    Monday, April 20
    Ιστορικό deal στην Ιαπωνία: Η Mitsubishi Heavy Industries θα εξάγει πολεμικά πλοία στην Αυστραλία

    Ιστορικό deal στην Ιαπωνία: Η Mitsubishi Heavy Industries θα εξάγει πολεμικά πλοία στην Αυστραλία

    Αυτό θα είναι το πρώτο έργο εξαγωγής πολεμικών πλοίων της Ιαπωνίας και το πρώτο πλοίο έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί στο Βασιλικό Αυστραλιανό Ναυτικό το 2029.

    Η μετοχή της Mitsubishi Heavy Industries (ΜΗΙ), της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας της Ιαπωνίας, έκλεισε με άνοδο 3% σήμερα στο Χρηματιστήριο του Τόκυο μετά την οριστικοποίηση συμφωνίας της χώρας με την Αυστραλία για την κατασκευή τριών φρεγατών γενικής χρήσης, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε ξεπεράσει και το 4%.

    Η συμφωνία των 10 δισ. δολαρίων Αυστραλίας (7,15 δισ. δολάρια), σηματοδοτεί το πρώτο deal εξαγωγής πολεμικών πλοίων για την Ιαπωνία. Ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο και έρχεται μετά από αναφορές ότι η Ιαπωνία προετοιμάζεται να χαλαρώσει τους περιορισμούς της στις αποστολές όπλων αργότερα αυτόν τον μήνα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίσημη εξαγωγή όπλων.

    Το πρώτο πλοίο να είναι προγραμματισμένο να παραδοθεί στο Βασιλικό Ναυτικό της Αυστραλίας το 2029. Σημειώνεται πως η μετοχή της MHI έχει αυξηθεί περίπου 75% τους τελευταίους 12 μήνες. Παράλληλα, η Καμπέρα έχει δεσμεύσει έως και 20 δισ. δολάρια Αυστραλίας για κατασκευή στόλου 11 φρεγατών. Οι τρεις πρώτες θα ναυπηγηθούν από την MHI.

    Σύμφωνα με πληροφορίες του Asia Nikkei, άλλες εταιρείες που εμπλέκονται στη συμφωνία είναι η NEC Corporation, η Mitsubishi Electric και η Hitachi, οι οποίες θα παρέχουν ραντάρ, κεραίες και άλλα συστήματα για τον εξοπλισμό των πλοίων.

    Οι μετοχές της Mitsubishi Electric σημείωσαν άνοδο 3,64% τελευταία, ενώ η Hitachi σημείωσε μικρότερο κέρδος 0,8%. Οι μετοχές της NEC υποχώρησαν κατά 0,6%.

