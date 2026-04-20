Ισπανία:-Η-Καταλονία-στοχεύει-στην-«εξισορρόπηση»-των-κινεζικών-επενδύσεων,-με-προτεραιότητα-στις-τοπικές-θέσεις-εργασίας

Η Καταλονία καλωσορίζει τις κινεζικές επενδύσεις, αλλά αντιτίθεται στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού εργαζομένων από την Κίνα, προκειμένου να προστατευθούν οι τοπικές θέσεις εργασίας, δήλωσε ο ηγέτης της ισπανικής περιφέρειας στο Reuters.

Η πλούσια βορειοανατολική περιοχή έχει γίνει κόμβος για κινεζικές επενδύσεις στην Ισπανία, επωφελούμενη από το λιμάνι της Βαρκελώνης και την προσέγγιση της κυβέρνησης προς τις κινεζικές εταιρείες.

Ο περιφερειακός ηγέτης Σαλβαδόρ Ίγια χαρακτήρισε την Καταλονία «μεγαλοπρεπή πύλη προς την Ευρώπη» για τις κινεζικές εταιρείες, αλλά εξέφρασε ανησυχίες για την πιθανή άφιξη ξένων εργαζομένων.

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής μπαταριών CATL έφερε 2.000 Κινέζους εργαζόμενους για την κατασκευή του εργοστασίου της στη γειτονική Αραγονία. Η CATL αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις αναφορές πέρυσι, λέγοντας ότι η εταιρεία εξακολουθούσε να επιλέγει τους υπεργολάβους της και ήταν ανοιχτή στην πρόσληψη ντόπιων.

«Δεν χρειαζόμαστε να έρθουν εργαζόμενοι από το εξωτερικό. Έχουμε ήδη (εργαζόμενους) εδώ. Αυτοί που θέλουν να έρθουν — έχουμε μια σημαντική ασιατική κοινότητα — είναι ευπρόσδεκτοι, σεβόμενοι το εργασιακό πλαίσιο που έχουμε εδώ», δήλωσε ο Ίγια στο Reuters κατά τη διάρκεια μιας αριστερής συγκέντρωσης στη Βαρκελώνη το Σαββατοκύριακο.

Οι ηγέτες των Ισπανικών συνδικάτων έστειλαν παρόμοιο μήνυμα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της κινεζικής τεχνογνωσίας, αλλά τονίζοντας ότι η τοπική εργατική νομοθεσία πρέπει να διατηρηθεί.

Οι θερμότερες σχέσεις της Ισπανίας με την Κίνα, που ενισχύθηκαν από μια συνάντηση στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για στενότερους δεσμούς, έχουν υποστηρίξει τις κινεζικές επενδύσεις, δήλωσε ο Ίγια, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Καταλονία, ο οποίος είναι στενός σύμμαχος του Σάντσεθ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Chery σχεδιάζει να ανοίξει το πρώτο της ευρωπαϊκό εργοστάσιο στη Βαρκελώνη, αν και το έργο έχει καθυστερήσει. Το Reuters ανέφερε πέρυσι ότι η Νο. 1 αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, BYD, θεωρεί την Ισπανία ως την κορυφαία υποψήφια για να φιλοξενήσει το νέο της εργοστάσιο αυτοκινήτων στην Ευρώπη, με την Καταλονία να αποτελεί πιθανή τοποθεσία.

Στη Καταλονία το ένα τέταρτο του συνόλου των κινεζικών επενδύσεων στην Ισπανία

Η Καταλονία κατατάσσεται ως η ισπανική περιοχή με τον μεγαλύτερο αριθμό νέων επενδυτικών έργων από την Κίνα, συνολικά 24 το 2020 έως το 2024, το ένα τέταρτο του συνόλου της Ισπανίας, σύμφωνα με την υπηρεσία προώθησης εμπορίου της Καταλονίας.

Οι κινεζικές επενδύσεις στην Καταλονία έφτασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2020 έως το 2024, σημειώνοντας αύξηση άνω των τετραπλάσιων σε σχέση με τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

- Reuters