Ο-Αθανάσιος-Καββαδάς-νέος-υφυπουργός-Αγροτικής-Ανάπτυξης-μετά-την-παραίτηση-Λαζαρίδη

Ο Αθανάσιος Καββαδάς αναλαμβάνει νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, όπως γνωστοποίησε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο Αθανάσιος Καββαδάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κατωχώρι Λευκάδας. Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Γιάννη και της Εμμέλειας.

Tο 1983 αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) και στη συνέχεια υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία έως το 2006 οπότε και αποστρατεύτηκε ως αξιωματικός.

Το 1987 δημιούργησε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Λευκάδας, που δραστηριοποιείται στον Νομό Λευκάδας και στην ευρύτερη περιοχή.

Από το 2016 έχει ανακηρυχθεί Τακτικό Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.

Το 2020 απέκτησε τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (MBA) στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Management από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 2010 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλογές και εξελέγη πρώτος δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό των «Ενεργών Πολιτών», με τον οποίο συμμετείχε. Το διάστημα 2011-2014 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Λευκάδας.

Στις δημοτικές εκλογές του 2014 επανεξελέγη πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος, παρόλο που ο συνδυασμός με τον οποίο ήταν υποψήφιος έλαβε την τρίτη θέση.

Στις Εθνικές Εκλογές του Ιανουαρίου 2015 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα ως βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Στην αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου εξελέγη με αυξημένη πλειοψηφία αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ενώ τον Ιούλιο του 2025 εξελέγη Πρόεδρος της ίδιας Επιτροπής, διατηρώντας το αξίωμα και στις επόμενες ψηφοφορίες, μέχρι σήμερα.

