Γουόρς:-«Η-fed-θα-πρέπει-να-παραμείνει-ανεξάρτητη-από-πολιτικές-επιρροές»

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, αλλά θα πρέπει επίσης να παραμείνει επικεντρωμένη στους πρωταρχικούς της στόχους.

Σε ομιλία του στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας, ο Γουόρς εξέφρασε επίσης τη σταθερή του δέσμευση για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, αναφερόμενος μόλις μία φορά την αγορά εργασίας, όπως σημειώνει το CNBC.

«Η Fed πρέπει να παραμείνει στη θέση της. Η ανεξαρτησία της Fed διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο όταν εμπλέκεται σε δημοσιονομικές και κοινωνικές πολιτικές όπου δεν έχει ούτε εξουσία ούτε εμπειρία», πρόσθεσε. «Με απλά λόγια, η ανεξαρτησία της Fed εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Fed», δήλωσε ο πρώην διοικητής της Fed.

«Δεν πιστεύω ότι η λειτουργική ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής απειλείται σοβαρά, όταν αιρετοί αξιωματούχοι -πρόεδροι, γερουσιαστές ή μέλη της Βουλής- εκφράζουν τις απόψεις τους για τα επιτόκια», είπε.

Επιπλέον, είπε ότι η Fed δεν απολαμβάνει την ίδια ανεξαρτησία σε ορισμένες από τις υπόλοιπες αρμοδιότητές της. Ανέφερε συγκεκριμένα «τη διαχείριση των δημόσιων χρημάτων», κάτι που είναι σημαντικό καθώς προχωρά η έρευνα για την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Fed, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στα τέλη Ιανουαρίου ότι ο Γουόρς θα ήταν η επιλογή του για να αντικαταστήσει τον νυν Πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ.

Από την έναρξη της διαδικασίας αντικατάστασης, έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το εάν ο Γουόρς ή οποιαδήποτε άλλη επιλογή του Τραμπ θα μπορούσε να αντέξει τις επαναλαμβανόμενες πιέσεις από τον Τραμπ και άλλους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για μείωση των επιτοκίων.