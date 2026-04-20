ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της «υπόγας» του Μαξίμου»
Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισπανό ομόλογό του, απαντώντας σε υπονοούμενα σχετικά με την ευθυκρισία του κ. Μητσοτάκη
«Όποτε τα βρίσκουν σκούρα, το μοτίβο επαναλαμβάνεται: ο κ. Μαρινάκης κρύβεται πίσω απο ‘πηγές’ και στην ανακοίνωση του Μαξίμου μιλούν για ‘εκνευρισμό’. Τέτοια ένδεια έμπνευσης και επιχειρημάτων από τους ‘άριστους’;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τις κυβερνητικές πηγές.
«Θα το ξαναπούμε: Ο κ. Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της ‘υπόγας’ του Μαξίμου. Η πολλή παρέα με την Ομάδα Αλήθειας τον έχει μπερδέψει», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Ας μην κάνει, λοιπόν, τη γραμμή της ‘υπόγας’, δημόσια θέση που εκθέτει τη χώρα».
«Επειδή μάλλον ξεχνάει γρήγορα, να του θυμίσουμε ότι με τον Ισπανό Πρωθυπουργό συναντήθηκε και ο Πρωθυπουργός προ καιρού. Υπονοεί κάτι για την ευθυκρισία του κ. Μητσοτάκη; Σοβαρευτείτε», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
