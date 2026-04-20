Εβδομάδα με «βαριά ατζέντα» για την κυβέρνηση – Άρσεις ασυλίας και επίσκεψη Μακρόν στο επίκεντρο

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα στο τέλος της εβδομάδας και οι εξελίξεις στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυριαρχούν στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Στην κυβέρνηση δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη σημασία της επίσκεψης Μακρόν και κάνουν λόγο για «εβδομάδα διεθνών επαφών» του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια συγκυρία κατά την οποία το Μέγαρο Μαξίμου αναζητά φυγή προς τα εμπρός από μια δύσκολη εσωτερική επικαιρότητα.

Η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κλείνει ένα μέτωπο που προκάλεσε δυσανάλογη φθορά, κυρίως εξαιτίας της καθυστέρησης για αποφασιστική αντιμετώπιση από την πρώτη στιγμή, όταν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον διορισμό του το 2007.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το μέτωπο της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση ασυλίας των βουλευτών της Ν.Δ. που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια σειρά από βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη είτε δημοσίως είτε σε κατ’ιδίας συνομιλίες διατυπώνουν δυσαρέσκεια για την οριζόντια διαχείριση των υποθέσεων και έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να μην υπερψηφίσουν όλα τα αιτήματα άρσης ασυλίας, αλλά να τοποθετηθούν ξεχωριστά, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχει κάθε περίπτωση.

Ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του χθες, φρόντισε να επισημάνει ότι «μένουμε σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης ασυλίας. Οπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας». Ουσιαστικά κάλεσε τους βουλευτές της Ν.Δ. να υπερψηφίσουν τα σχετικά αιτήματα. «Ολοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτή την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου» τόνισε, προσθέτοντας με έμφαση ότι «πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας».

Η παραίνεση προς τους βουλευτές είναι απόλυτα σαφής. Μένει να φανεί εάν η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα ακολουθήσει τη «γραμμή» που εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου ή αν θα υπάρξουν κρούσματα διαφοροποίησης. Αν και δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας, θα είναι ένα σαφές μήνυμα η ύπαρξη διαφοροποιήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί σήμερα το Ηράκλειο της Κρήτης για το προσυνέδριο της ΝΔ. Την Τετάρτη θα συμμετέχει στο πλαίσιο του φόρουν των Δελφών σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Πέμπτη και Παρασκευή θα λάβει μέρος στην Ατυπη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στην Κύπρο, ενώ Παρασκευή και Σάββατο θα βρεθεί στην Αθήνα ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλίας βρίσκεται η ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία. Με δεδομένη την τρέχουσα συγκυρία και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται, η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ευρώπη αναζητά το βηματισμό της και την αμυντική θωράκιση μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναδιάταξης δυνάμεων και συμμαχιών. Ξεχωριστό κεφάλαιο στην ατζέντα των συζητήσεων του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Μακρόν θα αποτελέσει η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ιδιαίτερα στα Στενά του Ορμούζ.

Από τη γαλλική πλευρά, την ίδια στιγμή, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών, με τη νέα πρόταση να αφορά τα υποβρύχια Barracuda.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.