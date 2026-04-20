Ιστορικό-deal-στην-Ιαπωνία:-Η-mitsubishi-heavy-industries-θα-εξάγει-πολεμικά-πλοία-στην-Αυστραλία

Αυτό θα είναι το πρώτο έργο εξαγωγής πολεμικών πλοίων της Ιαπωνίας και το πρώτο πλοίο έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί στο Βασιλικό Αυστραλιανό Ναυτικό το 2029.

Η μετοχή της Mitsubishi Heavy Industries (ΜΗΙ), της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας της Ιαπωνίας, έκλεισε με άνοδο 3% σήμερα στο Χρηματιστήριο του Τόκυο μετά την οριστικοποίηση συμφωνίας της χώρας με την Αυστραλία για την κατασκευή τριών φρεγατών γενικής χρήσης, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε ξεπεράσει και το 4%.

Η συμφωνία των 10 δισ. δολαρίων Αυστραλίας (7,15 δισ. δολάρια), σηματοδοτεί το πρώτο deal εξαγωγής πολεμικών πλοίων για την Ιαπωνία. Ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο και έρχεται μετά από αναφορές ότι η Ιαπωνία προετοιμάζεται να χαλαρώσει τους περιορισμούς της στις αποστολές όπλων αργότερα αυτόν τον μήνα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίσημη εξαγωγή όπλων.

Το πρώτο πλοίο να είναι προγραμματισμένο να παραδοθεί στο Βασιλικό Ναυτικό της Αυστραλίας το 2029. Σημειώνεται πως η μετοχή της MHI έχει αυξηθεί περίπου 75% τους τελευταίους 12 μήνες. Παράλληλα, η Καμπέρα έχει δεσμεύσει έως και 20 δισ. δολάρια Αυστραλίας για κατασκευή στόλου 11 φρεγατών. Οι τρεις πρώτες θα ναυπηγηθούν από την MHI.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Asia Nikkei, άλλες εταιρείες που εμπλέκονται στη συμφωνία είναι η NEC Corporation, η Mitsubishi Electric και η Hitachi, οι οποίες θα παρέχουν ραντάρ, κεραίες και άλλα συστήματα για τον εξοπλισμό των πλοίων.

Οι μετοχές της Mitsubishi Electric σημείωσαν άνοδο 3,64% τελευταία, ενώ η Hitachi σημείωσε μικρότερο κέρδος 0,8%. Οι μετοχές της NEC υποχώρησαν κατά 0,6%.