Λαγκάρντ: «Περιπλέκεται το έργο της ΕΚΤ» – Οι 2 παράγοντες αβεβαιότητας από Μ. Ανατολή

«Αυτή η διπλή αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια του σοκ και το εύρος της μετακύλισης συνηγορεί υπέρ της συλλογής περισσότερων πληροφοριών».

Ως δύο κύριους παράγοντες αβεβαιότητας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής χαρακτήρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, την διάρκεια της αναστάτωσης και την πιθανή επίδραση των τιμών ενέργειας στον ευρύτερο πληθωρισμό. Οι δύο εν λόγω αβεβαιότητες γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν εμποδίζουν τις προσπάθειες της ΕΚΤ και περιπλέκουν το έργο της για τον σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής.

«Αυτή η διπλή αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια του σοκ και το εύρος της μετακύλισης συνηγορεί υπέρ της συλλογής περισσότερων πληροφοριών πριν από την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων για τη νομισματική μας πολιτική», υπογράμμισε η επικεφαλής μιλώντας στην ετήσια δεξίωση του Συνδέσμου Γερμανικών Τραπεζών, σύμφωνα με δημοσίευμα του -.

«Η φύση της σύγκρουσης – πόλεμος, εκεχειρία, ειρηνευτικές συνομιλίες, η κατάρρευσή τους, ο ναυτικός αποκλεισμός, η άρση του, η επαναφορά του – καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί η διάρκεια και το βάθος των συνεπειών», επεσήμανε. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για να επιστρέψουμε εκεί που βρισκόμασταν πριν ξεσπάσει αυτή η σύγκρουση», πρόσθεσε.

Παρά ταύτα, «μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται αρκετά ώστε να μας ωθήσουν ξεκάθαρα στο δυσμενές μας σενάριο» με αύξηση επιτοκίων. «Οι αγορές φαίνεται να στοιχηματίζουν ότι η αναστάτωση θα είναι βραχυπρόθεσμη» συμπλήρωσε, εξηγώντας πως ενώ η οικονομική εικόνα παραμένει «βαθιά αβέβαιη», η ΕΚΤ είναι έτοιμη να ενεργήσει όπως απαιτεί η κατάσταση όταν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες. «Η δέσμευσή μας και η πυξίδα μας είναι σαφείς», κατέληξε.