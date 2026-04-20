Μαρινάκης:-Χωρίς-κομματική-πειθαρχία-η-ψηφοφορία-για-τις-άρσεις-ασυλίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας ενόψει της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας βουλευτών που περιλαμβάνονται σε δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Όπως ανέφερε, «σε τέτοιες ψηφοφορίες δεν είθισται να τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας, ούτε και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει», υπογραμμίζοντας ότι η στάση των βουλευτών θα διαμορφωθεί με βάση τη συνείδηση και τον θεσμικό τους ρόλο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν συνιστά παραδοχή ενοχής αλλά, αντιθέτως, «έκφραση εμπιστοσύνης στην αθωότητά τους» και πρόθεση να την αποδείξουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Προειδοποίησε, δε, ότι οι συζητήσεις περί διαφοροποιήσεων ενδέχεται να δημιουργούν παραπλανητικές εντυπώσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «αν δεν ψηφιστεί η άρση ασυλίας κάποιων και ψηφιστεί άλλων, είναι σαν να προεξοφλείται ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι βουλευτές, ως εκπρόσωποι των πολιτών, έχουν τον τελικό λόγο σε μια τέτοια διαδικασία, καλώντας σε αποφυγή βεβιασμένων συμπερασμάτων που βασίζονται σε διαρροές.

«Αναπόφευκτη εξέλιξη η παραίτηση Λαζαρίδη»

Αναφερόμενος στην παραίτηση του Λαζαρίδη, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι, από τη στιγμή που αυτή ανακοινώθηκε και υπό το βάρος της πίεσης που είχε δημιουργηθεί, θα πρέπει να σταματήσουν οι προσωπικές επιθέσεις. Όπως είπε, η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα στην πολιτική κριτική, ωστόσο η περαιτέρω στοχοποίηση ενός προσώπου που έχει ήδη αποχωρήσει «δεν προσφέρει κάτι στον δημόσιο διάλογο».

Σχολιάζοντας τους λόγους της παραίτησης, έκανε λόγο για προσωπική επιλογή, η οποία, όπως σημείωσε, εξελίχθηκε σε «αναπόφευκτη εξέλιξη», κυρίως λόγω της επικοινωνιακής διαχείρισης και της έντονης πίεσης που είχε διαμορφωθεί από τα συνεχή ερωτήματα.

