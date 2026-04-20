    Μητσοτάκης:-Παρευρέθη-σε-σύσκεψη-στο-Ηράκλειο-για-τα-μέτρα-αντιμετώπισης-της-λειψυδρίας
    Μητσοτάκης: Παρευρέθη σε σύσκεψη στο Ηράκλειο για τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας

    Μητσοτάκης: Παρευρέθη σε σύσκεψη στο Ηράκλειο για τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας

    Σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο.

    Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης και σε αυτήν συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι και στελέχη της αυτοδιοίκησης.

