Ο-γέγονε,-γέγονε-η-metlen-επιστρέφει-δυναμικά

Η Metlen Energy & Metals καταγράφει μια απότομη αναπροσαρμογή αποτίμησης, που στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα δεδομένα της χρήσης 2025. Ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε στα 7,1 δισ. ευρώ (+25%), την ίδια στιγμή που η λειτουργική κερδοφορία περιορίστηκε στα 753 εκατ. ευρώ (-30%) και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 325 εκατ. ευρώ (-48%), με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 2,20 ευρώ από 4,46 ευρώ. Το ταμπλό φαίνεται να αντέδρασε, ίσως υπερβολικά, με βάση αυτή τη δυσαρμονία ανάμεσα σε ανάπτυξη και κερδοφορία.

Η αγορά στάθηκε κυρίως στην πίεση των περιθωρίων. Σε μια χρονιά με έντονη αύξηση εσόδων, η υποχώρηση του EBITDA κατά περίπου 30% μεταφράστηκε από τους επενδυτές σε αδυναμία μετατροπής πωλήσεων σε κέρδη. Η εξήγηση όμως δεν βρίσκεται στη βασική δραστηριότητα του ομίλου, αλλά σε ένα συγκεκριμένο σημείο: στο κόστος εκτέλεσης έργων. Εκεί εντοπίζεται η κύρια πηγή πίεσης που αλλοίωσε ολόκληρη την κατάσταση αποτελεσμάτων.

Το βάρος από τα έργα φαίνεται μέσα από το χάσμα ανάμεσα στο δημοσιευμένο και στο προσαρμοσμένο EBITDA. Η Metlen ανακοίνωσε για το 2025 EBITDA 753 εκατ. ευρώ, ενώ στην ίδια παρουσίαση αναφέρει ότι, εξαιρώντας ζημίες έργων και μερική αναγνώριση απαιτήσεων, η λειτουργική κερδοφορία ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση ενσωματώνει αρνητική επίδραση άνω των 247 εκατ. ευρώ στο επίπεδο EBITDA. Η πίεση αυτή κατέβηκε πιο χαμηλά στην κατάσταση αποτελεσμάτων: τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 325 εκατ. ευρώ από 631 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους περιορίστηκαν στα 314 εκατ. ευρώ από 615 εκατ. ευρώ.

Η ίδια η διοίκηση αναφέρεται σε δυσκολίες εκτέλεσης έργων, ενώ γίνεται λόγος για σοβαρά προβλήματα στον τομέα των ενεργειακών έργων, τα οποία στη συνέχεια περιορίστηκαν και ενσωματώθηκαν σε νέο σχήμα, μην επιτρέποντας έτσι να απλωθεί σε περισσότερα έτη.

Το βαθύτερο πλήγμα εντοπίζεται στο κομμάτι των ανανεώσιμων και της ενεργειακής μετάβασης. Εκεί ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 2,274 δισ. ευρώ από 1,802 δισ. ευρώ (+26,2%), όμως το EBITDA κατρακύλησε στα 86 εκατ. ευρώ από 388 εκατ. ευρώ (-302 εκατ. ευρώ). Η απώλεια αυτή είναι το πιο βαρύ σημείο της χρονιάς. Σε επίπεδο περιθωρίου, η μεταβολή είναι ακόμα πιο έντονη: το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 3,8%, από 21,5%. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και ο μηχανισμός της απογοήτευσης: ο τομέας που θα έπρεπε να προσθέτει ορατότητα, rotation gains και premium αποτίμησης, τελικά έφερε ζημίες, που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας συνέχισε να επεκτείνεται στα 6,4 GW λειτουργικής βάσης και 11,9 GW συνολικά, ενώ ολοκληρώθηκαν πωλήσεις έργων 1,5 GW.

Ωστόσο, αυτές οι πωλήσεις είχαν διπλή επίδραση. Από τη μία ενίσχυσαν τα έσοδα, από την άλλη περιόρισαν την παραγωγική βάση. Η συνολική παραγωγή υποχώρησε στις 1,4 TWh από 1,6 TWh, καθώς αποεπενδύθηκαν ώριμα έργα. Έτσι προκύπτει ένας συνδυασμός που εξηγεί την ένταση της πτώσης: ζημίες εκτέλεσης έργων και ταυτόχρονη μείωση παραγωγής λόγω πωλήσεων.

Το πιο εντυπωσιακό αριθμητικό εύρημα είναι ότι σχεδόν ολόκληρη η πτώση του EBITDA του ομίλου προέρχεται από αυτόν τον τομέα. Το συνολικό EBITDA μειώθηκε κατά 327 εκατ. ευρώ (από 1,080 δισ. ευρώ σε 753 εκατ. ευρώ), ενώ μόνο το κομμάτι των ανανεώσιμων έχασε 302 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η βασική πίεση της χρήσης 2025 συγκεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε έναν τομέα.

Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιπες δραστηριότητες λειτούργησαν ως σταθεροποιητές. Η ολοκληρωμένη ενεργειακή δραστηριότητα διατήρησε EBITDA 357 εκατ. ευρώ, με μικρή υποχώρηση, ενώ το μερίδιο αγοράς έφτασε στο 21,4%, δημιουργώντας ισχυρή βάση ταμειακών ροών.

Στον κλάδο των μετάλλων, η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 225 εκατ. ευρώ (-24%), κυρίως λόγω ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, κάτω από αυτή τη μεταβολή διαμορφώνεται μια διαφορετική δυναμική για τα επόμενα έτη. Η εταιρεία έχει ήδη κλειδώσει τιμές για το 2026 και το 2027 σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ οι διεθνείς τιμές και τα πρόσθετα κόστη στην αγορά ενισχύονται λόγω περιορισμών στην προσφορά. Αυτό δημιουργεί προοπτική ενίσχυσης περιθωρίων.

Το σκέλος των υποδομών αναδεικνύεται σε σημαντικό μοχλό. Το EBITDA διπλασιάστηκε στα 100 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων αυξήθηκε στα 2 δισ. ευρώ, από 900 εκατ. ευρώ μέσα σε δύο χρόνια. Η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί βάση για σταθερές μελλοντικές ροές.

Η χρηματοοικονομική διάσταση ενίσχυσε την επιφυλακτικότητα της αγοράς. Το καθαρό χρέος ανήλθε στα 3,1 δισ. ευρώ και ο δείκτης μόχλευσης στο 3,1x, εντείνοντας την αντίληψη κινδύνου. Παρά τις πιέσεις, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, με λειτουργικές ροές άνω του 85% του EBITDA, κάτι που λειτουργεί ως βάση σταθερότητας.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η Citi τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ, που από τα 32 ευρώ συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου +62,5%. Παράλληλα, εκτιμά ότι το EBITDA θα κινηθεί στα 1,1-1,2 δισ. ευρώ το 2026, δηλαδή άνοδος περίπου +45% έως +60% σε σχέση με το 2025, ενώ για το 2027 προσεγγίζει τα 1,33 δισ. ευρώ (+77%). Στην καθαρή κερδοφορία, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τα καθαρά κέρδη στα 686 εκατ. ευρώ το 2026 (+111%) και στα 769 εκατ. ευρώ το 2027 (+136%) σε σχέση με το 2025.

Η προοπτική για το 2026 μεταβάλλει ουσιαστικά το πλαίσιο αξιολόγησης. Η εταιρεία στοχεύει σε επιστροφή σε υψηλότερη κερδοφορία, με οδηγό την εξομάλυνση των ζημιών έργων και την ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το σημείο προστίθεται ένας καταλύτης που μέχρι τώρα δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως: η σχεδιαζόμενη είσοδος της ΜΕΤΚΑ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η συγκεκριμένη κίνηση ανοίγει τον δρόμο για ξεχωριστή αποτίμηση του τομέα υποδομών και παραχωρήσεων, ο οποίος ήδη εμφανίζει EBITDA 100 εκατ. ευρώ με backlog που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ. Η αυτονόμηση αυτής της δραστηριότητας μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός υπεραξίας, καθώς επιτρέπει στην αγορά να αποδώσει διαφορετικούς πολλαπλασιαστές.

Η Metlen εισέρχεται στο 2026 με τρεις ταυτόχρονες πηγές ενίσχυσης: λειτουργική κερδοφορία πάνω από 1 δισ. ευρώ, βελτίωση περιθωρίων σε ενέργεια και μέταλλα και πιθανή υπεραξία από τη ΜΕΤΚΑ.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή φαίνεται στο εβδομαδιαίο chart τιμών να δημιουργεί μια ισχυρή βάση αγοραστών μέσα στο εύρος των 35 με 31,90 ευρώ, ώστε η επόμενη κίνηση να απλωθεί μέσα στο έδαφος των 40,60 με 44 ευρώ.

April 20, 2026