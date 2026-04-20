Η-κυβέρνηση-απαντά-στο-ΠΑΣΟΚ:-Αδιανόητος-εκνευρισμός-για-Καββαδά,-συμμετείχε-στην-εταιρία-της-γυναίκας-του-ως-απλός-μέτοχος

«Αδικαιολόγητο» χαρακτηρίζει η κυβέρνηση μέσω πηγών, τον εκνευρισμό από τον οποίο διακατέχεται η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο Καβαδά.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον κο Καββαδά και τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί ερωτημάτων που προκύπτουν λόγω της δημοσιοποίησης του βιογραφικού του, οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το 1987, ενόσω ο κ. Καββαδάς είναι στην Αεροπορία, η τότε γυναίκα του συστήνει αυτή την εταιρεία ως ατομική επιχείρηση. Ο ίδιος συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του.

Τονίζουν ακόμη ότι δεν ευθύνονται οι ίδιοι που ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος συμμετείχε στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξήχθη με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσσιαλιστικού Κόμματος, δεν κατάφερε να είναι μέσα στους ομιλητές. Αρκέστηκε όπως λένε, στη σέλφι και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ΠΑΣΟΚ εγείρει θέμα για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπενθυμίζεται ότι η Χαριλάου Τρικούπη σημείωσε στην εν λόγω ανακοίνωση ότι διαβάζοντας το βιογραφικό του κου Καββαδά προκύπτει ότι την περίοδο που ο ίδιος υπηρετούσε από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία ταυτόχρονα δημιούργησε την επιχείρηση ”Εμπόριο Ποτών Καββαδάς”, παρόλο που στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες.

«Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση ”Εμπόριο Ποτών Καββαδάς” δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;» διερωτάται συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Καββαδά

Στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πουν οτιδήποτε για να πετάξουν λάσπη και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία.

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

• Για τον κ. Μαρινάκη, σήμερα, η παραίτηση Λαζαρίδη ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη λόγω της επικοινωνιακής διαχείρισης που έγινε από τον πρώην Υφυπουργό. Στις 14 Απριλίου ήταν …«ανθρωποφαγία».

• Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μπερδεύει τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας που είναι δεδομένο με την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, με την οποία συμφώνησε δημόσια και ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος. Τον «ενοχλούν» οι διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τον ενοχλούσαν οι διαρροές από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον κ. Παναγόπουλο.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.