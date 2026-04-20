«Βουτιά»-στις-ευρωαγορές-μετά-τη-νέα-κλιμάκωση-ΗΠΑ-Ιράν

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα (20/4), καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες ότι η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να εκτροχιάσει την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,87% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 621,06 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να καταγράφουν απώλειες.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 1,04% στις 24,444.33 μονάδες, ενώ ο FTSE της Βρετανίας έχασε 0,61% στις 10,602.75 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο γαλλικός CAC μειώθηκε 1,12% στις 10,602.75 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX κατέγραψε απώλειες 1,21% στις 18,260.90 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός ΜΙΒ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 1,36% στις 48,202.50 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αντιτορπιλικό του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με κατευθυνόμενους πυραύλους έβαλε εναντίον φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν, ακινητοποιώντας το, πριν Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβαστούν και το καταλάβουν.

Επισημαίνεται ότι η αναζωπύρωση της έντασης επηρέασε αρνητικά αρκετούς ευρωπαϊκούς κλάδους τη Δευτέρα, ιδίως τον τομέα ταξιδιών και αναψυχής, ο οποίος είχε ενισχυθεί την Παρασκευή μετά την ανακοίνωση για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Οι μετοχές του κλάδου έκλεισαν με πτώση 2,5%.

Την ίδια στιγμή, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa υποχώρησε κατά 3,4%, ενώ η EasyJet, εισηγμένη στο Λονδίνο, κατέγραψε απώλειες 3,1%. Η TUI, σημαντικός όμιλος στον τομέα του τουρισμού, σημείωσε επίσης πτώση 3,1%.

Αντίθετα, οι μετοχές του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν κατά 1,5%. Πρωταγωνίστησαν οι νορβηγικές εταιρείες Equinor και Vår Energi, με άνοδο 1% και 3,5% αντίστοιχα. Παράλληλα, η BP ενισχύθηκε κατά 3%, η TotalEnergies κατά 1,8% και η Shell κατά 2,4%.

Τέλος, σε άλλα επιχειρηματικά νέα, η UniCredit κατέγραψε πτώση 2,5% μετά την ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου της, Αντρέα Όρτσελ, για εκτεταμένα σχέδια συνεργασίας με τη γερμανική Commerzbank. Αντίθετα, η μετοχή της Commerzbank ενισχύθηκε κατά 1,8%.