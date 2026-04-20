    Monday, April 20
    Κώστας Μπακογιάννης: «Κανονικότητα η εγκατάλειψη στην πόλη»  

    By Πολιτική

    Για «καταιγισμό καταγγελιών» πολιτών, στο Παρατηρητήριο Καθημερινότητας της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», έκανε λόγο στις 20 Απριλίου, στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης. «Κανονικότητα η εγκατάλειψη στην πόλη», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, και μίλησε για «παρεμβάσεις κατοίκων από κάθε γειτονιά, που καταγράφουν μια εικόνα εκτεταμένης υποβάθμισης». Ενδεικτικά ανέφερε:

    Εθνικός Κήπος: σοβαρά ζητήματα αποκομιδής απορριμμάτων

    ‘Αγιος Παύλος (Παλαιολόγου): έντονα προβλήματα καθαριότητας

    Κουκάκι (Νότη Μπότσαρη): διαλυμένο πεζοδρόμιο

    Ακρόπολη (Πλατεία Λαζαράτου): σπασμένα και επικίνδυνα πλακάκια

    Παγκράτι (Πολυδάμαντος, Δαμάρεως, Υμηττού και ευρύτερα): εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια

    Βοτανικός (Χαρτεργατών & Αγίου Πολυκάρπου): κατεστραμμένο οδόστρωμα

    Κάτω Πετράλωνα (Πλατεία Αγίας Αικατερίνης): καταγγελίες για καταλήψεις δημόσιου χώρου

    Βοτανικός (Ορφέως): εικόνα πλήρους εγκατάλειψης από απορρίμματα

    Κολωνός (Οδός Πύλου): έλλειψη φωτισμού

    Σεπόλια (Δυρραχίου και Γράμμου): επικίνδυνες λακκούβες και σπασμένα πεζοδρόμια

    Πατήσια (Θεοτοκοπούλου): κατεστραμμένη άσφαλτος

    Πατήσια (Πάρκο Φιξ): σοβαρό πρόβλημα φωτισμού

    ‘Αγιος Παντελεήμονας: παζάρι χωρίς σαφές πλαίσιο λειτουργίας

    ΚΕΠ Πατησίων: χρόνος αναμονής 193 λεπτά, παρά τις προσπάθειες εργαζομένων

    Αμπελόκηποι (Λάκωνος): πλημμυρικά φαινόμενα με την παραμικρή βροχή

    Κολυμβητήριο Γουδή: σοβαρές ελλείψεις βασικού εξοπλισμού

    Αμπελόκηποι (Τσοπανάκου): πλήρης εγκατάλειψη πρασίνου.

    «Οι γειτονιές απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα», είπε ο Κώστας Μπακογιάννης και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή θα πρέπει να προσγειωθούμε και να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί καλά τα μεγάλα τα λόγια, τα ωραία, τα θεωρητικά, αλλά υπάρχει μία ζωή στην πόλη, η ζωή των Αθηναίων, την οποία όλοι πρέπει να σεβόμαστε».
     

