Ο-ΕΣΠ-ζητά-την-κατάργηση-του-φόρου-πολυτελείας-στην-αργυροχρυσοχοΐα

Επιστολή στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, θέτοντας το ζήτημα της διατήρησης του φόρου πολυτελείας στα προϊόντα αργυροχρυσοχοΐας.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ο φόρος εξακολουθεί να εφαρμόζεται παρά τη ριζική αλλαγή των οικονομικών συνθηκών ενώ η σημαντική αύξηση της τιμής του χρυσού τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε στρέβλωση της φορολογικής βάσης, με αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιβάρυνση προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται πλέον στον χαρακτηρισμό «πολυτελή».

Ο σύλλογος εκτιμά ότι η διατήρηση του φόρου δημιουργεί προβλήματα ανταγωνιστικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύει φαινόμενα παραοικονομίας και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σύνδεση της αργυροχρυσοχοΐας με το τουριστικό προϊόν της χώρας, επισημαίνοντας ότι η υπερφορολόγηση λειτουργεί ανασταλτικά για την κατανάλωση και τελικά δεν συμβάλλει στην αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΣΠ, Θοδωρής Καπράλος: «Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε φορολογικά μέτρα μιας άλλης εποχής σε μια αγορά που έχει αλλάξει ριζικά. Ο φόρος πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα, δημιουργεί στρεβλώσεις και πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι η στιγμή να διορθώσουμε ένα μέτρο που, αντί να ενισχύει τα δημόσια έσοδα, τελικά περιορίζει την ανάπτυξη και τη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα».