Ασιατικές-αγορές:-Ώθηση-από-τις-ελπίδες-για-αποκλιμάκωση-στη-Μέση-Ανατολή

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν κυρίως ανοδικά τη Δευτέρα (20/4), καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της αναζωπύρωσης της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (19/4) ότι ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων του Αμερικανικού Ναυτικού άνοιξε πυρ και ακινητοποίησε ιρανικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, πριν οι πεζοναύτες επιβιβαστούν και καταλάβουν το σκάφος.

Η κατάληψη αυτή αποτελεί κλιμάκωση του ναυτικού αποκλεισμού και έρχεται αφού το Ιράν πυροβόλησε εναντίον εμπορικών πλοίων που προσπαθούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα την ίδια ημέρα. Τα στενά βρίσκονται μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν.

Από την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν ναυτικό αποκλεισμό πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια. Το Ιράν θεωρεί τον αποκλεισμό παραβίαση της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών και τον επικαλείται ως έναν από τους λόγους για την ακύρωση των προγραμματισμένων διαπραγματεύσεων της Δευτέρας στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι θα «καταστρέψει κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν» εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Συνοπτική εικόνα των δεικτών

Ο δείκτης S&P/ASX 200: +0,06% στις 8.952,70 μονάδες

Hang Seng Index: +0,69%

KOSPI: +0,63%

Nikkei 225: +0,64%

NIFTY 50: +0,42%

Shanghai Composite: +0,56%

Το πετρέλαιο κατέγραψε ισχυρή άνοδο, με το West Texas Intermediate να αυξάνεται κατά 6,20% στα 89,05 δολάρια/βαρέλι και το Brent κατά 5,40% στα 95,26 δολάρια, καθώς οι εντάσεις επηρεάζουν την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε έως και 1,03%, ενώ ο δείκτης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,71%. Η εταιρεία SK Hynix ήταν από τους κορυφαίους κερδισμένους, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3% μετά την ανακοίνωση για μαζική παραγωγή νέας γενιάς μνήμης για AI servers σχεδιασμένης για την πλατφόρμα της Nvidia.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,03%, ενώ ο Topix κέρδισε 0,65%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,54%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,89%. Η Κίνα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού για 11ο συνεχόμενο μήνα, εν μέσω ανησυχιών για την ανάπτυξη λόγω των αυξανόμενων τιμών ενέργειας.

Η οικονομία της Κίνας αναπτύχθηκε κατά 5% το πρώτο τρίμηνο, από 4,5% το προηγούμενο, ενώ ο στόχος ανάπτυξης για το 2026 μειώθηκε στο 4,5%–5%, το χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1990.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 υποχώρησε οριακά κατά 0,1%.