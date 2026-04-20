Για 5η μέρα στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης – Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Για 5ο συνεχόμενο 24ωρο παραμένει νοσηλευόμενος στον Ευαγγελισμό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, με τους γιατρούς να επισημαίνουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά.

Οι θεράποντες ιατροί τονίζουν πως υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσει, με τον γιατρό που τον χειρούργησε να επισημαίνει ότι τουλάχιστον οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Καθημερινά στο πλάι του βρίσκονται συγγενείς και φίλοι. Tις τελευταίες ημέρες, τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και στενοί του συνεργάτες, τον επισκέπτονται προκειμένου να ενημερωθούν για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης της Τετάρτης (15/4) στο Μέγαρο Μαξίμου.

