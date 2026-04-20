Ισοζύγιο-Πληρωμών:-Ο-τουρισμός-«έσωσε-την-παρτίδα»-τον-Φεβρουάριο,-αύξηση-εσόδων-κατά-70%-στο-δίμηνο

Bελτιωμένο εμφανίζεται το ισοζύγιο υπηρεσιών τον Φεβρουάριο, εξέλιξη που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο, με τις αφίξεις να εκτοξεύονται κατά 44,5% και τα έσοδα τον μήνα αυτό και τα έσοδα κατά 70,7% στο δίμηνο. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα στοιχεία της ΤτΕ δεν περιλαμβάνουν το ισοζύγιο αγαθών, εξαιτίας της αναβολής της δημοσίευσης των στοιχείων Εμπορευματικών Συναλλαγών της Ελλάδος από την ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή αύξηση, λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών και την καταγραφή ελλείμματος έναντι πλεονάσματος στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 44,5% και 83,2% αντίστοιχα.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας σχεδόν εξ ολοκλήρου τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 70,7%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι μικρού πλεονάσματος την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, κυρίως λόγω της μείωσης σχεδόν κατά το ήμισυ των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε την ίδια περίοδο, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Φεβρουάριο του 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα ύψους 106,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας τον μηδενισμό σχεδόν των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, παρά τη μείωση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το πρώτο δίμηνο του 2025, και διαμορφώθηκε σε 263,0 εκατ. ευρώ, λόγω αφενός του μηδενισμού σχεδόν των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και αφετέρου της αύξησης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Φεβρουάριο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 600,7 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 780,9 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 1,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, την άνοδο κατά 303,7 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και δευτερευόντως κατά 151,0 εκατ. ευρώ σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της ανόδου κατά 3,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 511,0 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 8,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 511,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν, ως ένα βαθμό, από τη μείωση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,1 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 3,0 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 615,7 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 186,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 5,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην άνοδο κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, στην αύξηση κατά 1,1 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, αλλά και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 868,0 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των υποχρεώσεών τους αποδίδεται κυρίως στην αύξηση κατά 4,8 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και δευτερευόντως στη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 868,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν ως ένα βαθμό από τη μείωση κατά 2,0 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 23,0 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου του 2025.

Σημειώνετσαι τις 07/04/2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την αναβολή της δημοσίευσης των στοιχείων Εμπορευματικών Συναλλαγών της Ελλάδος για τον μήνα αναφοράς Φεβρουάριο 2026, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή για την κατάρτιση του ισοζυγίου αγαθών της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα προβεί στη δημοσίευση των στοιχείων του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και των ισοζυγίων που το περιλαμβάνουν, όπως το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, έως την έκδοση των σχετικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ.