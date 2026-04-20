Ιρανικό-δίκτυο-που-ετοίμαζε-τρομοκρατικές-επιθέσεις-σε-Ισραηλινούς-αξιωματούχους-και-εγκαταστάσεις-«ξεδόντιασε»-το-Ισραήλ

Ένα δίκτυο τρομοκρατίας που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν και το οποίο είχε στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματούχους και ισραηλινά συμφέροντα σε διάφορα σημεία του κόσμου, αποκάλυψε τους τελευταίους μήνες το Ισραήλ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Μοσάντ, των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, Σιν Μπετ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, υψηλόβαθμα στελέχη του δικτύου σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι απέτρεψε σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων που φέρεται να σχεδιάζονταν από το Ιράν στο έδαφός του, μεταξύ των οποίων επιθέσεις κατά της ισραηλινής πρεσβείας στο Μπακού, συναγωγής και ηγετικών στελεχών της εβραϊκής κοινότητας.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, η κρατική υπηρεσία ασφαλείας του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι «αποτράπηκαν τρομοκρατικές ενέργειες και επιχειρήσεις κατασκοπείας στο Αζερμπαϊτζάν, που οργανώθηκαν από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC)».

Στο στόχαστρο και διεθνής αγωγός πετρελαίου

Μεταξύ των πιθανών στόχων φερόταν επίσης ο αγωγός πετρελαίου Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν, ο οποίος διέρχεται από τη Γεωργία και την Τουρκία και μεταφέρει περίπου το ένα τρίτο των εισαγωγών πετρελαίου του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση, μέλη του δικτύου είχαν μεταφέρει λαθραία εκρηκτικά drones στο Αζερμπαϊτζάν και συγκέντρωναν πληροφορίες για πιθανούς στόχους, ακολουθώντας απευθείας οδηγίες από Ιρανούς χειριστές.

Οι συλλήψεις οδήγησαν στην αποκάλυψη του δικτύου και της ιεραρχικής δομής του.

Η δομή και τα μέλη του δικτύου

Επικεφαλής του δικτύου φέρεται να ήταν ο Ραχμάν Μοκαντάμ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων (4000) της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή της επιχείρησης «Roaring Lion».

Ο Μοκαντάμ στρατολογούσε και εκπαίδευε επιχειρησιακά στελέχη εντός και εκτός Ιράν και τους ανέθετε τη συλλογή πληροφοριών για Ισραηλινούς πολιτικούς ηγέτες, αξιωματούχους ασφαλείας, στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ και δυτικών χωρών, λιμάνια και ισραηλινά πλοία σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, ο Μοκαντάμ υπαγόταν στον ανώτερο αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Χαντέμι, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο φέρεται να είχε ο Μοχσέν Σούρι, επίσης μέλος της Διεύθυνσης 4000, ο οποίος είχε επαφές με τρομοκρατικούς πυρήνες εκτός Ιράν και σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα σε ασφαλή κατοικία των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο «Γιατρός» που έκανε κουμάντο στο Αζερμπαϊτζάν

Ο Μαχντί Γεκε-Ντεχγκάν, γνωστός και ως «ο Γιατρός», φέρεται να ηγείτο του δικτύου στο Αζερμπαϊτζάν και σε άλλες χώρες. Ο ρόλος του αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο, όταν οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και Ιρανό υπήκοο, με την κατηγορία πολιτικής και στρατιωτικής κατασκοπείας υπέρ του Ιράν, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε πέντε επαρχίες.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, ο Γεκε-Ντεχγκάν καθοδηγούσε τον πυρήνα, οργανώνοντας τη μεταφορά εκρηκτικών drones από το Ιράν, μέσω Τουρκίας προς την Κύπρο, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών για αμερικανικές δυνάμεις στη βάση Ιντσιρλίκ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση, μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης εντείνουν τις προσπάθειες δημιουργίας τρομοκρατικών πυρήνων στο εξωτερικό και σχεδιασμού επιθέσεων.