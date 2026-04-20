Νέα βουτιά για το Χρηματιστήριο: Το γεωπολιτικό ρίσκο επιστρέφει και μετρά τον ενθουσιασμό της περασμένης βδομάδας

Πρωταγωνιστές στην καθοδική πορεία Metlen, Εθνική Τράπεζα και MotorOil

Η συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Απριλίου εξελίχθηκε κάτω από εντατικές πιέσεις από την αρχή έως το τέλος της, καθώς η αισιοδοξία της περασμένης εβδομάδας παραχώρησε αβίαστα στη νέα εκτόξευση γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.259,73 μονάδες με απώλειες 49,37 μονάδων (-2,14%), ενώ ο FTSE Large Cap κατέγραψε πτώση -3,56% στις 5.676,25 μονάδες, αναδεικνύοντας κατρακτικό λάθος στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 217,2 εκατ. ευρώ, επίπεδο προβληματικό για μια συνεδρίαση με αρνητική διάθεση. Το ημερήσιο εύρος του Γενικού Δείκτη κινήθηκε μεταξύ 2.260 και 2.325 μονάδων, ενώ ο FTSE ευρύνεται από 5.676 έως 5.915 μονάδες.

Ταμπλό μετοχών: Πρωταγωνιστές της πτώσης

Αρνητικός πρωταγωνιστής για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση αναδείχθηκε η Metlen (MTLN), η οποία είχε διαπραγματευτεί με απώλειες άνω του 5% κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, κλείνοντας τελικά στα 34,66 ευρώ με απώλεια -4,52% (-1,64 ευρώ). Η μετοχή προσεγγίζει εκ νέου τα πρόσφατα χαμηλά (32,7 ευρώ), ενώ οι ανοιχτές συνθήκες (ανώνυμες θέσεις short άνω του 3,1%) εξακολουθούν να ασκούν πίεση.

Βαριές απώλειες κατέγραψε και η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) με -4,20%, κλείνοντας στα 14,38 ευρώ (-0,63 ευρώ απολύτα), με όγκο 3,12 εκατ. τεμαχίων. Παράλληλη εικόνα κατέγραψε και η Motor Oil (MOH) με -4,27% στα 34,96 ευρώ, υπό τις πιέσεις του ενεργειακού κλάδου αλλά και της επιδείνωσης στις εργασίες αεροπορικών καυσίμων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στον τραπεζικό κλάδο, οι απώλειες ήταν υψηλές και γενικευμένες: Eurobank -3,19%, Optima -3,74%, Credia -3,77%, Alpha Bank -3,61%, Πειραιώς -3,62%, ΕΤΕ -4,20%. Ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) υπέστη βαριές απώλειες της τάξης του -3,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η διόρθωση στον κλάδο εξακολουθεί. Η HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ) υποχώρησε -3,65% στα 9,365 ευρώ. Στον αντίποδα, η Jumbo (ΕΕΕ) διαφοροποιήθηκε θετικά με +0,79% στα 51,1 ευρώ, όπως και η Intracom (ΜΠΕΛΑ) με +0,49% στα 24,5 ευρώ.

Τεχνική εικόνα

Ο Γενικός Δείκτης επιστρέφει στο επίκεντρο ζήτημα αντοχής. Μετά την πτώση της σημερινής συνεδρίασης, ο Δείκτης διαμορφώνει εντος μιας ενδιαφέρουσας ζώνης στήριξης 2.230–2.280 μονάδων. Εάν η ζώνη αυτή δεν διατηρηθεί, το επόμενο κρίσιμο επίπεδο στήριξης εντοπίζεται γύρω από τις 2.180–2.200 μονάδες, επίπεδο που συμπίπτει με τις ιστορικές ζώνες συσσώρευσης του προηγούμενου ετους.

Ο ΚΩΟ 200 ημερών παραμένει μία σημαντική επί τα λεπτά δεξαμενή τιμή αναφοράς για την αγορά. Η τρέχουσα συνεδρίαση τοποθετεί τον Γενικό Δείκτη εκτός ζώνης του ΚΩΟ, ενδεικνύοντας τεχνική αδυναμία. Ο Δείκτης διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τον ΚΩΟ 50 ημερών, γεγονός που ενισχύει τη βραχυπρόθεσμη αρνητική εικόνα.

Ο RSI στις 14 ημέρες κινείται σε περιοχή υπερπωλημένης αγοράς περίτα 35 μονάδες, αλλά δεν έχει εισέλθει ακόμη στη ζώνη oversold (< 30), αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω επιδείνωση. Ο MACD διατηρεί αρνητική διάσταση από τη γραμμή εναλλαγής του, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση του βραχυπρόθεσμου κατευθυντήριου βήματος. Συνολικά, η τεχνική εικόνα παραμένει αρνητική με τις επόμενες βασικές αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 2.300 και 2.350 μονάδες. Η επανάκτηση πάνω από την ζώνη των 2.300 θα απαιτούσε διεύρυνση του γεωπολιτικού τοπίου.

Διεθνές φόντο: Ορμούζ, Fed και Ευρώπη

Το γεωπολιτικό τοπίο επιδεινώθηκε περαιτέρω το απόγευμα. Η Σαββατοκυριάκη, αφού την Παρασκευή είχε εξαγγελθεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για εμπορική ναυτιλία, η Ιράν ανέστρεψε αυτή την απόφαση αμέσως, επικαλούμενη την μη τήρηση των όρων εκεχειρίας. Η συνεχής αμερικανική ναυτική αποκλειστική ζώνη στην Εγγύς Ανατολή, την οποία η Ιράν θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας, καθώς και η αμερικανική κατάργηση ιρανικού φορτηγού στον Κόλπο του Ομάν, ανέδειξε την κλιμάκωση της εντάσεως. Ο Πρόεδρος Τράμπ διαμήνυσε την καταστροφή της ιρανικής υποδομής εάν η Τεχερανη δεν δεχθεί τους αμερικανικούς όρους. Η εκεχειρία λήγει εντός της εβδομάδας.

Οι ευρωπαϊκές αγορές υπέκυψαν βαρειά στις σημαντικές αυτές εξελίξεις: ο pan-European Stoxx 600 υποχώρησε περί 1,1% στις μεσημερινές ώρες, με όλους τους μεγάλους ευρωπαϊκούς χρηματιστήριες σε αρνητικό έδαφος. Δακτύλιο χρηματιστηριακή ανησυχία ασκούν και τα futures της Wall Street, με τις αγορές να ερχόνται από μια κερδοφόρα εβδομάδα οπότε S&P 500 και Nasdaq είχαν ανακτήσει ιστορικά υψηλά.

Στο μέτωπο της Fed, η κεντρική τράπεζα διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,5% – 3,75%, αρνούμενη τις έντονες πιέσεις του Προέδρου Τράμπ για επιταχυνμένες μειώσεις. Στην προβληματική εξίσωση της επικαιρότητας, ο πρόεδρος Τράμπ απείλησε να απολύσει τον Παύελ εάν δεν αποχωρήσει μετά τη λήξη της θητείας του την 15η Μαϊου, εντείνοντας την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Το πολιτικό αυτό πρώτοκολλητο δείνει νευρικά τις αγορές, οι οποίες ανησυχούν για τις συνέπειες στην ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής.

Γνώμες ειδικών

Εγχώριοι αναλυτές υπενθυμίζουν ότι κάθε γεωπολιτικής κρίση τα τελευταία 30 χρόνια προκάλεσε αρχικά έντονες πτωτικές πιέσεις. Χαρακτηριστικά είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο, μετά τις ισχυρές ανόδους του αρχικού Απριλίου αργεί να εξαγωγήσει αρνητικά σήματα, βρίσκεται σε φάση προσαρμογής στο νέο περιβάλλον.

Αναλυτές της Euroxx επισημαίνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες, μολονότι εντός γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διατηρούν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, με βελτιωμένες αποδόσεις κεφαλαίου και ευρωστείς δείκτες κερδοφορίας. Καταθέτουν ως αρνητικό trigger για βραχυπρόθεσμη τη διατήρηση της πίεσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτές της Optima Bank Securities υπενθυμίζουν ότι οι ελληνικές μετοχές δείχνουν ελκυστικές αποτιμήσεις σε σχέση με τις ομόλογες τους στην Κεντρική Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι οι πιέσεις μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες μεσομακροπρόθεσμων τοποθετήσεων, υπό την προυπόθεση αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Στο διεθνές πεδίο, αναλυτές της Goldman Sachs υπογραμμίζουν ότι η παρατεταμένη διατάραξη στα Στενά του Ορμούζ ενέχει νέα υπερβολή των τιμών πετρελαίου και επιδείνωση του πληθωρισμού σε δυτικές οικονομίες, γεγονός που θα περιορίσει την ευελιξία της Fed σε μείωση επιτοκίων. Προειδοποιούν ότι εάν η εκεχειρία δεν ανανεωθεί, το ενδεχόμενο ανόδου των τιμών πετρελαίου μπορεί να ασκήσει επιπλέον πίεση στις ενεργειακές μετοχές.