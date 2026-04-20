Νέα-τεχνική-κλοπής-βενζίνης-προκαλεί-σοβαρή-ζημιά-στα-οχήματα,-καθώς-οι-τιμές-των-καυσίμων-αυξάνονται

Ο Τάσι Μαλάλα οδηγούσε με τη φίλη του έξω από το Σκότσντεϊλ όταν παρατήρησε ότι το Toyota αγροτικό του όχημα έδειχνε πολύ χαμηλή στάθμη της βενζίνης, η οποία παράλληλα μειωνόταν ραγδαία. Σταμάτησε σε ένα πρατήριο και άρχισε να γεμίζει το ρεζερβουάρ. Τότε ήταν που εντόπισε τη διαρροή.

«Κοίταξα κάτω από το φορτηγό μου και η βενζίνη χυνόταν σαν τρελή, από το κάτω μέρος», δήλωσε στην Washington Post, ο 31χρονος. «Έπαθα σοκ».

Αποδείχτηκε ότι είχε γίνει στόχος ενός νέου δημοφιλούς τρόπου κλοπής βενζίνης: οι δράστες απλώς άνοιξαν μια τρύπα. Το μόνο που χρειαζόταν ο κλέφτης ήταν μερικά λεπτά μόνος του με ένα φορητό ηλεκτρικό τρυπάνι και ένα δοχείο. Ο Μαλάλα βρέθηκε με μια τέλεια στρογγυλή τρύπα στο ρεζερβουάρ του και ένα λογαριασμό επισκευής σχεδόν 3.000 δολαρίων. Το φορτηγό του ήταν στο συνεργείο για περίπου μια εβδομάδα.

Αύξηση του φαινομένου

Αυτού του είδους οι κλοπές παρατηρούνται όλο και πιο συχνά, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει ωθήσει τις τιμές της βενζίνης στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών και δεδομένου ότι οι παλαιότερες – και λιγότερο καταστροφικές – μέθοδοι κλοπής καυσίμων γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

Στο Λος Άντζελες, όπου οι τιμές της βενζίνης είναι από τις υψηλότερες της χώρας, περίπου 6 δολάρια το γαλόνι για την απλή βενζίνη, ο ιδιοκτήτης συνεργείου Λοπες Άρμας δήλωσε ότι επιδιορθώνει ένα διατρημένο ρεζερβουάρ βενζίνης περίπου μία φορά την εβδομάδα. Παλαιότερα αυτό γινόταν το πολύ δύο φορές το χρόνο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρχίζουν επίσης να δέχονται περισσότερα αιτήματα για αποζημιώσεις, αν και τα στοιχεία είναι ως επί το ακόμη ανεπίσημα, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Αλληλασφαλιστικών Εταιρειών. Θα χρειαστεί χρόνος για να δούν πόσο χειρότερα θα εξελιχθούν τα πράγματα, όπως σημειώνουν.

«Ας ελπίσουμε ότι πρόκειται για ένα βραχύβιο φαινόμενο», υπογράμμισε ο Μπρετ Όντομ, αντιπρόεδρος της Ένωσης.

Όπως η κλοπή καταλυτών με πριόνι

Οι τρύπιες δεξαμενές βενζίνης θυμίζουν τα κύματα κλοπής καταλυτών, οι οποίοι μπορούν να αφαιρεθούν από τα οχήματα με πριόνι και στη συνέχεια να πωληθούν για τα πολύτιμα μέταλλα στο εσωτερικό τους.

Πιο δύσκολη η αναρρόφηση βενζίνης ακόμη και με λάστιχα κήπου

Η στροφή στη διάτρηση των δεξαμενών καυσίμων γίνεται καθώς η παλιά μέθοδος κλοπής βενζίνης, μέσω της αναρρόφησης έχει ατονήσει.

Στη δεκαετία του 1970, οι χρόνιες ελλείψεις βενζίνης στη χώρα οδήγησαν σε μια έξαρση του φαινομένου απάντλησης βενζίνης από τα ρεζερβουάρ, μέσω πλαστικών σωλήνων – ακόμη και λάστιχων κήπου. Η εικόνα κάποιου που ρουφάει την άκρη ενός σωλήνα για να ξεκινήσει η αναρρόφηση (και φτύνει το αέριο όταν αυτό φτάνει στα χείλη του) έγινε θρύλος της ποπ κουλτούρας.

Το κόλπο ήταν ενοχλητικό, αλλά δεν προκαλούσε σοβαρές βλάβες.

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αντέδρασαν αγοράζοντας καπάκια που κλειδώνουν.

Η χρήση αυτής της μεθόδου έχει γίνει εντωμεταξύ ακόμηπιο δύσκολη. Τα περισσότερα οχήματα νεότερης τεχνολογίας διαθέτουν στενούς, καμπυλωτούς σωλήνες πλήρωσης που οδηγούν στο ρεζερβουάρ βενζίνης, καθιστώντας δύσκολη τη διοχέτευση ενός σωλήνα στο εσωτερικό του. Ορισμένα οχήματα διαθέτουν επίσης εσωτερικούς προφυλακτήρες ή διαφράγματα για να εμποδίζουν την αναρρόφηση. Και οι κανονισμοί κατά της ρύπανσης σημαίνουν ότι τα συστήματα καυσίμου είναι πλέον καλύτερα σφραγισμένα.

Ηλεκτρονική «παγίδευση» των αντλιών

Παράλληλα, τα πρατήρια καυσίμων αναφέρουν όλο και περισσότερες κλοπές. Κάποιοι έχουν συλληφθεί να βάζουν σωλήνες στις υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης στα πρατήρια για να κλέψουν βενζίνη. Άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά εργαλεία για να «ξεγελάσουν» τις αντλίες και να προμηθευτούν καύσιμα για ελάχιστα χρήματα.

