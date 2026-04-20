Ευρωαγορές:-Πτωτικό-άνοιγμα-στη-«σκιά»-της-Μέσης-Ανατολής

Με απώλειες άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα (20/4), καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι μια νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να διαταράξει την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Καθώς τα «σήματα» που έρχονται από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής δεν ικανοποιούν τους επενδυτές, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε την εβδομάδα με απώλειες στο -0,9%, τις οποίες λίγη ώρα αργότερα διευρύνει στο -1,09% με αποτέλεσμα να «παίζει» στις 619,72 μονάδες.

Την ίδια ώρα, σε αρνητικό έδαφος βρίσκονται και οι υπόλοιποι δείκτες, με τον γερμανικό DAX να χάνει 1,5% στις 24.329 μονάδες, τον βρετανικό FTSE να υποχωρεί κατά 0,61% στις 10.603,5 μονάδες και τον γαλλικό CAC να σημειώνει απώλειες της τάξης του 1,29% στις 8.316,33 μονάδες.

Ανάλογη εικόνα και στην περιφέρεια, με τον ιταλικό ΜΙΒ να καταγράφει απώλειες 1,41% στις 48.183,5 μονάδες και τον ισπανικό ΙΒΕΧ να υποχωρεί κατά 1,15% στις 18.270 μονάδες περίπου.