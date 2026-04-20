«Ερντογάν-σου-το-λέω-ξανά,-ΔΕΝ-θα-πάρεις-τα-f-35»:-Αμερικανός-Γερουσιαστής-«αδειάζει»-Ερντογάν-και-Μπάρακ

«Το είπα στον Ερντογάν το 2018 και του το λέω ξανά, ΔΕΝ θα πάρεις τα F-35»: ο Ρεπουμπλικανός Αμερικανός Γερουσιαστής, Ρικ Σκοτ, στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) «άδειασε» την Κυριακή τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις κατά καιρούς αισιόδοξες δηλώσεις της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35, αλλά «άδειασε» κραυγαλέα και τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ για ανάλογες (υπεραισιόδοξες) δηλώσεις του στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας.

Για να μην αφήσει δε, καμία αμφιβολία, ο Σκοτ αναδημοσίευσε τις επίμαχες δηλώσεις του Μπάρακ.

«Η Τουρκία, η χώρα που χρηματοδοτεί τη Χαμάς, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, μισεί το Ισραήλ, αγαπά τη Ρωσία και το Ιράν… καλή τύχη στο να αποκτήσετε τα F-35, τα F-16 και οποιαδήποτε άλλη αμυντική πλατφόρμα αμερικανικής κατασκευής. Το είπα στον Ερντογάν το 2018 και του το λέω ξανά: ΔΕΝ θα πάρεις τα μαχητικά F-35» διαμηνύει εμφατικά ο Σκοτ, ορθώνοντας εμπόδιο στις τουρκικές βλέψεις σε σκληρό μήνυμά του στο X, αναδημοσιεύοντας μάλιστα τις δηλώσεις του Μπάρακ.

Turkey, the country that funds Hamas, the Muslim Brotherhood, hates Israel, loves Russia and Iran…good luck getting the F35, F16, and any other American made defense platform. I told Erdoğan in 2018 and I tell him again: you’re NOT getting the F35. https://t.co/7gAHdJGjO1 — Rick Scott (@SenRickScott) April 19, 2026

Τι είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο Τομ Μπάρακ στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας: Το θέμα του (αντιαεροπορικών συστημάτων) S-400 της Τουρκίας θα «λυθεί σύντομα» επέμεινε την Παρασκευή από το Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι σύμφωνος με την επανένταξη των Τούρκων σε πρόγραμμα μαχητικών F-35. Μάλιστα, ο πρέσβης των ΗΠΑ δήλωσε πως «η Ελλάδα έχει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι, ξέρετε, ένα άλλο ιστορικό ζήτημα. Δεν θα επιχειρήσω καν να φτάσω εκεί, επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο». «Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία μπορεί κανείς να τα βάζει» δήλωσε μάλιστα ο Μπάρακ.

