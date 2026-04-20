Ο-Ισπανός-τραπεζίτης-ντε-Κος-επικρατέστερος-διάδοχος-της-Λαγκάρντ-στην-ΕΚΤ

Ο Ισπανός τραπεζίτης Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος είναι ο αγαπημένος υποψήφιος μεταξύ 20 Ευρωπαίων οικονομολόγων και ακαδημαϊκών, για να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας .

Σύμφωνα με έρευνα εμπειρογνωμόνων της νομισματικής πολιτικής που διεξήγαγε το επίσημο Φόρουμ Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (OMFIF), ο ντε Κος, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), με έδρα τη Βασιλεία και πρώην διοικητής της Ισπανικής Κεντρικής Τράπεζας, είναι ο πιο κατάλληλος υποψήφιος στην κούρσα για την ηγεσία της ΕΚΤ, μετά την εκπνοή της θητείας της Λαγκάρντ.

«Αν και η 8ετής θητεία της Λαγκάρντ λήγει τον Οκτώβριο του 2027, υπάρχουν ήδη πιέσεις υπέρ ή κατά ορισμένων από τους υποψηφίους, γεγονός που υποδηλώνει ότι μια απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί σύντομα», σύμφωνα με τον Όρχαρντ.

Πέντε υποψήφιοι

Οι 20 εμπειρογνώμονες που συμβουλεύτηκε το ινστιτούτο OMFIF, με έδρα το Λονδίνο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ντε Κος ηγείται της λίστας των πέντε βασικών υποψηφίων για τη θέση.

Ο Ισπανός τραπεζίτης, που θεωρείται ότι ανήκει στο στρατόπεδο των «περιστεριών», είναι ο επικρατέστερος στην κούρσα για την προεδρία της ΕΚΤ, μεταξύ άλλων πιθανών φαβορί, όπως του προέδρου της Bundesbank, Γιόακιμ Νάγκελ, του πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, του απερχόμενου κεντρικού τραπεζίτη της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό και της Γερμανίδας, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ .

Οι 20 ειδικοί αξιολόγησαν τα προσόντα των πέντε υποψηφίων για τη διαδοχή της Λαγκάρντ σε εννέα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας σε κεντρικές τράπεζες, της ηγετικής τους φήμης και της ικανότητας δημιουργίας συναίνεσης ή δεξιοτήτων διαχείρισης κρίσεων. «Ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος ξεχωρίζει ως κεντρώος ηγέτης με μια μικρή τάση προς την επεκτατική νομισματική πολιτική», αναφέρεται στην έρευνα.

Ο Ερνάντες ντε Κος κατατάχθηκε υψηλότερα για το υπόβαθρό του στη νομισματική οικονομία, τη φήμη του για την οικοδόμηση συναίνεσης, τα ευρωπαϊκά του διαπιστευτήρια και την ικανότητά του να συγκεντρώνει υποστήριξη από βασικά κράτη μέλη, εκτός από την πατρίδα του.

«Η εκλογή του προέδρου της ΕΚΤ είναι μια «αδιαφανής» διαδικασία από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να προβλεφθεί λόγω των πολιτικών της επιπτώσεων» , δήλωσε στους Financial Times ο αντιπρόεδρος του OMFIF, Τζον Όρχαρντ .

Η Ισπανία και η Γερμανία είναι τα δύο μεγαλύτερα μέλη της ευρωζώνης που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ την κορυφαία θέση στην 27χρονη ιστορία της ΕΚΤ .

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευθύνεται επί του παρόντος από την Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάτι που θεωρείται βασικό εμπόδιο για τον Νάγκελ.

Αν και επίσημα η επιλογή των υποψηφίων για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βασίζεται σε επαγγελματικά κριτήρια, η πρακτική της αξιοποίησης εθνικών πολιτικών πεποιθήσεων και ιδεολογιών είναι κοινή μεταξύ των κυβερνήσεων. Η Λαγκάρντ, στην πραγματικότητα, δεν ήταν μεταξύ των επικρατέστερων για την ηγεσία της ΕΚΤ και ο διορισμός της ήρθε ως έκπληξη, καθώς συνέπεσε με την εκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019.

Ο πόλεμος στον Κόλπο

Οι Financial Times ανέφεραν τον Φεβρουάριο ότι η Λαγκάρντ θα μπορούσε να παραιτηθεί πρόωρα, ώστε να επιτρέψει στον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να διαπραγματευθούν τις κορυφαίες θέσεις της ΕΕ ενόψει των κρίσιμων γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027 .

Η αναθέρμανση των πληθωριστικών κινδύνων στην ευρωζώνη , λόγω του πολέμου με το Ιράν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτό το σχέδιο. «Όταν υπάρχουν μεγάλα σύννεφα στον ορίζοντα, ο καπετάνιος δεν εγκαταλείπει το πλοίο. Ο κυβερνήτης δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το πλοίο επειδή βλέπει σύννεφα», δήλωσε η Λαγκάρντ στην τηλεόραση του - την περασμένη εβδομάδα.

Επιπλέον, ο κίνδυνος αστάθειας στις αγορές κρατικών ομολόγων τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να θέσει σε δοκιμασία τον επόμενο πρόεδρο της ΕΚΤ, καθιστώντας την εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων ακόμη πιο σημαντικές.