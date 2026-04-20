Αύξηση-3,3%-σημειώσαν-τα-βίαια-εγκλήματα-από-ανήλικους-στη-Γερμανία-το-2025

Μείωση της εγκληματικότητας για το 2025 καταγράφουν τα στοιχεία της αστυνομίας στη Γερμανία, ωστόσο αυξημένες είναι οι σεξουαλικές επιθέσεις, αλλά και η παραβατικότητα των ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, η αστυνομία στη Γερμανία κατέγραψε το 2025 περίπου 5,5 εκατομμύρια υποθέσεις, κατά 5,6% λιγότερες από ό,τι το προηγούμενο έτος.

Οι ειδικοί της αρμόδιας υπηρεσίας της αστυνομίας ωστόσο διευκρινίζουν ότι η μείωση δεν οφείλεται απαραίτητα σε αύξηση της νομοταγούς συμπεριφοράς, αλλά κυρίως στη μερική αποποινικοποίηση της κατοχής και καλλιέργειας κάνναβης από τον Απρίλιο του 2024.

🇩🇪 Germany’s Interior Minister Alexander Dobrindt says overall crime dropped 5.6% in 2025 — but serious offences moved in the opposite direction. Murders and manslaughter rose 6.5%, while rape and aggravated sexual assaults increased by 8.5%. Knife-related incidents hit a new… pic.twitter.com/VyfTcJUfyh — Europa.com (@europa) April 20, 2026

Η μειούμενη ένταση της μετανάστευσης η αιτία

Ως πιθανή εξήγηση για τη μείωση του συνολικού αριθμού των καταγεγραμμένων εγκλημάτων η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) αναφέρει ακόμη τη «μειούμενη ένταση της μετανάστευσης».

«Αυτό που είναι κρίσιμο είναι οι άνθρωποι να αισθάνονται ασφαλείς στην καθημερινότητά τους», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ και προανήγγειλε «σκληρό» σχέδιο δράσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο θα προβλέπει και «συνεπείς» απελάσεις των κατ’ επανάληψη παραβατών μεταναστών.

Οι μετανάστες εξακολουθούν, όπως είπε, να «υπερεκπροσωπούνται» στις στατιστικές εγκληματικότητας, καθώς αποτελούν το 43% του συνόλου, ενώ όταν εξετάζεται ο αριθμός των υπόπτων, οι μετανάστες είναι τουλάχιστον διπλάσιοι από τους Γερμανούς σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Μείωση κατά 2,3% των «βίαιων» εγκλημάτων

Συνολικά, διαπιστώνεται μείωση κατά 2,3% των «βίαιων» εγκλημάτων (ενν. ανθρωποκτονίες, βιασμούς και άλλα σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, ληστείες και επικίνδυνες σωματικές βλάβες), ενώ μεταξύ των παιδιών τα βίαια εγκλήματα σημειώνουν αύξηση κατά 3,3%. Ως πιθανές αιτίες αναφέρονται το στρες για το μέλλον λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων και ο υπερβολικά πολύς χρόνος που περνούν τα παιδιά στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυξημένος κατά 9% είναι και ο αριθμός των βιασμών, ο οποίος μάλιστα από το 2018 έχει σημειώσει αύξηση σχεδόν 72%. Το ποσοστό των μη Γερμανών υπόπτων ανέρχεται σε αυτή την κατηγορία σε 38,5%.

Η στατιστική δείχνει μεταξύ άλλων αύξηση του κυβερνοεγκλήματος, κυρίως αυτού που σχετίζεται με απάτες για κλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών και παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Στο κυβερνοέγκλημα διαπιστώνεται έντονα διεθνής χαρακτήρας, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις προέρχονται ή ελέγχονται από το εξωτερικό. Μιλάμε για «διεθνή βιομηχανία οικονομικού εγκλήματος», επισημαίνεται στην έκθεση.

Η ΒΚΑ δημοσιοποίησε ακόμη τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με τους «σκοτεινούς» αριθμούς, τα περιστατικά δηλαδή που δεν αναφέρονται στην αστυνομία και επομένως δεν περιλαμβάνονται στις στατιστικές εγκληματικότητας. Για την έρευνα «Ασφάλεια και Έγκλημα 2024», 60.000 άτομα ερωτήθηκαν από την ΒΚΑ σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας και το εάν έχουν πέσει θύματα συγκεκριμένων αδικημάτων. To 74% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αισθάνεται ασφαλές στη γειτονιά του, η κατάσταση ωστόσο αλλάζει δραματικά όταν η ερώτηση αφορά π.χ. τη νύχτα στα μαζικά μέσα μεταφοράς, με τους μισούς να δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφάλεια.