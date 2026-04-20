Βιομηχανία:-Πτώση-4,6%-του-κύκλου-εργασιών-τον-Φεβρουάριο

Σε μηναία βάση, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,5%.

Μείωση της τάξης του 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Σε μηναία βάση, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,5%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,6% τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, προήλθε:

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

*Μείωση κατά 4,7 του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

*Αύξηση κατά 5,9% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

* Μείωση κατά 4,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

*Μείωση κατά 4,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.