Κάλας:-Οποιαδήποτε-πληρωμή-για-διέλευση-από-τα-Στενά-του-Ορμούζ-θα-δημιουργούσε-ένα-επικίνδυνο-προηγούμενο-για-τις-παγκόσμιες-θαλάσσιες-διαδρομές

«Οποιοδήποτε σύστημα πληρωμής για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες διαδρομές», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της συνάντησής της με τον Νορβηγό υπουργό Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Άιντε και τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα στις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενη στην κατάσταση, σημείωσε ότι «στα Στενά του Ορμούζ υπάρχουν καθημερινές μεταβολές σχετικά με το αν η θαλάσσια οδός είναι ανοιχτή ή κλειστή».

Όπως τόνισε για τη Μέση Ανατολή, «οι εύθραυστες εκεχειρίες με το Ιράν και τον Λίβανο προσφέρουν ένα στενό παράθυρο για αποκλιμάκωση, αλλά φυσικά και οι δύο εκεχειρίες έχουν ημερομηνία λήξης», επισημαίνοντας ότι «η διπλωματία πρέπει να αποδώσει στην περιοχή, διαφορετικά θα επιστρέψουμε στον πόλεμο».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ΕΕ και οι περιφερειακοί παράγοντες συμφωνούν πως υπάρχουν και άλλα ζητήματα πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, «όπως το πρόγραμμα πυραύλων», αλλά και οι «έμμεσοι σύμμαχοι», οι οποίοι, όπως ανέφερε, πρέπει να αποτελέσουν μέρος των διαπραγματεύσεων.

