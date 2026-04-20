Ο Γ. Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
Για 5η μέρα νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης – Καθημερινά στο πλάι του βρίσκονται συγγενείς και φίλοι
«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού.
Καθημερινά στο πλάι του κ. Μυλωνάκη βρίσκονται συγγενείς και φίλοι. Tις τελευταίες ημέρες, τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και στενοί του συνεργάτες, τον επισκέπτονται προκειμένου να ενημερωθούν για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης της Τετάρτης (15/4) στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς υπέστη ρήξη ανευρύσματος και χειρουργήθηκε.
