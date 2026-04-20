    Βιομηχανία: Πτώση 4,6% του κύκλου εργασιών τον Φεβρουάριο

    Μείωση της τάξης του 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

    Σε μηναία βάση, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,5%.

    Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

    Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,6% τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, προήλθε:

    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

    1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

    *Μείωση κατά 4,7 του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
    *Αύξηση κατά 5,9% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

    2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

    * Μείωση κατά 4,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.
    *Μείωση κατά 4,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

