοιχα που πουλούν οι ασφαλιστικές απευθείας; Συχνά δεν υπάρχει διαφάνεια. Πίεση για Cross-Selling: Οι υπάλληλοι των τραπεζών έχουν στόχους πωλήσεων σε ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε agressive selling – “Δεν σου δίνουμε το δάνειο αν δεν πάρεις και την ασφάλεια”. Σύγκρουση Συμφερόντων: Η τράπεζα έχει κίνητρο να σου πουλήσει το προ��όν της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής, όχι το καλύτερο προϊόν της αγοράς. Πολυπλοκότητα: Τα unit-linked είναι πολύπλοκα προϊόντα που πολλοί πελάτες δεν καταλαβαίνουν πλήρως. Υπάρχει κίνδυνος mis-selling.

Το παράδειγμα της Κύπρου: πού οδηγεί όλο αυτό

Η Eurobank έχει ήδη εφαρμόσει την ίδια στρατηγική στην Κύπρο: Εξαγόρασε την Ελληνική Τράπεζα και παράλληλα απέκτησε τη γαλλική ασφαλιστική CNP Assurances, την οποία συγχώνευσε με τις ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής Τράπεζας, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό όμιλο.

Το αποτέλεσμα; Η Eurobank έχει πλέον σημαντικό μερίδιο αγοράς και στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό κλάδο της Κύπρου, ενώ ενοποιεί τα έσοδα και από τις δύο δραστηριότητες.

Αυτό είναι το μοντέλο που θα ακολουθήσει και στην Ελλάδα.

Η ρυθμιστική πρόκληση: ποιος εποπτεύει;

Ένα τεράστιο ερώτημα που ανακύπτει: Ποιος εποπτεύει έναν χρηματοοικονομικό όμιλο;

Μέχρι τώρα:

Τις τράπεζες εποπτεύει η ΕΚΤ (Single Supervisory Mechanism).

(Single Supervisory Mechanism). Τις ασφαλιστικές εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό το καθεστώς Φερεγγυότητα II).

Όταν όμως τράπεζα και ασφαλιστική ενοποιούνται, ποιος είναι αρμόδιος; Η Eurobank ζητάει να ταξινομηθεί ως Financial Conglomerate (FICO) και να εφαρμοστεί το “Danish Compromise” – ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός που επιτρέπει ευνοϊκότερη κεφαλαιακή μεταχείριση για ομίλους που συνδυάζουν τραπεζικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Αλλά αυτό δημιουργεί και κινδύνους:

Αν η ασφαλιστική έχει πρόβλημα, επηρεάζει την τράπεζα;

Αν η τράπεζα καταρρεύσει, σέρνει και την ασφαλιστική;

Υπάρχει επαρκής εποπτεία για να αποτραπούν συστημικοί κίνδυνοι;

Το μέλλον: τράπεζες ή χρηματοοικονομικά supermarkets;

Σε 5-10 χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μοιάζουν με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Θα είναι χρηματοοικονομικοί όμιλοι που προσφέρουν:

Τραπεζικές υπηρεσίες (λογαριασμοί, κάρτες, δάνεια)

Ασφαλιστικά προϊόντα (ζωή, υγεία, περιουσία)

Διαχείριση περιουσίας (wealth management, private banking)

Επενδυτικά προϊόντα (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές)

Ήδη, στα καταστήματα της Eurobank αναγράφεται “Τραπεζικές και Ασφαλιστικές Εργασίες” – ένα σύμβολο αυτού του μετασχηματισμού.

Αυτή η εξέλιξη είναι αναπόφευκτη. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες (BNP Paribas, ING, Deutsche Bank) το κάνουν εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα απλώς προσπαθεί να συμβαδίσει.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα συμβεί, αλλά πώς θα συμβεί – και αν θα επωφεληθούν μόνο οι τράπεζες ή και οι πελάτες.

Συμπέρασμα: ποιος πληρώνει για την επανάσταση;

Η στροφή των ελληνικών τραπεζών προς το bancassurance είναι μια επιχειρηματική αναγκαιότητα, όχι μια επιλογή. Με τα έσοδα από τόκους να μειώνονται, τα ασφαλιστικά προϊόντα είναι η νέα χρυσή φλέβα.

Αλλά αυτή η επανάσταση έχει κόστος:

Για τις τράπεζες: Εκατοντάδες εκατομμύρια σε εξαγορές.

Για τους μετόχους: Μειωμένα μερίσματα (καθώς τα πλεονάζοντα κεφάλαια επενδύονται σε εξαγορές).

Για τους πελάτες: Πίεση για αγορά προϊόντων που ίσως δεν χρειάζονται, σύγκρουση συμφερόντων, πολυπλοκότητα.

Το bancassurance μπορεί να είναι καλό – αν προσφέρει καλύτερα προϊόντα, χαμηλότερες τιμές, και περισσότερες επιλογές. Ή μπορεί να είναι κακό – αν γίνει απλώς ένας νέος τρόπος για τις τράπεζες να εκμεταλλευτούν την ολιγοπωλιακή τους θέση και την έλλειψη εναλλακτικών του πελάτη.

Η διαφορά θα κριθεί από:

Ρυθμιστική εποπτεία: Η Τράπεζα της Ελλάδος και η ΕΚΤ πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει mis-selling και ότι τα προϊόντα είναι διαφανή. Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι συμμαχίες τραπεζών-ασφαλιστικών δεν δημιουργούν νέα μονοπώλια. Εκπαίδευση πελατών: Οι πολίτες πρέπει να καταλαβαίνουν τι αγοράζουν – και να έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν.

Η τραπεζοασφαλιστική επανάσταση είναι εδώ. Το ερώτημα είναι: Θα είμαστε όλοι καλύτερα – ή μόνο οι μέτοχοι των τραπεζών;